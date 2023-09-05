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На условиях России: эксперты о переговорах Путина и Эрдогана

На условиях России: эксперты о переговорах Путина и Эрдогана - 05.09.2023 Украина.ру

На условиях России: эксперты о переговорах Путина и Эрдогана

В понедельник, 4 сентября, в Сочи состоялась полуторачасовая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным

2023-09-05T16:04

2023-09-05T16:04

2023-09-05T16:04

эксклюзив

турция

россия

эрдоган

владимир путин

украина

зерновая сделка

переговоры

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Известно, что по итогам переговоров стороны не подписали ни одного документа, при этом перед встречей ожидалась возможная реанимация "зерновой сделки" или даже учреждение нового формата для переговорного процесса по конфликту на Украине.Что думают эксперты и лидеры мнений о результатах переговоров – в обзоре социальных сетей.Тюрколог Владимир Аватков:День "Икс" настал. Р.Т. Эрдоган приехал в Сочи.С утра пораньше анонимные "источники в дипломатических кругах Анкары" раздавали направо и налево комментарии СМИ о том, что именно будет обсуждаться на российско-турецких переговорах. Хотя секретом предмет переговоров не является давно ни для кого.Ключевой вопрос - зерновая сделка. Президент Турции рассчитывал обсудить предложенные ООН условия, а также инициативу о поставках зерна через Турцию в страны Африки при посредничестве Катара. В.В. Путин в общем и целом хотел обсудить то же самое, но далеко не только.Важно, что турецкая делегация приехала, что называется "всей гурьбой". Был и глава МИДа, и Минобороны, и разведки, и министр финансов и даже новоиспеченная глава турецкого ЦБ.Переговоры в расширенном составе длились полтора часа. Обычно сей процесс - длиннее, однако стоит отметить, что после основной части прошла отдельная встреча министров обороны двух государств. Лидеры при этом общались 3 часа, и, как заявил Д. Песков, пообщались очень конструктивно.Тревожные звоночки, тем не менее, есть, как бы не хотелось обратного: Несмотря на то, что в начале встречи лидер В.В. Путин заявил, что "набранный странами темп развития отношений сохраняется", Д. Песков отметил, что никаких документов по итогам переговоров подписывать даже и не планируется. Известно лишь, что инициатива газового хаба жива и Газпром передал "дорожную карту" по его реализации.В сухом остатке вроде бы все то же, что и до переговоров: обязательства по газу сохранены, а зерновую инициативу мы готовы возобновить лишь при полном уважении наших интересов - на меньшее не согласны, что верно. И все же - эти переговоры....Они не про детали, а про что-то большое. И министры обороны не зря встречались же. И скажем честно - не о зерновой это всё. Просто не надо торопить события. Игра стоит свеч!Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Вышел из доверия: "особая миссия" Эрдогана провалилась. …по вопросу "зерновой сделки" перед Эрдоганом стоял выбор: поступить в интересах Турции или поддаться давлению Запада?Судя по помятому виду турецкого гостя на конференции по итогам его сегодняшних переговоров с президентом РФ, выбора у него не осталось. "Черноморская зерновая инициатива" приказала долго жить, а сам Эрдоган получил от Путина болезненную дипломатическую оплеуху.Ещё утром турецкая газета Milliyet преподносила визит Эрдогана в Сочи как "приковавший взгляды всего мира", а "Султана" — как важнейшего посредника не только по "зерновой сделке", но и по украинскому вопросу. Но всё пошло совсем не так, как хотелось бы Анкаре, причём по обоим пунктам.По сделке прогнуть русских не получилось от слова "совсем". Москва отказалась отступать от жёстких условий её возобновления, одно из которых — включение Россельхозбанка в систему SWIFT для оплаты продовольственных товаров.При этом ещё накануне на эту тему прошло сообщение ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН о том, что подключение Россельхозбанка к SWIFT "не планируется". Это значило, что ни это, ни прочие условия русских Запад выполнять не собирается.Ответным жестом в виде ударов по инфраструктуре Одесской области Москва объяснила: в таком случае нам проще поставлять зерно напрямую — без оглядки на Запад.О том же сегодня заявил и Путин: Россия, "несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения" — читай, одна или с теми, кто успеет подключиться.Кто же успеет? Тут-то Путин и поставил Эрдогана на место — прилюдно, прямо на пресс-конференции, нивелировав "особую" посредническую миссию турецкого президента.Путин заявил, что по зерну Москва практически договорилась с рядом африканских государств (безо всякой помощи Анкары). Что поддержать сделку финансовыми гарантиями и контролем поставок в нужные страны готов Катар (туркам не доверяют).Да и по украинскому вопросу посредников хоть отбавляй: там и Китай, и Африканский союз... То есть Эрдоган — лишь один из многих. Но это в лучшем случае. А в худшем, встреча в Сочи показала: доверия Москвы президент Турции лишился.Ведь именно "Султан" выступал гарантом прежней "зерновой сделки" — и провалил её по ключевым позициям. Когда зерно пошло спекулянтам из Европы и США, а не в бедные страны Африки и Азии. И когда Киев воспользовался зерновым коридором для ударов по России.Показательный момент: повторяя тезис западных пропагандистов, президент Турции заявил о том, что выход России из зерновой сделки повлёк рост цен. Однако Путин спокойно заметил: прекращение сделки никак не повлияло на мировой рынок зерна. Так что фраза Путина "Это не может быть терпимым дальше" относилась даже не к Украине — а к Эрдогану. Поиграл в миссионера, и хватит.Вести себя по принципу "и нашим, и вашим" больше не получится, как бы ни тужились всевозможные "шерпы" вроде Абрамовича. В ответ Эрдогану только и оставалось, что произнести по-русски "Спасибо", пообещать перемолоть миллион тонн русского зерна на муку для Африки и выдавить из себя в адрес Киева: "Украине необходимо смягчить свой подход, особенно в настоящее время".Так была провалена "особая миссия" турецкого президента, а "свидетели договорняка" получили важный сигнал: любые договорённости с Россией возможны лишь на условиях России.Журналист Диана Панченко:Эрдоган - Путин. Зерновая сделка. Не стоит ждать громких заявлений сторон или возобновления зернового коридора через черноморские порты. Как я уже не раз писала - это игра в долгую.Россия проводит стратегическую экспансию на мировые рынки продовольствия. В прошлом формате сделка работать не будет. Сейчас выстраивается более верхнеуровневая конструкция. Где, условно: - Россия производит продовольствие; - Турция перерабатывает; - Катар финансирует.Уход от западной модели торговли. Это более глобальные договорённости, направленные на обеспечение продовольствием целого континента (Африки) и регионов (Ближний Восток). От Украины здесь только название.Украинский аграрный потенциал добивается. Как я прогнозировала раньше, сейчас Россия наносит удары по каналам импорта топлива в Украину (через Дунай танкерами). Пока все с надеждой ждут, что Украина скоро начнёт экспортировать прежние объёмы зерна через черноморские порты, может случиться так, что новой "зерновой сделкой" будет согласие России на экспорт остатков украинской аграрной продукции через дунайские порты.Пропускная способность речных портов несравнима с портами большой Одессы. Экспортировать Украина сможет значительно меньше. Это как Мерседес поменять на Жигули. Будет вообще не смешно.Общественный деятель Татьяна Поп:Провалы украинской дипломатии как признак приближающейся катастрофы. Вчерашний день в Сочи, где встретились Путин и Эрдоган продемонстрировал, что все потуги на фронте дипломатического контрнаступления на Россию завершились провалом и очередной дисквалификацией: украинский вопрос не в приоритете ваааааще.Общие интересы лидеров России и Турции оказались в совместной торговле газом, строительстве атомных станций в Турции, торговле российским зерном (тут ещё и Катар участвует деньгами).Дальше обсуждались интересы в Ливии и Сирии... Где в повестке судьбы таких совсем ещё недавно обязательно упоминаемых украинских минифюреров? Но МИД Украины сегодня отчаиваться не стал, и Кулеба решил наехать на Румынию, отыграться на ней: к вам залетел российский БПЛА, взорвался, а вы говорите, что всё нормально, нет никаких угроз для безопасности! Как-то не по-НАТОвски.Кстати, сегодня горе- дипломат выдал очередной ляп — сравнил Украину с тенью отца Гамлета. Мол, даже если где-то говорят об Украине, а её там нет, она всё равно там есть как тень отца Гамлета. Недалёкий знаток Шекспира даже не понял, что его аналогия наводит на мысль, что "ненька вже вмерла".И от неё осталась только бродячая тень.Политолог Алексей Бобровкий:И так, прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. Именно Эрдоган прилетел в Сочи, а не Путин в Турцию - иначе и быть не могло. Впрочем, об этом уже много написано всякого…Вообще, российско-турецкие контакты - классическая для сегодняшнего мира картинка, показывающая, как сложны и противоречивы отношения очень непохожих государств и их лидеров. При характеристике данных отношений точно нельзя использовать такие образы, как "удар в спину" и определения вроде "друг", "союзник", "враг"… это все безнадежно устаревшие понятия…Нет, сами слова используются, но смысл их иной. И еще большая разница, кто говорит - сами лидеры о себе, или мы о них… Вот, Эрдоган в телеге пишет по итогам (ну, понятно, за него): "…Сегодня я встретился в Сочи с Президентом России, моим дорогим другом господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов (короче, везде он хочет укреплять - прим. моё).Объем нашей двусторонней торговли в прошлом году достиг примерно 69 миллиардов долларов. Мы предпринимаем твердые шаги к нашей цели в 100 миллиардов долларов…".Вот, отсюда пошло по делу. Что нужно Турции, и что будет дальше? После того, как ЦБ Турции (как и наш) с перепугу опять ударил ставкой по экономике - задрал ее еще сильнее с 17,5% до 25%, курс доллара к лире почти не изменился. Лира все также слаба. С нынешних 26,77, ей прямая дорога к 30, как уже неоднократно писал.Инфляция в Турции в августе опять ускорилась до 58,9%, это выше прогнозов. Правительство ожидаемо задирает налоги, кроме того росту инфляции способствует девальвация. Цены на продукты подскочили на 73%. Это почти катастрофа.У Турции ситуация тяжелая - ее добивают западные фонды. У Эрдогана положение, как говорится, хуже губернаторского. На турецкие финансы давит платежный баланс. Дефицит счета текущих операций Турции за первые 5 месяцев 2023 года - $37,7 млрд.Турцию могут спасти только масштабные инвестиции. Он делает ставку на страны Персидского залива и Россию. Первые могут помочь, как он надеется, прямыми инвестициями, а Россия - товарным и туристическим потоком. Обратите внимание, дефицит платежного баланса около 40 млрд, объем торговли с нами хочет увеличить на 30 млрд… На нас у него прямо-таки большая ставка…По сырью Эрдогану очень поможет российский газ, если турецкий газовый хаб заработает как надо, то Турция сможет со временем поставлять в Европу до 30 млрд кубов. Кроме того, турки наживаются на российском экспорте нефти и нефтепродуктов. Перепродажа их в Европу несколько сглаживает перекос в торговом балансе.Ну, и зерно. Путин заявил о готовности поставить до 1 млн тонн зерна по хорошей цене через Турцию в беднейшие страны. Для всего этого необходимо гарантировать безопасность в Черном море. И нам, и ему. Отсюда необходимость изобрести такой механизм, который бы вычеркнул из уравнения укрофактор.Самый простой вариант - разбить сделку на 2 части. С участием Украины и без нее. Будет ли старая вариация зерновой сделки? Скорее всего, нет. Это нерабочая конструкция. Все уже поняли. Зато все заинтересованные стороны могут дать России гарантию спокойного вывоза нефти, зерна, а с 2024 года и удобрений из портов Тамани.Это все и должно быть предметом любых переговоров на сей счет. Гарантии нам! Турецкого султана мы отправили домой с щедрыми дарами. Дело за малым - гарантируй со своей стороны. Если нет - оппозиция же не зря отказалась от претензий по итогам выборов в Турции. Времени у Эрдогана мало… 35 лир за доллар, экономика и госказна не выдержат.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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