https://ukraina.ru/20230905/1049172431.html

"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео

"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео - 05.09.2023 Украина.ру

"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео

Рэкс в строю с 2014 года. Защищает Донбасс с самого начала. Тогда был в разведгруппе "Волчья сотня". Сейчас же в рядах морской пехоты. За это время он сменил... Украина.ру, 05.09.2023

2023-09-05T11:00

2023-09-05T11:00

2023-09-05T11:00

видео

россия

украина

сво

повар

морская пехота

днр

лнр

кухня

повары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049172065_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5c76f8d22ad8486b19c50c269d61f805.jpg

Рэкс в строю с 2014 года. Защищает Донбасс с самого начала. Тогда был в разведгруппе "Волчья сотня". Сейчас же в рядах морской пехоты. За это время он сменил множество должностей. Но всё это время он любил готовить. Ведь есть ли большее счастье, чем видеть радостные лица бойцов, которые едят приготовленную тобой еду? Пусть он и не профессиональный повар, но его блюда дадут фору многим из них, в чём мы убедились лично. Чтоб приготовить завтрак для подразделения, ему приходится вставать в 5 утра, а поток желающих перекусить не утихает до самой ночи. Предлагаем вам, пусть и через видео, ознакомиться с тем, как выглядит "паёк" в некоторых подразделениях ВС РФ.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, повар, морская пехота, днр, лнр, кухня, повары, видео