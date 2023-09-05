"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов - 05.09.2023 Украина.ру
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"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов
"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов - 05.09.2023 Украина.ру
"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов
Депутат Верховной Рады Украины и представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов на Украину из-за границы не будет. Об этом сообщило издание УНИАН
2023-09-05T14:23
2023-09-05T14:23
новости
украина
верховная рада
федор вениславский
уклонисты
экстрадиция
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При этом, отметил он, это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии, учитывая европейские правовые стандарты. И окончательное решение будет за судом."Конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", – заявил он.Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
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новости, украина, верховная рада, федор вениславский, уклонисты, экстрадиция
Новости, Украина, Верховная Рада, Федор Вениславский, уклонисты, экстрадиция

"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов

14:23 05.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Депутат Верховной Рады Украины и представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов на Украину из-за границы не будет. Об этом сообщило издание УНИАН
"Относительно каждого факта необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции“, - заявил Вениславский.
При этом, отметил он, это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии, учитывая европейские правовые стандарты. И окончательное решение будет за судом.
"Конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", – заявил он.
Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.
Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.
Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 10:39
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУИздание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки
 
НовостиУкраинаВерховная РадаФедор Вениславскийуклонистыэкстрадиция
 
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