https://ukraina.ru/20230905/1049179462.html

ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch

ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch - 05.09.2023 Украина.ру

ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch

ВСУ применяли кассетные боеприпасы против мирные жителей Изюма Харьковской области в 2022 году, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-05T15:08

2023-09-05T15:08

2023-09-05T15:08

новости

украина

харьковская область

изюм

изюм (город)

мина

кассетные боеприпасы

human rights watch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037057550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_025efa5b32c5ae1522aa8971ec6ecea5.jpg

В конце января организация HRW опубликовала отчёт о ситуации в Изюме, в котором заявили, что „мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами", пока он находился под контролем российских сил.Уорхэм отметила, что у организации „есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые были убиты или ранены“.В январском отчёте правозащитная организация подтвердила, что ВСУ сбрасывали в Изюме противопехотные мины „Лепесток“. В результате чего погибли одиннадцать мирных жителей.Также в HRW подчеркнули, что российские военные распространяли листовки, предупреждая об опасности. Об этом рассказали около ста местных жителей. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили помощь.Противопехотная фугасная мина „Лепесток“ предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда на неё наступают.Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение ВСУ кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении украинскими войсками противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает производство, накопление и применение противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ukraina.ru/20230816/1048729134.html

изюм (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, харьковская область, изюм, изюм (город), мина, кассетные боеприпасы, human rights watch