Украинский БПЛА уничтожен в Калужской области

Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил 3 сентября вечером губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале