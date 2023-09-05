Украинский БПЛА уничтожен в Московской области
09:24 05.09.2023 (обновлено: 09:31 05.09.2023)
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолётного типа
Утром 5 сентября российскими средствами противовоздушной обороны пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. По информации российского Минобороны, украинские БПЛА были сбиты в трёх областях.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - сообщает Минобороны России.
Также утром 5 сентября украинские БПЛА были сбиты в Тверской и Калужской областях. По мнению российских экспертов, терактами с использованием БПЛА режим Зеленского пытается заретушировать провал широко анонсированного "весеннего контрнаступления".