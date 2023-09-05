Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП - 05.09.2023 Украина.ру
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Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП - 05.09.2023 Украина.ру
Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
Варшава создаёт крупнейшую сухопутную армию ЕС
2023-09-05T16:20
2023-09-05T16:22
новости
польша
милитаризация
милитаризм
анджей дуда
ввп
польский империализм
польские националисты
русофобия
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Впечатляющими для всего мира расходами на национальную оборону назвал 5 сентября президент Польши соответствующие бюджетные ассигнования на 2024 год. Об этом сообщает государственное "Польское агентство печати".Официальная Варшава намерена потратить на эти цели 4% ВВП. В денежном выражении расходы на оборону составят 137 млрд злотых, что по актуальному курсу более 33 млрд долларов или примерно 3,2 трлн рублей.Анджей Дуда сделал такое заявление на выставке оборонной промышленности в Кельце. Он сообщил, что "мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами", но не стал конкретизировать название источника мнимой опасности.
https://ukraina.ru/20230829/1049023384.html
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новости, польша, милитаризация, милитаризм, анджей дуда, ввп, польский империализм, польские националисты, русофобия
Новости, Польша, милитаризация, милитаризм, Анджей Дуда, ВВП, польский империализм, польские националисты, Русофобия

Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП

16:20 05.09.2023 (обновлено: 16:22 05.09.2023)
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© NATO
Читать в
Варшава создаёт крупнейшую сухопутную армию ЕС
Впечатляющими для всего мира расходами на национальную оборону назвал 5 сентября президент Польши соответствующие бюджетные ассигнования на 2024 год. Об этом сообщает государственное "Польское агентство печати".
ИС-2 в Ровно - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 18:33
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдатуЛучше всего местечковые националисты воюют с женщинами, детьми, немощными стариками и памятниками
Официальная Варшава намерена потратить на эти цели 4% ВВП. В денежном выражении расходы на оборону составят 137 млрд злотых, что по актуальному курсу более 33 млрд долларов или примерно 3,2 трлн рублей.
Анджей Дуда сделал такое заявление на выставке оборонной промышленности в Кельце. Он сообщил, что "мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами", но не стал конкретизировать название источника мнимой опасности.
«Русские зверства» в Ливонии
05:16
"Сувалкский коридор". Как польский миф превращается в кошмарную реальностьВ первых числах сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в его стране для отражения гипотетической русской атаки на "Сувалкский коридор" создается еще одна дивизия. Так что такое "Сувалкский коридор", вокруг которого кипит столько страстей в Прибалтике, Польше и НАТО?
 
НовостиПольшамилитаризациямилитаризмАнджей ДудаВВПпольский империализмпольские националистыРусофобия
 
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Заголовок открываемого материала
16:20Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
16:04В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО
16:04На условиях России: эксперты о переговорах Путина и Эрдогана
16:04Станислав Стремидловский о том, как в Польше оценили провал наступления ВСУ
15:59Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском
15:42Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы
15:41Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами
15:41Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии
15:38Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст
15:33Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова
15:21Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории
15:17Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины
15:10Владимир Орлов: Россия сожгла лучший британский танк, чтобы дальше выбить ВСУ из Сум, Чернигова и Полтавы
15:09Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
15:08ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch
15:04Беглым белорусам перестанут выдавать и продлевать паспорта за рубежом
14:24Чиновники из Минобороны Украины закупили неработающие беспилотники за 650 млн грн
14:23"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов
14:21Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона
13:52У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео
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