Украинский БПЛА уничтожен над Крымом - 05.09.2023 Украина.ру
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Украинский БПЛА уничтожен над Крымом
Украинский БПЛА уничтожен над Крымом - 05.09.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА уничтожен над Крымом
Российская ПВО пресекла попытку атаки киевского режима
2023-09-05T10:22
2023-09-05T10:22
новости
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"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сообщает Минобороны России.По информации министерства, утром 5 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить теракты с помощью беспилотников самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. В итоге украинские БПЛА были сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях.
https://ukraina.ru/20230905/1049168173.html
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новости, бпла, украина, крым, терроризм, пво, сво
Новости, БПЛА, Украина, Крым, терроризм, ПВО, СВО

Украинский БПЛА уничтожен над Крымом

10:22 05.09.2023
 
Крым. Дом Зеленского
Крым. Дом Зеленского
Читать в
Российская ПВО пресекла попытку атаки киевского режима
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сообщает Минобороны России.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
09:33
Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской областиОфициальный Киев анонсировал активизацию терактов с помощью БПЛА, российская ПВО этому противодействует
По информации министерства, утром 5 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить теракты с помощью беспилотников самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. В итоге украинские БПЛА были сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях.
1 сентября, 13:51
"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
 
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