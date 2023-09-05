Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта - 05.09.2023 Украина.ру
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Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта
Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта - 05.09.2023 Украина.ру
Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта
В настоящее время наиболее напряженная на фронтах СВО обстановка наблюдается на Запорожском направлении. Такую оценку ситуации 5 сентября в ходе селекторного совещания дал министр обороны России Сергей Шойгу
2023-09-05T12:38
2023-09-05T12:56
новости
сергей шойгу
фронт
участок
запорожское направление
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По его словам, произошло это потому, что противник ввел в бои бригады из стратегического резерва, прошедшие подготовку под руководством западных инструкторов. Однако, отметил министр обороны, этим украинским подразделениям уже нанесен значительный ущерб.Он добавил, что провал контрнаступления украинское командование прикрывает, атакуя гражданские объекты и выдавая теракты за военные победы.Только за последний месяц, отметил Шойгу, ВС РФ сбили более тысячи украинских БПЛА и снарядов, причем среди них были в том числе 159 боеприпасов РСЗО HIMARS и 13 крылатых ракет.Также в ходе селекторного совещания российский министр обороны озвучил свежие данные о потерях ВСУ с начала контрнаступления. По данным ведомства, с 4 июня текущего года потери украинских войск составили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения.
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новости, сергей шойгу, фронт, участок, запорожское направление
Новости, Сергей Шойгу, фронт, участок, Запорожское направление

Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта

12:38 05.09.2023 (обновлено: 12:56 05.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В настоящее время наиболее напряженная на фронтах СВО обстановка наблюдается на Запорожском направлении. Такую оценку ситуации 5 сентября в ходе селекторного совещания дал министр обороны России Сергей Шойгу
По его словам, произошло это потому, что противник ввел в бои бригады из стратегического резерва, прошедшие подготовку под руководством западных инструкторов.
Однако, отметил министр обороны, этим украинским подразделениям уже нанесен значительный ущерб.
Коллегия Минобороны России
12:29
Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступленияУкраинские потери с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. Такое заявление 5 сентября в ходе тематического селекторного совещания сделал министр обороны России Сергей Шойгу

"ВСУ в ходе так называемого контрнаступления ни на одном из направлений не достигли своих целей", - сказал Шойгу.

Он добавил, что провал контрнаступления украинское командование прикрывает, атакуя гражданские объекты и выдавая теракты за военные победы.
Только за последний месяц, отметил Шойгу, ВС РФ сбили более тысячи украинских БПЛА и снарядов, причем среди них были в том числе 159 боеприпасов РСЗО HIMARS и 13 крылатых ракет.
Также в ходе селекторного совещания российский министр обороны озвучил свежие данные о потерях ВСУ с начала контрнаступления. По данным ведомства, с 4 июня текущего года потери украинских войск составили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения.
 
НовостиСергей ШойгуфронтучастокЗапорожское направление
 
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