Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном - 05.09.2023 Украина.ру
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Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном
Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном - 05.09.2023 Украина.ру
Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном
Российская армия стала первой в мире, уничтожившей британский танк Challenger 2 стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 615 млн руб.). Однако пресса Великобритании обращает внимание на другую деталь: вместе с машиной могли гореть снаряды с обедненным ураном, также переданные Киеву по решению премьера Риши Сунака
2023-09-05T17:35
2023-09-05T18:12
новости
challenger-2 (танк)
танк
британия
сми
снаряды
обедненный уран
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Об этом, в частности, написало британское издание Declassified UK.Авторы публикации отметили, что снаряды с обедненным ураном горят при температуре свыше 500 градусов по Цельсию, образуя "токсичный аэрозоль".В сопроводительной документации к таким боеприпасам говорится, что "территория радиусом 300 метров должна быть очищена от гражданских лиц", а для тушения обязателен "дыхательный аппарат".Во вторник, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2. Это первый случай потери танка такого типа в бою с тех пор, как Великобритания начала их производство в конце 1980-х годов.Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения, а также провоцирует мутации плода.Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.
https://ukraina.ru/20230324/1044704689.html
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новости, challenger-2 (танк), танк, британия, сми, снаряды, обедненный уран
Новости, Challenger-2 (танк), танк, Британия, СМИ, снаряды, обедненный уран

Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном

17:35 05.09.2023 (обновлено: 18:12 05.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Российская армия стала первой в мире, уничтожившей британский танк Challenger 2 стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 615 млн руб.). Однако пресса Великобритании обращает внимание на другую деталь: вместе с машиной могли гореть снаряды с обедненным ураном, также переданные Киеву по решению премьера Риши Сунака
Об этом, в частности, написало британское издание Declassified UK.
Авторы публикации отметили, что снаряды с обедненным ураном горят при температуре свыше 500 градусов по Цельсию, образуя "токсичный аэрозоль".
В сопроводительной документации к таким боеприпасам говорится, что "территория радиусом 300 метров должна быть очищена от гражданских лиц", а для тушения обязателен "дыхательный аппарат".
"На Украине, похоже, этому совету не последовали. Было видно, как подбитый танк клубится черным дымом, и ветер несет его в сторону треснувшего стекла автомобиля, откуда украинцы снимали видео", - говорится в публикации.
Во вторник, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2. Это первый случай потери танка такого типа в бою с тех пор, как Великобритания начала их производство в конце 1980-х годов.
Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.
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Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения, а также провоцирует мутации плода.
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.
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НовостиChallenger-2 (танк)танкБританияСМИснарядыобедненный уран
 
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