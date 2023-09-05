Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
16:20 05.09.2023 (обновлено: 16:22 05.09.2023)
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Впечатляющими для всего мира расходами на национальную оборону назвал 5 сентября президент Польши соответствующие бюджетные ассигнования на 2024 год. Об этом сообщает государственное "Польское агентство печати".
Официальная Варшава намерена потратить на эти цели 4% ВВП. В денежном выражении расходы на оборону составят 137 млрд злотых, что по актуальному курсу более 33 млрд долларов или примерно 3,2 трлн рублей.
Анджей Дуда сделал такое заявление на выставке оборонной промышленности в Кельце. Он сообщил, что "мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами", но не стал конкретизировать название источника мнимой опасности.
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