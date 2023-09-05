https://ukraina.ru/20230905/1049187239.html

Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном

Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном - 05.09.2023 Украина.ру

Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном

Российская армия стала первой в мире, уничтожившей британский танк Challenger 2 стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 615 млн руб.). Однако пресса Великобритании обращает внимание на другую деталь: вместе с машиной могли гореть снаряды с обедненным ураном, также переданные Киеву по решению премьера Риши Сунака

2023-09-05T17:35

2023-09-05T17:35

2023-09-05T18:12

новости

challenger-2 (танк)

танк

британия

сми

снаряды

обедненный уран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042473310_0:197:1920:1277_1920x0_80_0_0_7da5f8acba0d919bbba7c90a8c277fab.jpg

Об этом, в частности, написало британское издание Declassified UK.Авторы публикации отметили, что снаряды с обедненным ураном горят при температуре свыше 500 градусов по Цельсию, образуя "токсичный аэрозоль".В сопроводительной документации к таким боеприпасам говорится, что "территория радиусом 300 метров должна быть очищена от гражданских лиц", а для тушения обязателен "дыхательный аппарат".Во вторник, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2. Это первый случай потери танка такого типа в бою с тех пор, как Великобритания начала их производство в конце 1980-х годов.Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения, а также провоцирует мутации плода.Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.

https://ukraina.ru/20230324/1044704689.html

https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, challenger-2 (танк), танк, британия, сми, снаряды, обедненный уран