Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном
17:35 05.09.2023 (обновлено: 18:12 05.09.2023)
Российская армия стала первой в мире, уничтожившей британский танк Challenger 2 стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 615 млн руб.). Однако пресса Великобритании обращает внимание на другую деталь: вместе с машиной могли гореть снаряды с обедненным ураном, также переданные Киеву по решению премьера Риши Сунака
Об этом, в частности, написало британское издание Declassified UK.
Авторы публикации отметили, что снаряды с обедненным ураном горят при температуре свыше 500 градусов по Цельсию, образуя "токсичный аэрозоль".
В сопроводительной документации к таким боеприпасам говорится, что "территория радиусом 300 метров должна быть очищена от гражданских лиц", а для тушения обязателен "дыхательный аппарат".
"На Украине, похоже, этому совету не последовали. Было видно, как подбитый танк клубится черным дымом, и ветер несет его в сторону треснувшего стекла автомобиля, откуда украинцы снимали видео", - говорится в публикации.
Во вторник, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2. Это первый случай потери танка такого типа в бою с тех пор, как Великобритания начала их производство в конце 1980-х годов.
Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.
24 марта, 13:41Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФБоеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения, а также провоцирует мутации плода.
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.
2 сентября, 12:42Чем воюют на УкраинеОбогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровеньБританский Reuters выяснил, что борьба за демократию в Украине для этого самого украинского демоса станет еще более изуверской и изощренной – никто не проскочит мимо ноши и личного вклада в "пэрэмогу".