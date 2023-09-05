"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео - 05.09.2023 Украина.ру
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"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео
"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео - 05.09.2023 Украина.ру
"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео
Рэкс в строю с 2014 года. Защищает Донбасс с самого начала. Тогда был в разведгруппе "Волчья сотня". Сейчас же в рядах морской пехоты. За это время он сменил... Украина.ру, 05.09.2023
2023-09-05T11:00
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видео
россия
украина
сво
повар
морская пехота
днр
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кухня
повары
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Рэкс в строю с 2014 года. Защищает Донбасс с самого начала. Тогда был в разведгруппе "Волчья сотня". Сейчас же в рядах морской пехоты. За это время он сменил множество должностей. Но всё это время он любил готовить. Ведь есть ли большее счастье, чем видеть радостные лица бойцов, которые едят приготовленную тобой еду? Пусть он и не профессиональный повар, но его блюда дадут фору многим из них, в чём мы убедились лично. Чтоб приготовить завтрак для подразделения, ему приходится вставать в 5 утра, а поток желающих перекусить не утихает до самой ночи. Предлагаем вам, пусть и через видео, ознакомиться с тем, как выглядит "паёк" в некоторых подразделениях ВС РФ.
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видео, россия, украина, сво, повар, морская пехота, днр, лнр, кухня, повары, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, повар, морская пехота, ДНР, ЛНР, кухня, повары

"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео

11:00 05.09.2023
 
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Рэкс в строю с 2014 года. Защищает Донбасс с самого начала. Тогда был в разведгруппе "Волчья сотня". Сейчас же в рядах морской пехоты. За это время он сменил множество должностей. Но всё это время он любил готовить. Ведь есть ли большее счастье, чем видеть радостные лица бойцов, которые едят приготовленную тобой еду? Пусть он и не профессиональный повар, но его блюда дадут фору многим из них, в чём мы убедились лично.
Чтоб приготовить завтрак для подразделения, ему приходится вставать в 5 утра, а поток желающих перекусить не утихает до самой ночи.
Предлагаем вам, пусть и через видео, ознакомиться с тем, как выглядит "паёк" в некоторых подразделениях ВС РФ.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОповарморская пехотаДНРЛНРкухняповары
 
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