https://ukraina.ru/20230905/1049185680.html

Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП

Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП - 05.09.2023 Украина.ру

Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП

Варшава создаёт крупнейшую сухопутную армию ЕС

2023-09-05T16:20

2023-09-05T16:20

2023-09-05T16:22

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Впечатляющими для всего мира расходами на национальную оборону назвал 5 сентября президент Польши соответствующие бюджетные ассигнования на 2024 год. Об этом сообщает государственное "Польское агентство печати".Официальная Варшава намерена потратить на эти цели 4% ВВП. В денежном выражении расходы на оборону составят 137 млрд злотых, что по актуальному курсу более 33 млрд долларов или примерно 3,2 трлн рублей.Анджей Дуда сделал такое заявление на выставке оборонной промышленности в Кельце. Он сообщил, что "мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами", но не стал конкретизировать название источника мнимой опасности.

https://ukraina.ru/20230829/1049023384.html

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новости, польша, милитаризация, милитаризм, анджей дуда, ввп, польский империализм, польские националисты, русофобия