https://ukraina.ru/20230905/1049162583.html

Призывы и дела. Комиссия ООН не нашла признаков геноцида украинцев

Призывы и дела. Комиссия ООН не нашла признаков геноцида украинцев - 05.09.2023 Украина.ру

Призывы и дела. Комиссия ООН не нашла признаков геноцида украинцев

Международная комиссия ООН не нашла доказательств того, что Россия проводит на Украине геноцид. Об этом 4 сентября на пресс-конференции в Киеве заявил председатель независимой комиссии по Украине Эрик Мёсе

2023-09-05T04:55

2023-09-05T04:55

2023-09-05T04:56

эксклюзив

геноцид

украина

россия

оон

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"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что происходит геноцид. Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде.Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия, которые подтверждены судебной практикой", - ответил он на вопросы журналистов.При этом глава комиссии заявил, что "в российских СМИ были зафиксированы отдельные заявления, которые можно трактовать как подстрекательство к геноциду."Вполне вероятно, что Мёсе имел в виду историю журналиста Антона Красовского, бывшего сотрудника RT, который в октябре прошлого года в эфире с писателем Сергеем Лукьяненко завил, что детей с Западной Украины, которые повторяют тезисы официальной пропаганды нужно было "топить, бросать в реку с бурным течением" и "в смерекову (кедровую – ред.) хату забивать и жечь этих детей".Спустя два дня после скандального высказывания, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Андрею Стрижову проверить инцидент и предоставить доклад.В свою очередь телеканал RT остановил сотрудничество с Красовским, а главный редактор, Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале:"Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей.На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь.Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным."Не найдя признаков геноцида, однако, комиссия под руководством Мёсе сообщила о других "военных преступлениях России":"Мы выявили факты касательно двух тем, а именно пыток и атак по энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вопрос состоит в том, стоит ли рассматривать их как преступления против человечности. Важно смотреть на все в контексте", - объяснил он.Что касается пыток гражданских либо военнослужащих, никаких новых фактов комиссия не предоставила, однако в предыдущих (ежегодных) докладах ООН по Украине перечислялись свидетельствования о якобы применении пыток с двух сторон конфликта.Комиссия находится на Украине уже больше недели, и продолжит свою работу, уточнил Мёсе, в том числе, и по поиску доказательств геноцида. С марта 2023 года в своем полном составе комиссия прибыла впервые: кроме председателя Украину также посетили Вринда Гровер и Пабло де Грейфф. В целом же, комиссия приезжала на Украину более десяти раз.В ходе этой поездки комиссия посетила Умань Черкасской области, где в апреле 2023 был поврежден многоэтажный дом, в результате чего погибли 24 человека. Гровер отметила трудности, с которыми сталкиваются пострадавшие в связи с получением альтернативного жилья и компенсацией от государства.Тем временем украинские власти, в частности, президент Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Верховная Рада Украины, и даже Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦРО) требуют от международных организаций признать именно определение "геноцид".Некоторые лидеры стран и организации согласились с этим: например, представитель Албании в Совете Безопасности ООН Ферит Ходжа, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Колумбии (уже бывший) Иван Дуке, премьер-министр Испании Педро Санчес, а также Сеймы Прибалтийских государств и некоторые комитеты Совета Европы. Однако официальных доказательств до сих пор не смогли предоставить ни следователи, ни комиссии – в том числе, и ООН.Сам по себе термин "геноцид" появился в международном законодательстве только в середине 40-х годов XX века с подачи польского юриста Рафаэля Лемкина. В отношении подсудимых Нюрнбергского процесса он применялся, но лишь номинально – юридически был закреплен позже.Среди военных страниц новейшей истории к геноциду относят события гражданской войны в Руанде в 1994 году, некоторые эпизоды Балканских войн: в частности, Резню в Сребренице и геноцид косовских сербов. Культурному и этническому геноциду, по разным оценкам, подвергались коренные народы Канады, армянское население Нахиджевана (со стороны властей Азербайджана), население Тибета (со стороны властей Китая). Все эти исторические сведения на данный момент являются спорными, так как рассматриваются исключительно в контексте политической повестки той или иной страны.Понятие преступлений против человечности немного шире и пластичнее, однако официально по обвинению в такого рода преступлениях отвечали лишь некоторые представители режима "Красных кхмеров" в Камбодже, президент Сербии Слободан Милошевич, представители властей Руанды.Каждый из этих международных процессов, а также те, которые не состоялись, всякий раз становились поводам к манипуляциям, торгам и провокациям, а выигравшей процесс стороной – та, которую поддерживали "мировые лидеры".И тем не менее, спустя полтора года боевых действий становится очевидно, что для применения термина "геноцид" в международном суде недостаточно даже неутомимой настойчивости Зеленского, и поддержки Сената США.

https://ukraina.ru/20221116/1040900058.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, геноцид, украина, россия, оон