https://ukraina.ru/20230905/1049173702.html

Минобороны Украины ожидает контрнаступление России

Минобороны Украины ожидает контрнаступление России - 05.09.2023 Украина.ру

Минобороны Украины ожидает контрнаступление России

Спланированное НАТО "весеннее контрнаступление" ВСУ принимает неожиданный оборот

2023-09-05T11:49

2023-09-05T11:49

2023-09-05T11:58

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минобороны рф

минобороны украины

анна маляр

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всу

купянское направление

лиманский район

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"Россияне продолжают готовиться к очередному наступлению. Наши Вооружённые силы, соответственно, готовятся к тому, чтобы дать отпор. Это не только бойцы — там ежедневно работают штабы и командование", — сообщила в ходе телемарафона замминистра обороны Украины Анна Маляр.Скандально известная чиновница поведала о ротации российских войск. По её информации, они "готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направление".Режим Зеленского ликвидировал оппозиционные СМИ, партии и организации. Независимая тележурналистика находится под уголовным преследованием и угрозой внесудебных расправ. Оставшиеся телеканалы агитпроп режима Зеленского мобилизовал на "телемарафоны", в ходе которых пропагандисты доводят до населения ложную информацию и различные инсинуации.Почти год назад Минобороны Украины анонсировало "контрнаступ" - наступательную войсковую операцию по взлому глубоко эшелонированной обороны Армии России. Официальные лица США, Британии и других стран НАТО публично признались в планировании и обеспечении операции ВСУ. Заявленная как "весеннее контрнаступление", по факту она началась летом и захлебнулась, не достигнув ни одной из своих целей.

https://ukraina.ru/20230605/1046927218.html

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

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новости, сво, наступление, минобороны рф, минобороны украины, анна маляр, пропаганда, всу, купянское направление, лиманский район