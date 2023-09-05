Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте - 05.09.2023 Украина.ру
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Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте
Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте - 05.09.2023 Украина.ру
Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте
Сотни украинских беженцев в Ирландии найдут свое убежище в палатках, поставленных для проведения музыкального фестиваля "Электрический пикник". Об этом 5 сентября сообщило издание Belfast Telegraph
2023-09-05T12:23
2023-09-05T12:23
новости
ирландия
украинские беженцы
палатки
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По информации СМИ, беженцы из Украины проведут в палатках шесть недель."Сейчас мы столкнулись с реальными краткосрочными трудностями и правительство заключило контракт на демонтаж палаток, которые были на "Электрическом пикнике" в выходные", - заявил министр правительства Ирландии, отвечающий за государственные закупки, электронное правительство и экономику замкнутого цикла Оссиан Смит.По его словам, 750 украинских беженцев должны быть переселены на территорию фестиваля из-за временных проблем с поиском места для их долгосрочного размещения. Смит уверен, что через шесть недель им будет найдено другое жилье.Министр уточнил, что проблемы возникли в связи с тем, что за последние четыре месяца в Ирландию прибыло 10 тыс. украинцев."До сих пор мы использовали палатки на военном объекте в Тулламоре в качестве крайней меры", - рассказал Смит в интервью ирландским СМИ.По данным ирландского государства, с начала СВО в страну прибыло около 85 тыс. беженцев с Украины. Это привело к острой нехватке подходящего жилья для их размещения. Правительство попыталось решить эту проблему ремонтируя неиспользуемые общественные здания и закупая для беженцев кровати в хостелах.
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новости, ирландия, украинские беженцы, палатки
Новости, Ирландия, украинские беженцы, палатки

Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте

12:23 05.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев с Украины в Севастополе
Лагерь беженцев с Украины в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Сотни украинских беженцев в Ирландии найдут свое убежище в палатках, поставленных для проведения музыкального фестиваля "Электрический пикник". Об этом 5 сентября сообщило издание Belfast Telegraph
По информации СМИ, беженцы из Украины проведут в палатках шесть недель.
"Сейчас мы столкнулись с реальными краткосрочными трудностями и правительство заключило контракт на демонтаж палаток, которые были на "Электрическом пикнике" в выходные", - заявил министр правительства Ирландии, отвечающий за государственные закупки, электронное правительство и экономику замкнутого цикла Оссиан Смит.
По его словам, 750 украинских беженцев должны быть переселены на территорию фестиваля из-за временных проблем с поиском места для их долгосрочного размещения. Смит уверен, что через шесть недель им будет найдено другое жилье.
Министр уточнил, что проблемы возникли в связи с тем, что за последние четыре месяца в Ирландию прибыло 10 тыс. украинцев.
"До сих пор мы использовали палатки на военном объекте в Тулламоре в качестве крайней меры", - рассказал Смит в интервью ирландским СМИ.
По данным ирландского государства, с начала СВО в страну прибыло около 85 тыс. беженцев с Украины. Это привело к острой нехватке подходящего жилья для их размещения. Правительство попыталось решить эту проблему ремонтируя неиспользуемые общественные здания и закупая для беженцев кровати в хостелах.
28 августа, 11:46
Польша пожаловалась, что получила "очень мало" миллионов от ЕС на помощь украинским беженцамПольша получила от Европейского союза на помощь украинским беженцам 200 миллионов евро, что "очень мало". Об этом заявил 28 августа замминистра внутренних дел и администрации страны Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF FM
 
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