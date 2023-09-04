https://ukraina.ru/20230904/1049157578.html

Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября

Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября - 04.09.2023 Украина.ру

Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября

Украина.ру, 04.09.2023

2023-09-04T17:28

2023-09-04T17:28

2023-09-04T17:28

эксклюзив

украина

всу

спецоперация

вс рф

сармат

олаф шольц

"taurus"

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ВСУ испытывают проблемы с техникой и с персоналомРовно 3 месяца назад ВСУ начали контрнаступление, которое чиновники так долго анонсировали, и в этот день британский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал отчёт, в котором говорится о проблемах украинской армии."Украина испытывает большие потери в технике. Крайне важно обеспечить восстановление, ремонт и поддержание работоспособности украинского парка бронированных автомобилей повышенной проходимости", – написано в документе.Как уточняется, к неприемлемым потерям оборудования привели попытки быстрого прорыва.Ранее и украинские солдаты, находящиеся на передовой, рассказывали корреспондентам западных СМИ, и взятые в плен – российским журналистам, что командование отправляет подчинённых в атаку, несмотря на то, что она заведомо провальная. В в результате бойцы гибнут, а техника – сгорает."Другой фактор, ограничивающий проведение украинских тактических операций, – кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад. Обучение личного состава могло бы существенно помочь украинским силам, но только в том случае, если оно будет построено на тех инструментах и структуре, которые использует Украина, а не на обучении методам НАТО, которые предназначены для сил различной конфигурации. Крайне важно усовершенствовать коллективную подготовку, предоставляемую подразделениям ВСУ за пределами Украины, чтобы украинские подразделения могли тренироваться таким образом, чтобы они были ближе к тому, как они воюют", – говорится в отчёте.Эксперты британского института также обращают внимание на действия российской армии. ВС РФ продолжают адаптировать свои методы ведения войны, исходя из положения на фронте, в частности увеличивая плотность минных полей от доктринальных 120 до 500 метров в глубину, рассредоточивая системы радиоэлектронной борьбы вместо того, чтобы концентрировать их на основных платформах, а также переходя к прикладным средствам управления и контроля, не зависящим от носителя.Шольц не даёт исполниться желанию Зеленского о получении ракетПредседатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала главу немецкого правительства за препятствование передаче ВСУ крылатых ракет дальностью полёта до 500 километров, о которых президент Украины лично просил его в ходе майского визита в Берлин."В данный момент он не хочет поставлять Taurus. Ради Бога, чего же ждёт канцлер Шольц? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – написала она в соцсети X (бывший Twitter).Ранее Олаф Шольц отмечал, что отдаёт приоритетное значение обеспечению Украины средствами ПВО и артиллерийскими боеприпасами. Опасения канцлера ФРГ связаны с тем, что после получения крылатых ракет ВСУ начнут применять их для ударов по территории РФ, и Бундесвер обратился к производителю Taurus с просьбой ограничить радиус их действия, и лишь в таком случае глава государства готов одобрить поставки на Украину.С "Сарматом" российская спецоперация уже не будет прежнейКитайское издание The Asia Times предупреждает, что приём Россией на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат", который сменит устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты SS-18 "Сатана", может изменить ход СВО."Развёртывание РС-28 ("Сармат") может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Комплекс окажет серьёзное влияние как на конфликт на Украине, так и на широкую стратегическую стабильность", – говорится в статье.Характеристики "Сармата" делают его универсальным оружием, отмечает автор.Президент РФ Владимир Путина ранее подчеркивал, что "Сармат" обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов комплексу в мире нет и, по словам главы государства, ещё долго не будет."Это показывает способность России расширять ядерный арсенал даже в условиях западных санкций и продолжающейся войны на Украине", — констатирует The Asia Times.

https://ukraina.ru/20230827/1048954668.html

https://ukraina.ru/20220421/1033829888.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, всу, спецоперация, вс рф, сармат, олаф шольц, "taurus"