ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch - 05.09.2023 Украина.ру
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ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch
ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch - 05.09.2023 Украина.ру
ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch
ВСУ применяли кассетные боеприпасы против мирные жителей Изюма Харьковской области в 2022 году, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-05T15:08
2023-09-05T15:08
новости
украина
харьковская область
изюм
изюм (город)
мина
кассетные боеприпасы
human rights watch
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В конце января организация HRW опубликовала отчёт о ситуации в Изюме, в котором заявили, что „мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами", пока он находился под контролем российских сил.Уорхэм отметила, что у организации „есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые были убиты или ранены“.В январском отчёте правозащитная организация подтвердила, что ВСУ сбрасывали в Изюме противопехотные мины „Лепесток“. В результате чего погибли одиннадцать мирных жителей.Также в HRW подчеркнули, что российские военные распространяли листовки, предупреждая об опасности. Об этом рассказали около ста местных жителей. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили помощь.Противопехотная фугасная мина „Лепесток“ предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда на неё наступают.Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение ВСУ кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении украинскими войсками противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает производство, накопление и применение противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.
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новости, украина, харьковская область, изюм, изюм (город), мина, кассетные боеприпасы, human rights watch
Новости, Украина, Харьковская область, Изюм, Изюм (город), мина, кассетные боеприпасы, Human Rights Watch

ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch

15:08 05.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ применяли кассетные боеприпасы против мирные жителей Изюма Харьковской области в 2022 году, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
В конце января организация HRW опубликовала отчёт о ситуации в Изюме, в котором заявили, что „мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами", пока он находился под контролем российских сил.
"Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, - и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы", - сказала Уорхэм.
Уорхэм отметила, что у организации „есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые были убиты или ранены“.
В январском отчёте правозащитная организация подтвердила, что ВСУ сбрасывали в Изюме противопехотные мины „Лепесток“. В результате чего погибли одиннадцать мирных жителей.
Также в HRW подчеркнули, что российские военные распространяли листовки, предупреждая об опасности. Об этом рассказали около ста местных жителей. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили помощь.
Противопехотная фугасная мина „Лепесток“ предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда на неё наступают.
Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение ВСУ кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.
Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении украинскими войсками противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает производство, накопление и применение противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.
16 августа, 14:39
Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планетуНа фоне разочарования в результатах украинского контрнаступления в информационном пространстве разворачивается еще одна важная дискуссия — о долгосрочных последствиях применения кассетных боеприпасов, которые официально предоставили Киеву в Пентагоне
 
НовостиУкраинаХарьковская областьИзюмИзюм (город)минакассетные боеприпасыHuman Rights Watch
 
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