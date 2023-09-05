https://ukraina.ru/20230905/1049170807.html

"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает

"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает - 05.09.2023 Украина.ру

"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает

Переговоры с Россией в ближайшее время невозможны. Такое заявление 5 сентября в интервью японскому телеканалу NHK сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

2023-09-05T11:00

2023-09-05T11:00

2023-09-05T11:00

новости

новости украины

украина

дмитрий кулеба

переговоры

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103217/71/1032177171_0:123:1060:719_1920x0_80_0_0_32148336698996d04a319267ba0273bd.png

Это высказывание Кулебы - фактически слова Владимира Зеленского, которые он регулярно скандирует как мантру: никаких разговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. В начале июля к этой формулировке добавились новые вводные: переговоры начнутся, "когда ВСУ дойдут до Крыма"."Не виноватая я, он сам пришел. Звучит примерно как-то так", "Ага, все вокруг виноваты, но только не Кулеба с Зеленским", "Хоть бы что-то новое уже придумали, денег в них ввалили миллиарды, а методичка все та же", - отреагировали пользователи сети.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.Между тем, на Западе все чаще констатируют, что логичным следствием провала контрнаступления, очевидно, должны стать переговоры.Так, в середине августа директор офиса генсека НАТО Стиан Енссен заявил, что "решением для Украины может стать отказ от территорий и получение членства в НАТО".А в конце месяца член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис и вовсе призвал прекратить дотации Киеву, заявив, что "пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам".

https://ukraina.ru/20230812/1048645854.html

https://ukraina.ru/20230623/1047515576.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, дмитрий кулеба, переговоры, россия