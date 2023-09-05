https://ukraina.ru/20230905/1049174370.html

Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте

Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте - 05.09.2023 Украина.ру

Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте

Сотни украинских беженцев в Ирландии найдут свое убежище в палатках, поставленных для проведения музыкального фестиваля "Электрический пикник". Об этом 5 сентября сообщило издание Belfast Telegraph

2023-09-05T12:23

2023-09-05T12:23

2023-09-05T12:23

новости

ирландия

украинские беженцы

палатки

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По информации СМИ, беженцы из Украины проведут в палатках шесть недель."Сейчас мы столкнулись с реальными краткосрочными трудностями и правительство заключило контракт на демонтаж палаток, которые были на "Электрическом пикнике" в выходные", - заявил министр правительства Ирландии, отвечающий за государственные закупки, электронное правительство и экономику замкнутого цикла Оссиан Смит.По его словам, 750 украинских беженцев должны быть переселены на территорию фестиваля из-за временных проблем с поиском места для их долгосрочного размещения. Смит уверен, что через шесть недель им будет найдено другое жилье.Министр уточнил, что проблемы возникли в связи с тем, что за последние четыре месяца в Ирландию прибыло 10 тыс. украинцев."До сих пор мы использовали палатки на военном объекте в Тулламоре в качестве крайней меры", - рассказал Смит в интервью ирландским СМИ.По данным ирландского государства, с начала СВО в страну прибыло около 85 тыс. беженцев с Украины. Это привело к острой нехватке подходящего жилья для их размещения. Правительство попыталось решить эту проблему ремонтируя неиспользуемые общественные здания и закупая для беженцев кровати в хостелах.

https://ukraina.ru/20230828/1048974816.html

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новости, ирландия, украинские беженцы, палатки