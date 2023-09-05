https://ukraina.ru/20230905/1049186543.html

ВСУ готовят ударный кулак, ВС РФ уничтожили британский танк. О чём говорили эксперты 5 сентября

ВСУ готовят ударный кулак, ВС РФ уничтожили британский танк. О чём говорили эксперты 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру

ВСУ готовят ударный кулак, ВС РФ уничтожили британский танк. О чём говорили эксперты 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2023

2023-09-05T16:52

2023-09-05T16:52

2023-09-05T16:52

эксклюзив

польша

белоруссия

лукашенко

всу

мобилизация

танк

артиллерия

виктор баранец

крым

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Рано списывать со счетов украинскую армиюРано говорить, что украинская армия выдохлась: у противника в рукаве еще припрятано достаточно козырей, с которыми нам предстоит бороться, уверен военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Он отмечает, что ВСУ собирают ударную группировку втихаря, мобилизовали и подучили огромное количество людей. Киевский режим даже угрожает тайной резервной армией на 200 тысяч человек. Мы внимательно наблюдаем за тем, где собирается этот кулак, говорит эксперт."Сейчас на поле боя есть две точки, где стороны ведут борьбу за стратегическую инициативу. Со стороны России — это Харьковское направление, где мы прилично двигаемся. С украинской стороны — это Запорожское направление. Киев не скрывает, что намерен решить две задачи: вернуться силой в Крым и утопить российскую армию в Азовском море", – сообщил Баранец.При этом ударный кулак ВСУ формируется именно на Запорожском направлении."Не надо скрывать, что в районе Работино противник достиг определенных успехов. Там сегодня идет самая кровавая схватка. ВСУ как раз подбрасывают на это направление те резервы, которые он сконцентрировал там.Враг медленно их вводит в бой, рассчитывая, чтобы прорвать не только первую и вторую, но и третью линию нашей обороны, чтобы погнать ВС РФ в направлении Крыма и Азовского моря.Мы пока держимся на оборонительных линиях, которые выстроили до этого. Держимся серьезно, но с переменным успехом. Например, с утра ВСУ захватили часть Работино, а вечером они ее оставили. Идет раскачивание линии боевого соприкосновения.Поэтому российское командование анализирует ситуацию и предпринимает все усилия, чтобы держать наступление ВСУ в районе Работино", – заявил эксперт.Российские силы уничтожили британский танкВ телеграм-каналах распространилось видео с подбитым под Работино британским танком "Челленджер-2". Это первый в мире случай уничтожения этой машины.По данным из открытых источников, всего Запад передал ВСУ 14 таких танков, которые противник держал в резерве все три месяца наступления."Челленджер" – это танк повышенной прочности, поясняет военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов. У него лучше броня, чем у "Леопардов" У "Челленджера" - хорошее лобовое бронирование. Это неплохая машина.Видимо, предполагает эксперт, Украина держала эти танки в резерве на случай, если их передовым подразделениям удастся прорвать передний край нашей обороны. В этом случае "Челленджеры" на фоне их успеха попытались бы развить дальнейшее наступление."Но у ВСУ дела с наступлением не заладилось от слова совсем. Им приходится доставать из рукава последние козыри и бросать их в бой туда, где не смогли решить задачи ни их хваленые ударные подразделения, которые прошли обучение на базах НАТО, ни мобилизованные, которые не смогли спрятаться от украинских военкомов", – сообщил Орлов.В нынешних же условиях противнику приходится бросать "Челленджеры" на минные поля, которые ВСУ не смогли пройти. Этот танк стал такой же стационарной целью. Максимум, что он мог – маневрировать между минными проходами."Мы его стали поражать из всех видов оружия, которые у нас есть: ПТУРы, артиллерия и "Ланцеты", которые охотятся за любой бронетехникой", – отметил Орлов.Польша и Белоруссия: риторика смягчаетсяЭксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский ответил на вопрос, на каком уровне сейчас находятся отношения Минска и Варшавы.Пока инициатива, считает эксперт, находится у Минска. Он довольно успешно манипулирует Варшавой, потому что именно президент Александр Лукашенко задает динамику в польско-белорусских отношениях."То есть у них иногда идет на обострение, и Варшава начинает реагировать, но в последние недели Белоруссия, наоборот, предложила деэскалацию, и сам Лукашенко об этом говорил, и до него были обращения патриотических сил Белоруссии с тем, чтобы восстановить нормальные добрососедские отношения.И в этом контексте стала смягчаться риторика самой Варшавы. Так или иначе Минск довольно успешно проводит свои идеи на польском направлении", – сообщил Стремидловский.В то же время в польской прессе уже нет прежних восторженных оценок в адрес ВСУ, говорит полонист."Появляются и критические, и тревожные материалы. Например, известный эксперт, генерал в отставке, бывший командующий сухопутными силами Вальдемар Скшипчак указывает на огромную проблему киевского режима, связанную с мобилизацией.В этом контексте он дает оценку инициативам, которые звучат из Киева о возврате украинцев, которые бежали в Европейский союз, спасаясь от призыва. Он отмечает, что эта идея вряд ли найдет понимание среди поляков и среди украинцев, которым не хочется получать повестки и умирать за киевский режим.В целом больше половины материалов отражают сомнения в том, что у Киева что-то с этим контрнаступлением получится", – рассказал Стремидловский.

https://ukraina.ru/20230905/1049151472.html

https://ukraina.ru/20230905/1049180294.html

https://ukraina.ru/20230905/1049182790.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, польша, белоруссия, лукашенко, всу, мобилизация, танк, артиллерия, виктор баранец, крым