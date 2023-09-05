Минобороны Украины ожидает контрнаступление России - 05.09.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины ожидает контрнаступление России
Минобороны Украины ожидает контрнаступление России - 05.09.2023 Украина.ру
Минобороны Украины ожидает контрнаступление России
Спланированное НАТО "весеннее контрнаступление" ВСУ принимает неожиданный оборот
2023-09-05T11:49
2023-09-05T11:58
новости
сво
наступление
минобороны рф
минобороны украины
анна маляр
пропаганда
всу
купянское направление
лиманский район
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"Россияне продолжают готовиться к очередному наступлению. Наши Вооружённые силы, соответственно, готовятся к тому, чтобы дать отпор. Это не только бойцы — там ежедневно работают штабы и командование", — сообщила в ходе телемарафона замминистра обороны Украины Анна Маляр.Скандально известная чиновница поведала о ротации российских войск. По её информации, они "готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направление".Режим Зеленского ликвидировал оппозиционные СМИ, партии и организации. Независимая тележурналистика находится под уголовным преследованием и угрозой внесудебных расправ. Оставшиеся телеканалы агитпроп режима Зеленского мобилизовал на "телемарафоны", в ходе которых пропагандисты доводят до населения ложную информацию и различные инсинуации.Почти год назад Минобороны Украины анонсировало "контрнаступ" - наступательную войсковую операцию по взлому глубоко эшелонированной обороны Армии России. Официальные лица США, Британии и других стран НАТО публично признались в планировании и обеспечении операции ВСУ. Заявленная как "весеннее контрнаступление", по факту она началась летом и захлебнулась, не достигнув ни одной из своих целей.
https://ukraina.ru/20230605/1046927218.html
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новости, сво, наступление, минобороны рф, минобороны украины, анна маляр, пропаганда, всу, купянское направление, лиманский район
Новости, СВО, наступление, Минобороны РФ, Минобороны Украины, Анна Маляр, пропаганда, ВСУ, Купянское направление, Лиманский район

Минобороны Украины ожидает контрнаступление России

11:49 05.09.2023 (обновлено: 11:58 05.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Спланированное НАТО "весеннее контрнаступление" ВСУ принимает неожиданный оборот
"Россияне продолжают готовиться к очередному наступлению. Наши Вооружённые силы, соответственно, готовятся к тому, чтобы дать отпор. Это не только бойцы — там ежедневно работают штабы и командование", — сообщила в ходе телемарафона замминистра обороны Украины Анна Маляр.
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5 июня, 19:30
Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – МалярВСУ продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к действиям, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале 5 июня
Скандально известная чиновница поведала о ротации российских войск. По её информации, они "готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направление".
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Вчера, 18:34
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Почти год назад Минобороны Украины анонсировало "контрнаступ" - наступательную войсковую операцию по взлому глубоко эшелонированной обороны Армии России. Официальные лица США, Британии и других стран НАТО публично признались в планировании и обеспечении операции ВСУ. Заявленная как "весеннее контрнаступление", по факту она началась летом и захлебнулась, не достигнув ни одной из своих целей.
 
НовостиСВОнаступлениеМинобороны РФМинобороны УкраиныАнна МалярпропагандаВСУКупянское направлениеЛиманский район
 
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