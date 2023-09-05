https://ukraina.ru/20230905/1049182422.html

Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы

Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы - 05.09.2023 Украина.ру

Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы

Об этом сообщила пресс-служба украинского металлургического холдинга "Метинвест"

2023-09-05T15:42

2023-09-05T15:42

2023-09-05T16:00

новости

одесса

порт южный

судно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040425804_768:752:3072:2048_1920x0_80_0_0_13ee0b69d4f56c5a8a046fac5afb377f.jpg

Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы и порт Южный. Об этом 5 сентября сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу металлургического холдинга "Метинвест".Грузовые суда Primus, Anna Thereza и Ocean Courtesy, которые находились в украинских портах с 24 февраля 2022 года, покинули порты, говорится в сообщении.Корабли перевозят украинскую металлургическую и горнодобывающую продукцию, произведенную до начала СВО, в том числе более 76 000 тонн металлопроката с металлургических заводов "Азовсталь", "Запорожсталь", "Каменсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог", а также 172 000 тонн железорудного концентрата горнодобывающего подразделения Группы Метинвест, уточнили в пресс-службе холдинга."Прорыв блокады Черного моря судами, перевозящими украинскую сталь, является историческим моментом, первым шагом к полному разблокированию морского экспорта всего спектра украинской продукции: удобрений, металлов, руд, продуктов питания, труб, оборудования и многого другого”, - сказал Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора группы Метинвест.По его мнению, это приведет к ускоренному восстановлению украинской экономики и позволит Украине "восстановить свой статус морского государства".Министерство развития общин, территории и инфраструктуры Украины 1 сентября сообщило о том, что из порта Южный вышли два балкера, движущиеся в направлении Босфора.16 августа порт Одессы покинуло первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно –контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Утром 26 августа в открытое море вышел балкер Primus, который в одесский порт прибыл еще 20 февраля 2022 года.

https://ukraina.ru/20230901/1049099444.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, порт южный, судно