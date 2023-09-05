https://ukraina.ru/20230905/1049166490.html

Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября

Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру

Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2023

2023-09-05T09:00

2023-09-05T09:00

2023-09-05T09:06

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

обстрелы

дроны

беспилотники

фонд

госимущество

рустем умеров

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Российские военные сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, аппараты пытались осуществить атаку на Москву. Мнистерство обороны Украины может возглавить человек, который находится под следствием. Кулеба указал, что не видит возможности для переговоров с РоссиейРоссийские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, аппараты пытались осуществить атаку на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин."Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - информировали в Министерстве обороны России.Как указал Собянин, по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе был поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.Также силы ПВО сбили беспилотник в Тверской области в районе Завидово, который летел в направлении Москвы.Кроме этого, военные уничтожили украинский дрон над Калужской областью."5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — отметили в Минобороны.Ночью в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были введены ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Из-за этого на запасные аэродромы ушли пять самолетов.С 7:30 все московские аэропорты работают в штатном режиме. Пассажиры рейсов, которые были перенаправлены в другие гавани, доставлены в аэропорты назначения."В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", — подчеркнули в Росавиации.Украина регулярно применяет беспилотники для ударов по российским регионам. Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая: тогда два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Власти сообщили, что аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Президента России Владимира Путина в тот момент в Кремле не было. С тех пор дроны регулярно сбивали над Москвой и Подмосковьем. К концу августа число атак на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500.Кроме того украинские военные обстреливают новые российские регионы РФ. Так, за минувшие сутки они 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР)."За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 122 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего украинские войска выпустили 110 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, в том числе с кассетной боевой частью.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Мироновский, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Мироновском, а также ранении 11 гражданских лиц, в том числе троих детей 2012, 2006, 2012 годов рождения, в Донецке, Макеевке и Мироновском.С утра националисты обстреляли районы Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО и 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.С 3.35 до 7.00 Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 6.05 был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра, в 7.10 выпустили по поселку Гольмовский четыре снаряда калибра 152 миллиметра.Уголовное дело против руководства фонда госимуществаПо данным украинских СМИ, в отношении руководства фонда государственного имущества Украины возбудили уголовное дело.Этот фонд пока возглавляет Рустем Умеров, о назначении которого министром обороны ранее заявил президент Владимир Зеленский.Проверка проводилась по поручению премьера Дениса Шмыгаля. Она касалась увольнения независимых членов наблюдательного совета крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Хозяйственный суд Киева ранее признал незаконным решение фонда об увольнении. Речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова.По данным агентства, уголовное дело зарегистрировано по факту "грубого нарушения законодательства о труде".Таким образом министерство обороны может возглавить человек, который находится под следствием.Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова 3 сентября. Министр подал заявление на следующий день. Зеленский предложил Верховной Раде кандидатуру Рустема Умерова.Вопрос о возможном увольнении Резникова обсуждался несколько месяцев, с февраля 2023 года. Эту тему подняли на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились высокопоставленные сотрудники Минобороны. В итоге отставки не произошло: по словам Резникова, остаться на посту его попросил Зеленский. Впоследствии тему вновь поднимали несколько раз. Резников говорил, что может уволиться и по собственному желанию, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться" над людьми, желающими его отставки.Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.Отказ от переговоровУкраина не видит возможности вести переговоры с Россией в ближайшем будущем. Об этом заявил японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что пока никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало."Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели", - сказал он в эфире "Первого канала".Он также сообщил, что глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, "никаких весточек не передавал".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия остаётся открытой для переговоров, а Украина, несмотря на то что находится в достаточно сложном положении, отвергает возможность каких-либо переговоров.В конце августа французский политик и публицист Люк Ферри заявлял, что переговоры с Россией становятся неизбежным исходом в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

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https://ukraina.ru/20230904/1049139448.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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