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Западная техника слишком тяжелая для сезона осенних дождей - украинский полковник

Западная техника слишком тяжелая для сезона осенних дождей - украинский полковник - 05.09.2023 Украина.ру

Западная техника слишком тяжелая для сезона осенних дождей - украинский полковник

ВСУ стоит поторопиться с решением своих фронтовых задач, так как в осенний сезон дождей тяжелая западная техника будет маломобильна в грязи. Об этом 5 сентября в интервью изданию OBOZREVATEL сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Петр Черник

2023-09-05T11:35

2023-09-05T11:35

2023-09-05T11:36

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Поэтому, добавил Черник, на ближайшие дни перед ВСУ стоит крайне важная задача - "обрушить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье".Украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня, с треском провалилось. За два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военных и свыше 2,5 тысяч единиц техники, включая тяжелое вооружение.

https://ukraina.ru/20230817/1048770133.html

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