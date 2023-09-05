https://ukraina.ru/20230905/1049174370.html
Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте
Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте - 05.09.2023 Украина.ру
Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте
Сотни украинских беженцев в Ирландии найдут свое убежище в палатках, поставленных для проведения музыкального фестиваля "Электрический пикник". Об этом 5 сентября сообщило издание Belfast Telegraph
2023-09-05T12:23
2023-09-05T12:23
2023-09-05T12:23
новости
ирландия
украинские беженцы
палатки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101013/17/1010131774_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_454bc4bfa74eb86f19f6c342b34b60ee.jpg
По информации СМИ, беженцы из Украины проведут в палатках шесть недель."Сейчас мы столкнулись с реальными краткосрочными трудностями и правительство заключило контракт на демонтаж палаток, которые были на "Электрическом пикнике" в выходные", - заявил министр правительства Ирландии, отвечающий за государственные закупки, электронное правительство и экономику замкнутого цикла Оссиан Смит.По его словам, 750 украинских беженцев должны быть переселены на территорию фестиваля из-за временных проблем с поиском места для их долгосрочного размещения. Смит уверен, что через шесть недель им будет найдено другое жилье.Министр уточнил, что проблемы возникли в связи с тем, что за последние четыре месяца в Ирландию прибыло 10 тыс. украинцев."До сих пор мы использовали палатки на военном объекте в Тулламоре в качестве крайней меры", - рассказал Смит в интервью ирландским СМИ.По данным ирландского государства, с начала СВО в страну прибыло около 85 тыс. беженцев с Украины. Это привело к острой нехватке подходящего жилья для их размещения. Правительство попыталось решить эту проблему ремонтируя неиспользуемые общественные здания и закупая для беженцев кровати в хостелах.
https://ukraina.ru/20230828/1048974816.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101013/17/1010131774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0839d014a6870708e1edd2cef4f654.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ирландия, украинские беженцы, палатки
Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте
Сотни украинских беженцев в Ирландии найдут свое убежище в палатках, поставленных для проведения музыкального фестиваля "Электрический пикник". Об этом 5 сентября сообщило издание Belfast Telegraph
По информации СМИ, беженцы из Украины проведут в палатках шесть недель.
"Сейчас мы столкнулись с реальными краткосрочными трудностями и правительство заключило контракт на демонтаж палаток, которые были на "Электрическом пикнике" в выходные", - заявил министр правительства Ирландии, отвечающий за государственные закупки, электронное правительство и экономику замкнутого цикла Оссиан Смит.
По его словам, 750 украинских беженцев должны быть переселены на территорию фестиваля из-за временных проблем с поиском места для их долгосрочного размещения. Смит уверен, что через шесть недель им будет найдено другое жилье.
Министр уточнил, что проблемы возникли в связи с тем, что за последние четыре месяца в Ирландию прибыло 10 тыс. украинцев.
"До сих пор мы использовали палатки на военном объекте в Тулламоре в качестве крайней меры", - рассказал Смит в интервью ирландским СМИ.
По данным ирландского государства, с начала СВО в страну прибыло около 85 тыс. беженцев с Украины. Это привело к острой нехватке подходящего жилья для их размещения. Правительство попыталось решить эту проблему ремонтируя неиспользуемые общественные здания и закупая для беженцев кровати в хостелах.