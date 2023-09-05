https://ukraina.ru/20230905/1049180856.html

Беглым белорусам перестанут выдавать и продлевать паспорта за рубежом

Беглым белорусам перестанут выдавать и продлевать паспорта за рубежом - 05.09.2023 Украина.ру

Беглым белорусам перестанут выдавать и продлевать паспорта за рубежом

Белорусские дипломатические миссии больше не будут выдавать паспорта гражданам республики, проживающим за рубежом, а также продлевать срок их действия. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Документ вступит в силу после публикации на Национальном правовом интернет-портале

2023-09-05T15:04

2023-09-05T15:04

2023-09-05T15:04

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белорусы

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Ранее в президентском указе от 2008 года "О документировании населения Республики Беларусь" было прописано, что граждане, которые постоянно проживают за рубежом, могут получить или обменять паспорт в белорусском диппредставительстве.В новом указе этот пункт полностью исключен, это значит, что теперь получить, продлить или обменять паспорт можно будет только в "органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства".В феврале 2023 года в Белоруссии была учреждена Комиссия по работе с гражданами страны, которые хотели бы вернуться на родину из-за рубежа, но боятся из-за участия в протестах 2020 года.Согласно указу Лукашенко, в этот орган могут обратиться белорусы, которые в период с 1 января 2020 года совершили "административные правонарушения или преступления протестной направленности", а затем покинули Белоруссию. Подать заявление можно до 31 декабря 2023 года.Обязательное условие возвращения домой - заявители "должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности принести публичные извинения", "возместить причиненный вред" и впредь "соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг".

https://ukraina.ru/20230830/1049037992.html

https://ukraina.ru/20230905/1049178316.html

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