Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины - 04.09.2023 Украина.ру
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Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины
Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины - 04.09.2023 Украина.ру
Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины
После отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова
2023-09-04T16:12
2023-09-04T17:07
эксклюзив
рустем умеров
украина
турция
эрдоган
гюлен
сша
министерство обороны украины
крымские татары
зарубежье
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В военном деле опыта у него нет, зато есть широкие международные связи и способности вести переговоры — это для Вооружённых Сил Украины, нуждающихся в ещё больших поставках оружия на фоне провала контрнаступления, гораздо важнее, чем глава оборонного ведомства, разбирающийся в военных стратегиях.По словам источника издания Forbes в комитете Верховной Рады по обороне, Офис президента Украины искал человека, который сможет найти общий язык с окружением главы государства и быть командным игроком.«Мы видим много назначений, где люди не всегда отвечают требованиям должности, например, это касается некоторых решений в дипломатическом секторе. Аналогичная ситуация сейчас и с Минобороны. Умерову придётся много и быстро учиться», — сообщил источник. Американский политолог Джон Вароли уверен, что новый министр обороны будет играть строго отведённую ему роль — посещать мероприятия и подписывать документы.«Рустем Умеров — успешный бизнесмен, у него есть опыт работы в правительстве, уверен, он очень хороший управленец, но действительно значимые и серьёзные решения принимаются Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем. Им нужен кто-то преданный, им нужно собственное детище, их человек на посту министра обороны», — заявил Вароли.Умеров не понаслышке знает, что такое предпринимательская деятельность. Во-первых, он окончил экономический факультет Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит» в Киеве. Во-вторых, на протяжении 15 лет работал в различных бизнес-структурах: в компании-операторе мобильной связи Украины Lifecell, дослужившись до начальника департамента закупок, логистики, управления контрактами, затем в качестве управляющего директора продолжил карьеру в компаниях ICG Investments, которая занимается прямыми инвестициями, и финансовой компании iCapital, а в 2013 году стал сооснователем компании ASTEM, специализирующейся на управлении инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий, инфраструктуры, и благотворительного фонда ASTEM Foundation. В 2019 году по итогам парламентских выборов стал депутатом Верховной Рады от партии «Голос» и вошёл в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.Умерова уважают в арабских странах, он может легко договориться о встрече с кем-либо, говорил депутат из руководства «Слуги народа» осенью 2022-го.По информации украинских СМИ, Умеров неофициально отвечает за переговоры Киева с представителями мусульманского мира: он приложил руку к организации саммита в Джидде в начале августа, на котором западные чиновники и представители стран Глобального Юга обсуждали «формулу мира» Зеленского, которого, кстати, новый министр обороны лично сопровождал в Саудовскую Аравию во время майского визита, а его супругу Елену Зеленскую — в ОАЭ в марте. К тому же Умеров принимал участие в переговорах по «зерновой сделке» и возвращении командиров националистического батальона «Азов»* из Турции, где они по условиям соглашения должны были оставаться до завершения конфликта, но в июле вернулись в Киев вместе с Зеленским по окончании его визита.О Турции стоит сказать отдельно.«В организации обменов пленными его роль была одной из ключевых, в том числе речь идёт и о возвращении "азовцев"* и вовлечении в этот процесс президента Турции Реджепа Эрдогана», — подтвердил источник Forbes в комитете Верховной Рады по обороне.В политических кругах рассказывают, что Умеров может связаться с Эрдоганом гораздо быстрее, чем представители власти Украины, сам же он это отрицает, говоря лишь о трепетном отношении турков к крымским татарам.Существует мнение, что назначение Умерова министром обороны Украины как раз обусловлено его тесными связями с Турцией, поскольку киевский режим заинтересован в сближении с Анкарой.Несмотря на призывы к скорейшему прекращению огня и отказ присоединиться к антироссийским санкциям из-за нежелания портить отношения с Москвой, Турция оказывает военную помощь ВСУ, поставляя в частности не только беспилотники Bayraktar (более того, компания намерена построить завод на Украине), но и, как писала американская газета Foreign Policy, кассетные бомбы ещё с ноября 2022 года, а также строит корветы для ВМС Украины.К тому же в преддверии переговоров Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно, что турецкий лидер летит в Сочи с твёрдым намерением предложить российскому коллеге вновь выступить в качестве посредника по украинскому конфликту. Опыт у него есть: весной 2022 года стороны уже были близки к подписанию соглашений, но сделку сорвали США и Великобритания, запретившие Киеву идти на этот шаг. И теперь, если Эрдоган снова займётся челночной дипломатией, Украине хочется заручиться поддержкой Анкары, знать, что президент Турции будет продавливать заключение договорённостей в её интересах. И тут человек, знакомый с Эрдоганом и его командой лично (к слову, он входил в состав украинской делегации на инаугурации турецкого президента в июне 2023-го), нужен как никогда, к тому же сам Умеров, если кто забыл, участвовал в тех прошлогодних переговорах с правительственной делегацией РФ.При этом, однако, будущий министр обороны Украины связан с одним из главных врагов Эрдогана — турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США, которому вменяют организацию попытки госпереворота на родине в 2016 годуПо словам главы региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, его однофамилец — участник системы образования «Нурджулар»**, которую активно спонсировал и продвигал Гюлен. Это религиозное сообщество, сторонники которого продвигают идеи турецкого богослова Саида Нурси по восстановлению исламских традиций суннитского толка, было создано после Первой мировой войны, в России активно функционировало в 1990-х и 2000-х, вербуя молодёжь и имея контакты с чеченскими боевиками. Верховный суд РФ признал объединение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.Но кроме Турции и мусульманского мира есть еще один важный фактор. «У Умерова налажены контакты со странами ЕС и США, он постоянно общался с посольствами и бизнесом по делам Фонда государственного имущества. Дипломатия — одно из его преимуществ, и для министра обороны это важно», — отметил в комментарии Forbes консультант Офиса президента.По словам депутата Верховной Рады, члена Меджлиса крымскотатарского народа** Ахтема Чийгоза, помилованного Россией в 2017 году и выданного Турции, Умеров был одним из тех людей, кто в 2022 году непублично использовал свои связи на Западе для начала массовых поставок оружия Украине.Ещё в подростковом возрасте будущий министр обороны Украины прошёл обучение по программе обмена Future Leaders Exchange, финансированной Государственным департаментом США. В отличие от других программ по обмену, FLEX была выстроена по одностороннему принципу: старшеклассники в возрасте 14–18 лет из стран СНГ приезжали на год в американскую семью, постигали местные ценности, а дети из Штатов на постсоветское пространство не ездили.Став взрослым состоявшимся мужчиной, Умеров не забыл о США — благотворительный фонд ASTEM Foundation, сооснователем которого он выступил в 2013-м, финансировал украинскую программу «Новые лидеры» Станфордского университета.«Кандидатура нового министра обороны лучше всего подходит для страны, которая сама ничего не решает. Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США (IRI). Вполне возможно, это (назначение Умерова. — Ред.) связано и с тем, что предыдущий министр не умел правильно делиться, а Умеров, прошедший меджлисовскую закалку, набил руку на откатах и распилах. Возможно, именно этот талант сейчас особо востребован на Украине, потому что поставки оружия воюющей стране — это бездонная бочка, причём из чистого золота», — считает бывший депутат Государственной Думы от республики Крым Руслан Бальбек.*Террористическая организация, запрещённая в РФ.** Экстремистская организация, запрещённая в РФ.
https://ukraina.ru/20230904/1049138889.html
https://ukraina.ru/20230904/1049153142.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, рустем умеров, украина, турция, эрдоган, гюлен, сша, министерство обороны украины, крымские татары, зарубежье
Эксклюзив, Рустем Умеров, Украина, Турция, Эрдоган, Гюлен, США, Министерство обороны Украины, крымские татары, Зарубежье

Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины

16:12 04.09.2023 (обновлено: 17:07 04.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
После отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова
В военном деле опыта у него нет, зато есть широкие международные связи и способности вести переговоры — это для Вооружённых Сил Украины, нуждающихся в ещё больших поставках оружия на фоне провала контрнаступления, гораздо важнее, чем глава оборонного ведомства, разбирающийся в военных стратегиях.
По словам источника издания Forbes в комитете Верховной Рады по обороне, Офис президента Украины искал человека, который сможет найти общий язык с окружением главы государства и быть командным игроком.
«Мы видим много назначений, где люди не всегда отвечают требованиям должности, например, это касается некоторых решений в дипломатическом секторе. Аналогичная ситуация сейчас и с Минобороны. Умерову придётся много и быстро учиться», — сообщил источник.
Американский политолог Джон Вароли уверен, что новый министр обороны будет играть строго отведённую ему роль — посещать мероприятия и подписывать документы.
«Рустем Умеров — успешный бизнесмен, у него есть опыт работы в правительстве, уверен, он очень хороший управленец, но действительно значимые и серьёзные решения принимаются Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем. Им нужен кто-то преданный, им нужно собственное детище, их человек на посту министра обороны», — заявил Вароли.
Умеров не понаслышке знает, что такое предпринимательская деятельность.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2023
09:37
New York Times раскрыл настоящую причину отставки РезниковаОтставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство. С такими выводами в понедельник, 4 августа, вышла новая статья американской газеты The New York Times
Во-первых, он окончил экономический факультет Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит» в Киеве.
Во-вторых, на протяжении 15 лет работал в различных бизнес-структурах: в компании-операторе мобильной связи Украины Lifecell, дослужившись до начальника департамента закупок, логистики, управления контрактами, затем в качестве управляющего директора продолжил карьеру в компаниях ICG Investments, которая занимается прямыми инвестициями, и финансовой компании iCapital, а в 2013 году стал сооснователем компании ASTEM, специализирующейся на управлении инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий, инфраструктуры, и благотворительного фонда ASTEM Foundation.
В 2019 году по итогам парламентских выборов стал депутатом Верховной Рады от партии «Голос» и вошёл в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Умерова уважают в арабских странах, он может легко договориться о встрече с кем-либо, говорил депутат из руководства «Слуги народа» осенью 2022-го.
По информации украинских СМИ, Умеров неофициально отвечает за переговоры Киева с представителями мусульманского мира: он приложил руку к организации саммита в Джидде в начале августа, на котором западные чиновники и представители стран Глобального Юга обсуждали «формулу мира» Зеленского, которого, кстати, новый министр обороны лично сопровождал в Саудовскую Аравию во время майского визита, а его супругу Елену Зеленскую — в ОАЭ в марте.
К тому же Умеров принимал участие в переговорах по «зерновой сделке» и возвращении командиров националистического батальона «Азов»* из Турции, где они по условиям соглашения должны были оставаться до завершения конфликта, но в июле вернулись в Киев вместе с Зеленским по окончании его визита.
О Турции стоит сказать отдельно.
«В организации обменов пленными его роль была одной из ключевых, в том числе речь идёт и о возвращении "азовцев"* и вовлечении в этот процесс президента Турции Реджепа Эрдогана», — подтвердил источник Forbes в комитете Верховной Рады по обороне.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
16:01
Рустем Умеров: новый визирь киевского султана
В политических кругах рассказывают, что Умеров может связаться с Эрдоганом гораздо быстрее, чем представители власти Украины, сам же он это отрицает, говоря лишь о трепетном отношении турков к крымским татарам.
Существует мнение, что назначение Умерова министром обороны Украины как раз обусловлено его тесными связями с Турцией, поскольку киевский режим заинтересован в сближении с Анкарой.
Несмотря на призывы к скорейшему прекращению огня и отказ присоединиться к антироссийским санкциям из-за нежелания портить отношения с Москвой, Турция оказывает военную помощь ВСУ, поставляя в частности не только беспилотники Bayraktar (более того, компания намерена построить завод на Украине), но и, как писала американская газета Foreign Policy, кассетные бомбы ещё с ноября 2022 года, а также строит корветы для ВМС Украины.
К тому же в преддверии переговоров Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно, что турецкий лидер летит в Сочи с твёрдым намерением предложить российскому коллеге вновь выступить в качестве посредника по украинскому конфликту.
Опыт у него есть: весной 2022 года стороны уже были близки к подписанию соглашений, но сделку сорвали США и Великобритания, запретившие Киеву идти на этот шаг. И теперь, если Эрдоган снова займётся челночной дипломатией, Украине хочется заручиться поддержкой Анкары, знать, что президент Турции будет продавливать заключение договорённостей в её интересах.
И тут человек, знакомый с Эрдоганом и его командой лично (к слову, он входил в состав украинской делегации на инаугурации турецкого президента в июне 2023-го), нужен как никогда, к тому же сам Умеров, если кто забыл, участвовал в тех прошлогодних переговорах с правительственной делегацией РФ.
При этом, однако, будущий министр обороны Украины связан с одним из главных врагов Эрдогана — турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США, которому вменяют организацию попытки госпереворота на родине в 2016 году
По словам главы региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, его однофамилец — участник системы образования «Нурджулар»**, которую активно спонсировал и продвигал Гюлен.
Это религиозное сообщество, сторонники которого продвигают идеи турецкого богослова Саида Нурси по восстановлению исламских традиций суннитского толка, было создано после Первой мировой войны, в России активно функционировало в 1990-х и 2000-х, вербуя молодёжь и имея контакты с чеченскими боевиками.
Верховный суд РФ признал объединение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
08:20
Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой СШАНовый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб. Таким мнением 4 сентября поделился представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов, передает РИА Новости
Но кроме Турции и мусульманского мира есть еще один важный фактор.
«У Умерова налажены контакты со странами ЕС и США, он постоянно общался с посольствами и бизнесом по делам Фонда государственного имущества. Дипломатия — одно из его преимуществ, и для министра обороны это важно», — отметил в комментарии Forbes консультант Офиса президента.
По словам депутата Верховной Рады, члена Меджлиса крымскотатарского народа** Ахтема Чийгоза, помилованного Россией в 2017 году и выданного Турции, Умеров был одним из тех людей, кто в 2022 году непублично использовал свои связи на Западе для начала массовых поставок оружия Украине.
Ещё в подростковом возрасте будущий министр обороны Украины прошёл обучение по программе обмена Future Leaders Exchange, финансированной Государственным департаментом США.
В отличие от других программ по обмену, FLEX была выстроена по одностороннему принципу: старшеклассники в возрасте 14–18 лет из стран СНГ приезжали на год в американскую семью, постигали местные ценности, а дети из Штатов на постсоветское пространство не ездили.
Став взрослым состоявшимся мужчиной, Умеров не забыл о США — благотворительный фонд ASTEM Foundation, сооснователем которого он выступил в 2013-м, финансировал украинскую программу «Новые лидеры» Станфордского университета.
«Кандидатура нового министра обороны лучше всего подходит для страны, которая сама ничего не решает. Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США (IRI).
Вполне возможно, это (назначение Умерова. — Ред.) связано и с тем, что предыдущий министр не умел правильно делиться, а Умеров, прошедший меджлисовскую закалку, набил руку на откатах и распилах.
Возможно, именно этот талант сейчас особо востребован на Украине, потому что поставки оружия воюющей стране — это бездонная бочка, причём из чистого золота», — считает бывший депутат Государственной Думы от республики Крым Руслан Бальбек.
*Террористическая организация, запрещённая в РФ.
** Экстремистская организация, запрещённая в РФ.
 
ЭксклюзивРустем УмеровУкраинаТурцияЭрдоганГюленСШАМинистерство обороны Украиныкрымские татарыЗарубежье
 
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