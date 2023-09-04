Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУ - 04.09.2023 Украина.ру
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Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУ
Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУ - 04.09.2023 Украина.ру
Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУ
Журналисты издания Украина.ру обратили внимание на то, что Владимир Зеленский избегает посещения украинских кладбищ, где массово хоронят солдат ВСУ, воевавших за киевский режим. Этому может быть несколько причин, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Свои версии он озвучил в комментарии нашему изданию
2023-09-04T17:51
2023-09-04T17:51
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новости украины
владимир мамонтов
владимир зеленский
кладбище
всу
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Предположение о том, что Зеленскому стыдно, уверен Мамонтов, оторвано от реальности. Ведь если бы главарю киевского режима действительно было ведомо это чувство, он бы не совершил многих поступков.А вот версия о том, что эту сторону жизни своей страны Зеленский игнорирует ради пиара - вполне рабочая, считает эксперт. Ведь Зеленский прекрасно понимает, что никакими "слава героям" слезы матерей и вдов погибших всушников не прикроешь."У меня есть еще одна версия. Совсем печальная. Людей на Украине превратили в расходный материал. Дешевые украинцы на войне заканчиваются, но их продолжают туда гнать. Почему? Потому что контракт такой. Хозяева им сказали: ребятушки, мы своих дорогих американцев, британцев, поляков бросать в войну с Россией не будем, особенно накануне выборов. А вы же нам обещали воевать послушными и дешевыми украинцами - вот и воюйте своим стадом. Поэтому Зеленский и не идет на кладбище к стаду, которое он сам туда загнал. Что ему сказать? Что он и сам рассматривает свой украинский народ как расходный материал?" - предположил Мамонтов.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления, то есть за июнь и июль текущего года, украинские войска потеряли по меньшей мере 43 тысячи военнослужащих.
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новости, новости украины, владимир мамонтов, владимир зеленский, кладбище, всу
Новости, Новости Украины, Владимир Мамонтов, Владимир Зеленский, кладбище, ВСУ

Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУ

17:51 04.09.2023
 
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Журналисты издания Украина.ру обратили внимание на то, что Владимир Зеленский избегает посещения украинских кладбищ, где массово хоронят солдат ВСУ, воевавших за киевский режим. Этому может быть несколько причин, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Свои версии он озвучил в комментарии нашему изданию
Предположение о том, что Зеленскому стыдно, уверен Мамонтов, оторвано от реальности. Ведь если бы главарю киевского режима действительно было ведомо это чувство, он бы не совершил многих поступков.
А вот версия о том, что эту сторону жизни своей страны Зеленский игнорирует ради пиара - вполне рабочая, считает эксперт. Ведь Зеленский прекрасно понимает, что никакими "слава героям" слезы матерей и вдов погибших всушников не прикроешь.
"У меня есть еще одна версия. Совсем печальная. Людей на Украине превратили в расходный материал. Дешевые украинцы на войне заканчиваются, но их продолжают туда гнать. Почему? Потому что контракт такой. Хозяева им сказали: ребятушки, мы своих дорогих американцев, британцев, поляков бросать в войну с Россией не будем, особенно накануне выборов. А вы же нам обещали воевать послушными и дешевыми украинцами - вот и воюйте своим стадом. Поэтому Зеленский и не идет на кладбище к стаду, которое он сам туда загнал. Что ему сказать? Что он и сам рассматривает свой украинский народ как расходный материал?" - предположил Мамонтов.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией.
По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления, то есть за июнь и июль текущего года, украинские войска потеряли по меньшей мере 43 тысячи военнослужащих.
16:25
"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронахРезультат огромного числа потерь ВСУ - местные кладбища, пестрящие желтым и синим цветами. Украинский флаг вручают кому-то в стране каждый день. Чаще всего - матерям и вдовам, но бывает - и детям погибших всушников. Такие кадры 4 сентября опубликовали авторы телеграм-канала U_G_M
 
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