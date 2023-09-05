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"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает
"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает - 05.09.2023 Украина.ру
"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает
Переговоры с Россией в ближайшее время невозможны. Такое заявление 5 сентября в интервью японскому телеканалу NHK сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
2023-09-05T11:00
2023-09-05T11:00
2023-09-05T11:00
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Это высказывание Кулебы - фактически слова Владимира Зеленского, которые он регулярно скандирует как мантру: никаких разговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. В начале июля к этой формулировке добавились новые вводные: переговоры начнутся, "когда ВСУ дойдут до Крыма"."Не виноватая я, он сам пришел. Звучит примерно как-то так", "Ага, все вокруг виноваты, но только не Кулеба с Зеленским", "Хоть бы что-то новое уже придумали, денег в них ввалили миллиарды, а методичка все та же", - отреагировали пользователи сети.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.Между тем, на Западе все чаще констатируют, что логичным следствием провала контрнаступления, очевидно, должны стать переговоры.Так, в середине августа директор офиса генсека НАТО Стиан Енссен заявил, что "решением для Украины может стать отказ от территорий и получение членства в НАТО".А в конце месяца член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис и вовсе призвал прекратить дотации Киеву, заявив, что "пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам".
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новости, новости украины, украина, дмитрий кулеба, переговоры, россия
"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает
Переговоры с Россией в ближайшее время невозможны. Такое заявление 5 сентября в интервью японскому телеканалу NHK сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
"Я не думаю, что переговоры с Россией начнутся в ближайшее время. Даже если он (Владимир Путин. - Ред.) дает обещание, нет никаких гарантий, что оно не будет нарушено. Даже если вы думаете, что успешно договорились, вы рискуете. Это не партнер, с которым можно вести переговоры", - заявил украинский министр.
Это высказывание Кулебы - фактически слова Владимира Зеленского, которые он регулярно скандирует как мантру: никаких разговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. В начале июля к этой формулировке добавились новые вводные: переговоры начнутся, "когда ВСУ дойдут до Крыма".
"Не виноватая я, он сам пришел. Звучит примерно как-то так", "Ага, все вокруг виноваты, но только не Кулеба с Зеленским", "Хоть бы что-то новое уже придумали, денег в них ввалили миллиарды, а методичка все та же", - отреагировали пользователи сети.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.
На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.
Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.
Между тем, на Западе все чаще констатируют, что логичным следствием провала контрнаступления, очевидно, должны стать переговоры.
Так, в середине августа директор офиса генсека НАТО Стиан Енссен заявил, что "решением для Украины может стать отказ от территорий и получение членства в НАТО".
А в конце месяца член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис и вовсе призвал прекратить дотации Киеву, заявив, что "пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам".