https://ukraina.ru/20230905/1049176291.html

Атаки и провалы ВСУ, успехи РФ, обвинения против Коломойского. Главное на Украине на 13:00 5 сентября

Атаки и провалы ВСУ, успехи РФ, обвинения против Коломойского. Главное на Украине на 13:00 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру

Атаки и провалы ВСУ, успехи РФ, обвинения против Коломойского. Главное на Украине на 13:00 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2023

2023-09-05T13:00

2023-09-05T13:00

2023-09-05T13:00

игорь коломойский

суд

апелляция

набу

украина

всу

контрнаступление

сергей шойгу

хроники

спецоперация

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Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом. Шойгу объяснил, зачем ВСУ атакуют гражданские объекты. Антикоррупционное бюро Украины может выдвинуть обвинения против КоломойскогоМинистерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом.Кроме того, украинские войска обстреляли районы Донецка и поселок Гольмовский, выпустив 22 снаряда калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7:55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 8:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.За полтора часа с 8.30 было выпущено еще 16 таких же снарядов по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Кроме того, в 7.20 и 7.30 украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив семь снарядов калибра 152 миллиметра.Позже националисты за десять минут выпустили десять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:42 - н.п. Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный). 10:47 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - указали в предствительстве.В 10.52 было выпущено еще три таких же снаряда по этому району.Поселок Гольмовский обстреляли указанными снарядами в 10.25, по нему выпустили четыре кассетных боеприпаса.При этом ВСУ несут огромные потери на разных направлениях. Так, во вторник солдат украинского штурмового подразделения, которое участвует в контрнаступлении на Южном направлении, заявил газете Times, что его группа за несколько месяцев потеряла 75% бойцов.По данным издания, речь идет о солдате с позывным "Боец", который принимает участие в боевых действиях в составе сводного добровольческого штурмового батальона "Скала". Это подразделение участвует в боях на главном направлении атаки к югу от села Работино Запорожской области."Подразделение "Бойца" уже сократилось из-за потерь до 25% от своей первоначальной численности с момента присоединения к контрнаступательным операциям вокруг оси в направлении Работина в июле", - говорится в материале.Продолжительность жизни штурмовых подразделений является самой короткой на фронте."Девяносто процентов, которые находятся здесь, тоже умрут", - заверил "Боец", говоря о штурмовых группах "Скалы".Как сообщало Минобороны России, войска Украины с начала так называемого наступления потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ.Провальное контрнаступлениеКак сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России, Вооруженные силы Украины за три месяца так называемого контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений.Он подчеркнул, что в попытке скрыть провалы контрнаступления ВСУ атакуют гражданские объекты и выдают теракты за военные победы."Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - сказал Шойгу.В ходе совещания Шойгу также рассказал об успехах российской армии. По его словам, Вооруженные силы России "продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения".Они уничтожают военную инфраструктуру Украины. Так, за прошедший месяц российскими высокоточными ракетными ударами было поражено 34 командных пункта войск Украины оперативно-тактического звена управления.Российские средства ПВО за месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.Военные РФ также нанесли значительный ущерб украинским подразделениям на Запорожском направлении."Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям", - сказал Шойгу.Обвинения против КоломойскогоНациональное антикоррупционное бюро Украины планировало на этой неделе предъявить обвинения олигарху Игорю Коломойскому, задержанному Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планировало предъявить обвинения олигарху позднее на этой неделе", - говорится в материале.На прошлой неделе СБУ предъявила обвинение Коломойскому.Издание не исключает, что действия СБУ могут быть направлены на попытку сорвать расследование НАБУ дела против Коломойского, чтобы помочь ему избежать суда, поскольку возбуждаемые службой безопасности дела в большей степени зависят от "политических прихотей".Коломойский являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", его состояние составляет 1 миллиард долларов.В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "Приватбанка". Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.В начале сентября суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам адвоката Коломойского Александра Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что Коломойский подал апелляцию на решение суда.Киевский апелляционный суд рассмотрит ее в среду.

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https://ukraina.ru/20230904/1049147408.html

https://ukraina.ru/20230904/1049139448.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

игорь коломойский, суд, апелляция, набу, украина, всу, контрнаступление, сергей шойгу, хроники, спецоперация, эксклюзив