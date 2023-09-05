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Украинский БПЛА уничтожен в Московской области

Украинский БПЛА уничтожен в Московской области - 05.09.2023 Украина.ру

Украинский БПЛА уничтожен в Московской области

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолётного типа

2023-09-05T09:24

2023-09-05T09:24

2023-09-05T09:31

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терроризм

бпла

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пво

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Утром 5 сентября российскими средствами противовоздушной обороны пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. По информации российского Минобороны, украинские БПЛА были сбиты в трёх областях."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - сообщает Минобороны России.Также утром 5 сентября украинские БПЛА были сбиты в Тверской и Калужской областях. По мнению российских экспертов, терактами с использованием БПЛА режим Зеленского пытается заретушировать провал широко анонсированного "весеннего контрнаступления".

https://ukraina.ru/20230830/1049033030.html

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новости, всу, терроризм, бпла, московская область, пво