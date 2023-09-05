Западная техника слишком тяжелая для сезона осенних дождей - украинский полковник
11:35 05.09.2023 (обновлено: 11:36 05.09.2023)
© Игорь Зарембо/РИА Новости
© Игорь Зарембо/РИА Новости
ВСУ стоит поторопиться с решением своих фронтовых задач, так как в осенний сезон дождей тяжелая западная техника будет маломобильна в грязи. Об этом 5 сентября в интервью изданию OBOZREVATEL сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Петр Черник
"Влияние погодных условий на боевые действия колоссально. Западная техника очень тяжела. Танк весит до 75 тонн. Если почва будет мокрой, танк двигаться не сможет. Это касается и боевых машин пехоты – как западного образца, которые могут весить до 30 тонн, так и старых советских образцов, которые могут весить в пределах от 10 до 13 тонн. Дожди будут однозначно влиять", - сказал он.
Поэтому, добавил Черник, на ближайшие дни перед ВСУ стоит крайне важная задача - "обрушить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье".
Украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня, с треском провалилось. За два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военных и свыше 2,5 тысяч единиц техники, включая тяжелое вооружение.
18 августа, 10:44Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до МелитополяВ этом году Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя в Запорожской области. Такой прогноз разведсообщества США 18 августа опубликовала американская газета Washington Post