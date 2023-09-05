https://ukraina.ru/20230905/1049186970.html

На западе Украины организовали интернет-военторг из армейской одежды

На западе Украины организовали интернет-военторг из армейской одежды - 05.09.2023 Украина.ру

На западе Украины организовали интернет-военторг из армейской одежды

В преступной схеме участвовали трое гражданских и двое военных

2023-09-05T17:34

2023-09-05T17:34

2023-09-05T17:34

новости

хмельницкая область

снаряжение

продажа

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В Хмельницкой области раскрыли преступную группу из троих гражданских и двоих военных, которые в интернете продавали похищенную из воинской части амуницию. Об этом сообщила на своем телеграм-канале Специализированная прокуратура Западного региона в оборонной и военной сферах.По данным следствия, указанные лица похищали из воинской части снаряжение и распродавали его с помощью интернет-платформы."Среди ассортимента были комплекты военной формы, ветрозащитные и маскировочные костюмы, обувь, спальные мешки, противогазы, приборы ночного видения и другие вещи. Расчет осуществлялся по предоплате на банковские карты, после чего товар отправлялся по почте", - говорится в сообщении украинского ведомства.В ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты банковские карты, средства связи, "черновая бухгалтерия", тысячи единиц военного снаряжения. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет устанавливаться по результатам экспертизы, отмечает специализированная военная прокуратура.Следствие изучает потенциальную причастность руководства воинской части к этой сделке, подчеркивается в сообщении.Нарушителям грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.В августе украинские пограничники обнаружили канал поставки из зоны боевых действий оружия и боеприпасов для их продажи на территории страны.

https://ukraina.ru/20230817/1048762499.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хмельницкая область, снаряжение, продажа