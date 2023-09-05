Украинский БПЛА уничтожен над Крымом
Крым. Дом Зеленского
Российская ПВО пресекла попытку атаки киевского режима
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сообщает Минобороны России.
По информации министерства, утром 5 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить теракты с помощью беспилотников самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. В итоге украинские БПЛА были сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях.
1 сентября, 13:51"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов