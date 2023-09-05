"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Депутат Верховной Рады Украины и представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов на Украину из-за границы не будет. Об этом сообщило издание УНИАН
"Относительно каждого факта необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции“, - заявил Вениславский.
При этом, отметил он, это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии, учитывая европейские правовые стандарты. И окончательное решение будет за судом.
"Конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", – заявил он.
Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.
Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.
Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
1 сентября, 10:39Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУИздание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки