Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы - 05.09.2023 Украина.ру
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Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы
Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы - 05.09.2023 Украина.ру
Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы
Об этом сообщила пресс-служба украинского металлургического холдинга "Метинвест"
2023-09-05T15:42
2023-09-05T16:00
новости
одесса
порт южный
судно
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Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы и порт Южный. Об этом 5 сентября сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу металлургического холдинга "Метинвест".Грузовые суда Primus, Anna Thereza и Ocean Courtesy, которые находились в украинских портах с 24 февраля 2022 года, покинули порты, говорится в сообщении.Корабли перевозят украинскую металлургическую и горнодобывающую продукцию, произведенную до начала СВО, в том числе более 76 000 тонн металлопроката с металлургических заводов "Азовсталь", "Запорожсталь", "Каменсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог", а также 172 000 тонн железорудного концентрата горнодобывающего подразделения Группы Метинвест, уточнили в пресс-службе холдинга."Прорыв блокады Черного моря судами, перевозящими украинскую сталь, является историческим моментом, первым шагом к полному разблокированию морского экспорта всего спектра украинской продукции: удобрений, металлов, руд, продуктов питания, труб, оборудования и многого другого”, - сказал Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора группы Метинвест.По его мнению, это приведет к ускоренному восстановлению украинской экономики и позволит Украине "восстановить свой статус морского государства".Министерство развития общин, территории и инфраструктуры Украины 1 сентября сообщило о том, что из порта Южный вышли два балкера, движущиеся в направлении Босфора.16 августа порт Одессы покинуло первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно –контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Утром 26 августа в открытое море вышел балкер Primus, который в одесский порт прибыл еще 20 февраля 2022 года.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, одесса, порт южный, судно
Новости, Одесса, порт Южный, судно

Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы

15:42 05.09.2023 (обновлено: 16:00 05.09.2023)
 
© AP / Khalil Hamra
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP / Khalil Hamra
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Об этом сообщила пресс-служба украинского металлургического холдинга "Метинвест"
Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы и порт Южный. Об этом 5 сентября сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу металлургического холдинга "Метинвест".
Грузовые суда Primus, Anna Thereza и Ocean Courtesy, которые находились в украинских портах с 24 февраля 2022 года, покинули порты, говорится в сообщении.
Корабли перевозят украинскую металлургическую и горнодобывающую продукцию, произведенную до начала СВО, в том числе более 76 000 тонн металлопроката с металлургических заводов "Азовсталь", "Запорожсталь", "Каменсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог", а также 172 000 тонн железорудного концентрата горнодобывающего подразделения Группы Метинвест, уточнили в пресс-службе холдинга.
"Прорыв блокады Черного моря судами, перевозящими украинскую сталь, является историческим моментом, первым шагом к полному разблокированию морского экспорта всего спектра украинской продукции: удобрений, металлов, руд, продуктов питания, труб, оборудования и многого другого”, - сказал Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора группы Метинвест.
По его мнению, это приведет к ускоренному восстановлению украинской экономики и позволит Украине "восстановить свой статус морского государства".
Министерство развития общин, территории и инфраструктуры Украины 1 сентября сообщило о том, что из порта Южный вышли два балкера, движущиеся в направлении Босфора.
16 августа порт Одессы покинуло первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно –контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Утром 26 августа в открытое море вышел балкер Primus, который в одесский порт прибыл еще 20 февраля 2022 года.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 15:19
Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный Еще два балкера вышли из порта Южный и движутся в направлении Босфора, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 1 сентября
 
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