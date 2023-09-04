Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября - 04.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230904/1049157578.html
Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября
Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября - 04.09.2023 Украина.ру
Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября
Украина.ру, 04.09.2023
2023-09-04T17:28
2023-09-04T17:28
эксклюзив
украина
всу
спецоперация
вс рф
сармат
олаф шольц
"taurus"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/22/1034182266_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a19bdfc90be768cdc6495ce3b0fbb155.jpg
ВСУ испытывают проблемы с техникой и с персоналомРовно 3 месяца назад ВСУ начали контрнаступление, которое чиновники так долго анонсировали, и в этот день британский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал отчёт, в котором говорится о проблемах украинской армии."Украина испытывает большие потери в технике. Крайне важно обеспечить восстановление, ремонт и поддержание работоспособности украинского парка бронированных автомобилей повышенной проходимости", – написано в документе.Как уточняется, к неприемлемым потерям оборудования привели попытки быстрого прорыва.Ранее и украинские солдаты, находящиеся на передовой, рассказывали корреспондентам западных СМИ, и взятые в плен – российским журналистам, что командование отправляет подчинённых в атаку, несмотря на то, что она заведомо провальная. В в результате бойцы гибнут, а техника – сгорает."Другой фактор, ограничивающий проведение украинских тактических операций, – кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад. Обучение личного состава могло бы существенно помочь украинским силам, но только в том случае, если оно будет построено на тех инструментах и структуре, которые использует Украина, а не на обучении методам НАТО, которые предназначены для сил различной конфигурации. Крайне важно усовершенствовать коллективную подготовку, предоставляемую подразделениям ВСУ за пределами Украины, чтобы украинские подразделения могли тренироваться таким образом, чтобы они были ближе к тому, как они воюют", – говорится в отчёте.Эксперты британского института также обращают внимание на действия российской армии. ВС РФ продолжают адаптировать свои методы ведения войны, исходя из положения на фронте, в частности увеличивая плотность минных полей от доктринальных 120 до 500 метров в глубину, рассредоточивая системы радиоэлектронной борьбы вместо того, чтобы концентрировать их на основных платформах, а также переходя к прикладным средствам управления и контроля, не зависящим от носителя.Шольц не даёт исполниться желанию Зеленского о получении ракетПредседатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала главу немецкого правительства за препятствование передаче ВСУ крылатых ракет дальностью полёта до 500 километров, о которых президент Украины лично просил его в ходе майского визита в Берлин."В данный момент он не хочет поставлять Taurus. Ради Бога, чего же ждёт канцлер Шольц? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – написала она в соцсети X (бывший Twitter).Ранее Олаф Шольц отмечал, что отдаёт приоритетное значение обеспечению Украины средствами ПВО и артиллерийскими боеприпасами. Опасения канцлера ФРГ связаны с тем, что после получения крылатых ракет ВСУ начнут применять их для ударов по территории РФ, и Бундесвер обратился к производителю Taurus с просьбой ограничить радиус их действия, и лишь в таком случае глава государства готов одобрить поставки на Украину.С "Сарматом" российская спецоперация уже не будет прежнейКитайское издание The Asia Times предупреждает, что приём Россией на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат", который сменит устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты SS-18 "Сатана", может изменить ход СВО."Развёртывание РС-28 ("Сармат") может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Комплекс окажет серьёзное влияние как на конфликт на Украине, так и на широкую стратегическую стабильность", – говорится в статье.Характеристики "Сармата" делают его универсальным оружием, отмечает автор.Президент РФ Владимир Путина ранее подчеркивал, что "Сармат" обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов комплексу в мире нет и, по словам главы государства, ещё долго не будет."Это показывает способность России расширять ядерный арсенал даже в условиях западных санкций и продолжающейся войны на Украине", — констатирует The Asia Times.
https://ukraina.ru/20230827/1048954668.html
https://ukraina.ru/20220421/1033829888.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/22/1034182266_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_ad8254721264be32926bbdabdd8b5a30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, спецоперация, вс рф, сармат, олаф шольц, "taurus"
Эксклюзив, Украина, ВСУ, Спецоперация, ВС РФ, Сармат, Олаф Шольц, "Taurus"

Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября

17:28 04.09.2023
 
© Фото : пресс-служба президента Украины Зеленский Шольц
Зеленский Шольц - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ испытывают проблемы с техникой и с персоналом
Ровно 3 месяца назад ВСУ начали контрнаступление, которое чиновники так долго анонсировали, и в этот день британский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал отчёт, в котором говорится о проблемах украинской армии.
"Украина испытывает большие потери в технике. Крайне важно обеспечить восстановление, ремонт и поддержание работоспособности украинского парка бронированных автомобилей повышенной проходимости", – написано в документе.
Как уточняется, к неприемлемым потерям оборудования привели попытки быстрого прорыва.
Ранее и украинские солдаты, находящиеся на передовой, рассказывали корреспондентам западных СМИ, и взятые в плен – российским журналистам, что командование отправляет подчинённых в атаку, несмотря на то, что она заведомо провальная.
В в результате бойцы гибнут, а техника – сгорает.
Спецоперация
27 августа, 09:58
"Контрнаступ" в ад. Американские победы ценой русской крови на УкраинеЧем однозначно хороши американцы, так это своей наглой откровенностью доморощенных мессий, которые режут правду-матку, будучи уверенными, что им за это ничего не будет, и тем самым выдают сокровенные планы и задумки своей власти
"Другой фактор, ограничивающий проведение украинских тактических операций, – кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад.
Обучение личного состава могло бы существенно помочь украинским силам, но только в том случае, если оно будет построено на тех инструментах и структуре, которые использует Украина, а не на обучении методам НАТО, которые предназначены для сил различной конфигурации.
Крайне важно усовершенствовать коллективную подготовку, предоставляемую подразделениям ВСУ за пределами Украины, чтобы украинские подразделения могли тренироваться таким образом, чтобы они были ближе к тому, как они воюют", – говорится в отчёте.
Эксперты британского института также обращают внимание на действия российской армии.
ВС РФ продолжают адаптировать свои методы ведения войны, исходя из положения на фронте, в частности увеличивая плотность минных полей от доктринальных 120 до 500 метров в глубину, рассредоточивая системы радиоэлектронной борьбы вместо того, чтобы концентрировать их на основных платформах, а также переходя к прикладным средствам управления и контроля, не зависящим от носителя.
Шольц не даёт исполниться желанию Зеленского о получении ракет
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала главу немецкого правительства за препятствование передаче ВСУ крылатых ракет дальностью полёта до 500 километров, о которых президент Украины лично просил его в ходе майского визита в Берлин.
"В данный момент он не хочет поставлять Taurus. Ради Бога, чего же ждёт канцлер Шольц? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – написала она в соцсети X (бывший Twitter).
Ранее Олаф Шольц отмечал, что отдаёт приоритетное значение обеспечению Украины средствами ПВО и артиллерийскими боеприпасами.
Опасения канцлера ФРГ связаны с тем, что после получения крылатых ракет ВСУ начнут применять их для ударов по территории РФ, и Бундесвер обратился к производителю Taurus с просьбой ограничить радиус их действия, и лишь в таком случае глава государства готов одобрить поставки на Украину.
С "Сарматом" российская спецоперация уже не будет прежней
Китайское издание The Asia Times предупреждает, что приём Россией на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат", который сменит устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты SS-18 "Сатана", может изменить ход СВО.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
21 апреля 2022, 18:58
Военный эксперт объяснил, какие проблемы для США уже устроил русский «Сармат»Размещение межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в Восточной Сибири гарантирует от перехвата на активном участке. Кроме того, энергетика комплекса позволяет наносить удар по США со стороны южного полюса. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Развёртывание РС-28 ("Сармат") может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Комплекс окажет серьёзное влияние как на конфликт на Украине, так и на широкую стратегическую стабильность", – говорится в статье.
Характеристики "Сармата" делают его универсальным оружием, отмечает автор.
Президент РФ Владимир Путина ранее подчеркивал, что "Сармат" обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов комплексу в мире нет и, по словам главы государства, ещё долго не будет.
"Это показывает способность России расширять ядерный арсенал даже в условиях западных санкций и продолжающейся войны на Украине", — констатирует The Asia Times.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУСпецоперацияВС РФСарматОлаф Шольц"Taurus"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
19:56Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба
19:39Александр Ионов: Россия не намерена поддерживать траффик оружия для ВСУ через зерновую сделку
19:20Российский и турецкий лидеры завершили переговоры в Сочи
19:15Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа
18:50Будущее зерновой сделки, отмена отсрочки для "вечных студентов". Итоги 4 сентября
18:48Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции
18:37Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров
18:34„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления
18:25Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделку
18:12"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз
18:00Польская кавалерия: от шести великих побед до "атаки на танки"
17:51Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУ
17:45Александр Каргин: Израильские паломники на Украине могут пострадать в антисемитских стычках
17:44"Это не пробуксовка, это провал". Путин прокомментировал "контрнаступ"
17:38Причины провала ВСУ, кому выгодна война США с Россией. О чём говорили эксперты 4 сентября
17:28Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября
17:27Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США
17:18В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать
17:08Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото
Лента новостейМолния