Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру
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Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября
Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру
Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября
Украина.ру, 05.09.2023
2023-09-05T09:00
2023-09-05T09:06
хроники
эксклюзив
спецоперация
всу
обстрелы
дроны
беспилотники
фонд
госимущество
рустем умеров
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Российские военные сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, аппараты пытались осуществить атаку на Москву. Мнистерство обороны Украины может возглавить человек, который находится под следствием. Кулеба указал, что не видит возможности для переговоров с РоссиейРоссийские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, аппараты пытались осуществить атаку на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин."Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - информировали в Министерстве обороны России.Как указал Собянин, по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе был поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.Также силы ПВО сбили беспилотник в Тверской области в районе Завидово, который летел в направлении Москвы.Кроме этого, военные уничтожили украинский дрон над Калужской областью."5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — отметили в Минобороны.Ночью в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были введены ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Из-за этого на запасные аэродромы ушли пять самолетов.С 7:30 все московские аэропорты работают в штатном режиме. Пассажиры рейсов, которые были перенаправлены в другие гавани, доставлены в аэропорты назначения."В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", — подчеркнули в Росавиации.Украина регулярно применяет беспилотники для ударов по российским регионам. Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая: тогда два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Власти сообщили, что аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Президента России Владимира Путина в тот момент в Кремле не было. С тех пор дроны регулярно сбивали над Москвой и Подмосковьем. К концу августа число атак на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500.Кроме того украинские военные обстреливают новые российские регионы РФ. Так, за минувшие сутки они 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР)."За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 122 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего украинские войска выпустили 110 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, в том числе с кассетной боевой частью.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Мироновский, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Мироновском, а также ранении 11 гражданских лиц, в том числе троих детей 2012, 2006, 2012 годов рождения, в Донецке, Макеевке и Мироновском.С утра националисты обстреляли районы Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО и 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.С 3.35 до 7.00 Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 6.05 был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра, в 7.10 выпустили по поселку Гольмовский четыре снаряда калибра 152 миллиметра.Уголовное дело против руководства фонда госимуществаПо данным украинских СМИ, в отношении руководства фонда государственного имущества Украины возбудили уголовное дело.Этот фонд пока возглавляет Рустем Умеров, о назначении которого министром обороны ранее заявил президент Владимир Зеленский.Проверка проводилась по поручению премьера Дениса Шмыгаля. Она касалась увольнения независимых членов наблюдательного совета крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Хозяйственный суд Киева ранее признал незаконным решение фонда об увольнении. Речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова.По данным агентства, уголовное дело зарегистрировано по факту "грубого нарушения законодательства о труде".Таким образом министерство обороны может возглавить человек, который находится под следствием.Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова 3 сентября. Министр подал заявление на следующий день. Зеленский предложил Верховной Раде кандидатуру Рустема Умерова.Вопрос о возможном увольнении Резникова обсуждался несколько месяцев, с февраля 2023 года. Эту тему подняли на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились высокопоставленные сотрудники Минобороны. В итоге отставки не произошло: по словам Резникова, остаться на посту его попросил Зеленский. Впоследствии тему вновь поднимали несколько раз. Резников говорил, что может уволиться и по собственному желанию, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться" над людьми, желающими его отставки.Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.Отказ от переговоровУкраина не видит возможности вести переговоры с Россией в ближайшем будущем. Об этом заявил японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что пока никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало."Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели", - сказал он в эфире "Первого канала".Он также сообщил, что глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, "никаких весточек не передавал".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия остаётся открытой для переговоров, а Украина, несмотря на то что находится в достаточно сложном положении, отвергает возможность каких-либо переговоров.В конце августа французский политик и публицист Люк Ферри заявлял, что переговоры с Россией становятся неизбежным исходом в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, обстрелы, дроны, беспилотники, фонд, госимущество, рустем умеров, резников, министр обороны, украина, переговоры, дмитрий кулеба
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, ВСУ, обстрелы, дроны, беспилотники, фонд, госимущество, Рустем Умеров, Резников, министр обороны, Украина, переговоры, Дмитрий Кулеба

Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября

09:00 05.09.2023 (обновлено: 09:06 05.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские военные сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, аппараты пытались осуществить атаку на Москву. Мнистерство обороны Украины может возглавить человек, который находится под следствием. Кулеба указал, что не видит возможности для переговоров с Россией
Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, аппараты пытались осуществить атаку на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - информировали в Министерстве обороны России.
Как указал Собянин, по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе был поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.
Также силы ПВО сбили беспилотник в Тверской области в районе Завидово, который летел в направлении Москвы.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы", — заверил Собянин.

Кроме этого, военные уничтожили украинский дрон над Калужской областью.
"5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — отметили в Минобороны.
Ночью в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были введены ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Из-за этого на запасные аэродромы ушли пять самолетов.
С 7:30 все московские аэропорты работают в штатном режиме. Пассажиры рейсов, которые были перенаправлены в другие гавани, доставлены в аэропорты назначения.
"В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", — подчеркнули в Росавиации.
Украина регулярно применяет беспилотники для ударов по российским регионам. Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая: тогда два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Власти сообщили, что аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Президента России Владимира Путина в тот момент в Кремле не было. С тех пор дроны регулярно сбивали над Москвой и Подмосковьем. К концу августа число атак на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500.
знак на границе Польши - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 13:15
Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентябряПольша будет выдавать Украине сбежавших из страны мужчин, сообщили местные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Кроме того украинские военные обстреливают новые российские регионы РФ. Так, за минувшие сутки они 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 122 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Всего украинские войска выпустили 110 различных боеприпасов.
Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, в том числе с кассетной боевой частью.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Мироновский, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Мироновском, а также ранении 11 гражданских лиц, в том числе троих детей 2012, 2006, 2012 годов рождения, в Донецке, Макеевке и Мироновском.
С утра националисты обстреляли районы Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО и 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.
С 3.35 до 7.00 Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 6.05 был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра, в 7.10 выпустили по поселку Гольмовский четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Уголовное дело против руководства фонда госимущества
По данным украинских СМИ, в отношении руководства фонда государственного имущества Украины возбудили уголовное дело.
Этот фонд пока возглавляет Рустем Умеров, о назначении которого министром обороны ранее заявил президент Владимир Зеленский.

"В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины... На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем – Александр Федоришин", – сказано в материале издания "Украинские новости".

Проверка проводилась по поручению премьера Дениса Шмыгаля. Она касалась увольнения независимых членов наблюдательного совета крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Хозяйственный суд Киева ранее признал незаконным решение фонда об увольнении. Речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова.
По данным агентства, уголовное дело зарегистрировано по факту "грубого нарушения законодательства о труде".
Таким образом министерство обороны может возглавить человек, который находится под следствием.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 09:50
Будущий министр Умеров, атака на Курчатов. Главное на Украине на утро 4 сентябряПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о желании назначить главой Минобороны Рустема Умерова. Украина снова попыталась атаковать атомград Курчатов
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова 3 сентября. Министр подал заявление на следующий день. Зеленский предложил Верховной Раде кандидатуру Рустема Умерова.
Вопрос о возможном увольнении Резникова обсуждался несколько месяцев, с февраля 2023 года. Эту тему подняли на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились высокопоставленные сотрудники Минобороны. В итоге отставки не произошло: по словам Резникова, остаться на посту его попросил Зеленский. Впоследствии тему вновь поднимали несколько раз. Резников говорил, что может уволиться и по собственному желанию, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться" над людьми, желающими его отставки.

Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
Отказ от переговоров
Украина не видит возможности вести переговоры с Россией в ближайшем будущем. Об этом заявил японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"(Я не вижу) предпосылок для переговоров с Россией в скором времени", - сказал Кулеба.
Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что пока никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало.
"Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели", - сказал он в эфире "Первого канала".
Он также сообщил, что глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, "никаких весточек не передавал".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия остаётся открытой для переговоров, а Украина, несмотря на то что находится в достаточно сложном положении, отвергает возможность каких-либо переговоров.
В конце августа французский политик и публицист Люк Ферри заявлял, что переговоры с Россией становятся неизбежным исходом в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
символ Сил поддержки ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
3 сентября, 13:38
Новые знаки на беретах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 сентябряТри рода Вооружённых сил Украины получили новые знаки на береты. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияВСУобстрелыдроныбеспилотникифондгосимуществоРустем УмеровРезниковминистр обороныУкраинапереговорыДмитрий Кулеба
 
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Заголовок открываемого материала
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09:32Карабах на грани краха. Почему ушёл в отставку его президент Араик Арутюнян
09:32Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ
09:29Букмекерская контора подала в суд на Зеленского
09:24Украинский БПЛА уничтожен в Московской области
09:15Украинский БПЛА уничтожен в Калужской области
09:14СБУ проводит обыски в квартире исполняющего обязанности мэра Чернигова
09:08ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое
09:00Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября
08:00Константин Багрянородный vs Екатерина Великая: диспут об основании Запорожья
06:00Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол
05:16"Сувалкский коридор". Как польский миф превращается в кошмарную реальность
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