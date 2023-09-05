Минобороны Украины ожидает контрнаступление России
11:49 05.09.2023 (обновлено: 11:58 05.09.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Спланированное НАТО "весеннее контрнаступление" ВСУ принимает неожиданный оборот
"Россияне продолжают готовиться к очередному наступлению. Наши Вооружённые силы, соответственно, готовятся к тому, чтобы дать отпор. Это не только бойцы — там ежедневно работают штабы и командование", — сообщила в ходе телемарафона замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Скандально известная чиновница поведала о ротации российских войск. По её информации, они "готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направление".
Режим Зеленского ликвидировал оппозиционные СМИ, партии и организации. Независимая тележурналистика находится под уголовным преследованием и угрозой внесудебных расправ. Оставшиеся телеканалы агитпроп режима Зеленского мобилизовал на "телемарафоны", в ходе которых пропагандисты доводят до населения ложную информацию и различные инсинуации.
Почти год назад Минобороны Украины анонсировало "контрнаступ" - наступательную войсковую операцию по взлому глубоко эшелонированной обороны Армии России. Официальные лица США, Британии и других стран НАТО публично признались в планировании и обеспечении операции ВСУ. Заявленная как "весеннее контрнаступление", по факту она началась летом и захлебнулась, не достигнув ни одной из своих целей.