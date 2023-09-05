https://ukraina.ru/20230905/1049175361.html

Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта

Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта - 05.09.2023 Украина.ру

Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта

В настоящее время наиболее напряженная на фронтах СВО обстановка наблюдается на Запорожском направлении. Такую оценку ситуации 5 сентября в ходе селекторного совещания дал министр обороны России Сергей Шойгу

2023-09-05T12:38

2023-09-05T12:38

2023-09-05T12:56

новости

сергей шойгу

фронт

участок

запорожское направление

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По его словам, произошло это потому, что противник ввел в бои бригады из стратегического резерва, прошедшие подготовку под руководством западных инструкторов. Однако, отметил министр обороны, этим украинским подразделениям уже нанесен значительный ущерб.Он добавил, что провал контрнаступления украинское командование прикрывает, атакуя гражданские объекты и выдавая теракты за военные победы.Только за последний месяц, отметил Шойгу, ВС РФ сбили более тысячи украинских БПЛА и снарядов, причем среди них были в том числе 159 боеприпасов РСЗО HIMARS и 13 крылатых ракет.Также в ходе селекторного совещания российский министр обороны озвучил свежие данные о потерях ВСУ с начала контрнаступления. По данным ведомства, с 4 июня текущего года потери украинских войск составили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230905/1049174972.html

запорожское направление

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, фронт, участок, запорожское направление