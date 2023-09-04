https://ukraina.ru/20230904/1049152695.html

Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины

Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины - 04.09.2023 Украина.ру

Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины

После отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова

2023-09-04T16:12

2023-09-04T16:12

2023-09-04T17:07

эксклюзив

рустем умеров

украина

турция

эрдоган

гюлен

сша

министерство обороны украины

крымские татары

зарубежье

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В военном деле опыта у него нет, зато есть широкие международные связи и способности вести переговоры — это для Вооружённых Сил Украины, нуждающихся в ещё больших поставках оружия на фоне провала контрнаступления, гораздо важнее, чем глава оборонного ведомства, разбирающийся в военных стратегиях.По словам источника издания Forbes в комитете Верховной Рады по обороне, Офис президента Украины искал человека, который сможет найти общий язык с окружением главы государства и быть командным игроком.«Мы видим много назначений, где люди не всегда отвечают требованиям должности, например, это касается некоторых решений в дипломатическом секторе. Аналогичная ситуация сейчас и с Минобороны. Умерову придётся много и быстро учиться», — сообщил источник. Американский политолог Джон Вароли уверен, что новый министр обороны будет играть строго отведённую ему роль — посещать мероприятия и подписывать документы.«Рустем Умеров — успешный бизнесмен, у него есть опыт работы в правительстве, уверен, он очень хороший управленец, но действительно значимые и серьёзные решения принимаются Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем. Им нужен кто-то преданный, им нужно собственное детище, их человек на посту министра обороны», — заявил Вароли.Умеров не понаслышке знает, что такое предпринимательская деятельность. Во-первых, он окончил экономический факультет Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит» в Киеве. Во-вторых, на протяжении 15 лет работал в различных бизнес-структурах: в компании-операторе мобильной связи Украины Lifecell, дослужившись до начальника департамента закупок, логистики, управления контрактами, затем в качестве управляющего директора продолжил карьеру в компаниях ICG Investments, которая занимается прямыми инвестициями, и финансовой компании iCapital, а в 2013 году стал сооснователем компании ASTEM, специализирующейся на управлении инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий, инфраструктуры, и благотворительного фонда ASTEM Foundation. В 2019 году по итогам парламентских выборов стал депутатом Верховной Рады от партии «Голос» и вошёл в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.Умерова уважают в арабских странах, он может легко договориться о встрече с кем-либо, говорил депутат из руководства «Слуги народа» осенью 2022-го.По информации украинских СМИ, Умеров неофициально отвечает за переговоры Киева с представителями мусульманского мира: он приложил руку к организации саммита в Джидде в начале августа, на котором западные чиновники и представители стран Глобального Юга обсуждали «формулу мира» Зеленского, которого, кстати, новый министр обороны лично сопровождал в Саудовскую Аравию во время майского визита, а его супругу Елену Зеленскую — в ОАЭ в марте. К тому же Умеров принимал участие в переговорах по «зерновой сделке» и возвращении командиров националистического батальона «Азов»* из Турции, где они по условиям соглашения должны были оставаться до завершения конфликта, но в июле вернулись в Киев вместе с Зеленским по окончании его визита.О Турции стоит сказать отдельно.«В организации обменов пленными его роль была одной из ключевых, в том числе речь идёт и о возвращении "азовцев"* и вовлечении в этот процесс президента Турции Реджепа Эрдогана», — подтвердил источник Forbes в комитете Верховной Рады по обороне.В политических кругах рассказывают, что Умеров может связаться с Эрдоганом гораздо быстрее, чем представители власти Украины, сам же он это отрицает, говоря лишь о трепетном отношении турков к крымским татарам.Существует мнение, что назначение Умерова министром обороны Украины как раз обусловлено его тесными связями с Турцией, поскольку киевский режим заинтересован в сближении с Анкарой.Несмотря на призывы к скорейшему прекращению огня и отказ присоединиться к антироссийским санкциям из-за нежелания портить отношения с Москвой, Турция оказывает военную помощь ВСУ, поставляя в частности не только беспилотники Bayraktar (более того, компания намерена построить завод на Украине), но и, как писала американская газета Foreign Policy, кассетные бомбы ещё с ноября 2022 года, а также строит корветы для ВМС Украины.К тому же в преддверии переговоров Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно, что турецкий лидер летит в Сочи с твёрдым намерением предложить российскому коллеге вновь выступить в качестве посредника по украинскому конфликту. Опыт у него есть: весной 2022 года стороны уже были близки к подписанию соглашений, но сделку сорвали США и Великобритания, запретившие Киеву идти на этот шаг. И теперь, если Эрдоган снова займётся челночной дипломатией, Украине хочется заручиться поддержкой Анкары, знать, что президент Турции будет продавливать заключение договорённостей в её интересах. И тут человек, знакомый с Эрдоганом и его командой лично (к слову, он входил в состав украинской делегации на инаугурации турецкого президента в июне 2023-го), нужен как никогда, к тому же сам Умеров, если кто забыл, участвовал в тех прошлогодних переговорах с правительственной делегацией РФ.При этом, однако, будущий министр обороны Украины связан с одним из главных врагов Эрдогана — турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США, которому вменяют организацию попытки госпереворота на родине в 2016 годуПо словам главы региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, его однофамилец — участник системы образования «Нурджулар»**, которую активно спонсировал и продвигал Гюлен. Это религиозное сообщество, сторонники которого продвигают идеи турецкого богослова Саида Нурси по восстановлению исламских традиций суннитского толка, было создано после Первой мировой войны, в России активно функционировало в 1990-х и 2000-х, вербуя молодёжь и имея контакты с чеченскими боевиками. Верховный суд РФ признал объединение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.Но кроме Турции и мусульманского мира есть еще один важный фактор. «У Умерова налажены контакты со странами ЕС и США, он постоянно общался с посольствами и бизнесом по делам Фонда государственного имущества. Дипломатия — одно из его преимуществ, и для министра обороны это важно», — отметил в комментарии Forbes консультант Офиса президента.По словам депутата Верховной Рады, члена Меджлиса крымскотатарского народа** Ахтема Чийгоза, помилованного Россией в 2017 году и выданного Турции, Умеров был одним из тех людей, кто в 2022 году непублично использовал свои связи на Западе для начала массовых поставок оружия Украине.Ещё в подростковом возрасте будущий министр обороны Украины прошёл обучение по программе обмена Future Leaders Exchange, финансированной Государственным департаментом США. В отличие от других программ по обмену, FLEX была выстроена по одностороннему принципу: старшеклассники в возрасте 14–18 лет из стран СНГ приезжали на год в американскую семью, постигали местные ценности, а дети из Штатов на постсоветское пространство не ездили.Став взрослым состоявшимся мужчиной, Умеров не забыл о США — благотворительный фонд ASTEM Foundation, сооснователем которого он выступил в 2013-м, финансировал украинскую программу «Новые лидеры» Станфордского университета.«Кандидатура нового министра обороны лучше всего подходит для страны, которая сама ничего не решает. Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США (IRI). Вполне возможно, это (назначение Умерова. — Ред.) связано и с тем, что предыдущий министр не умел правильно делиться, а Умеров, прошедший меджлисовскую закалку, набил руку на откатах и распилах. Возможно, именно этот талант сейчас особо востребован на Украине, потому что поставки оружия воюющей стране — это бездонная бочка, причём из чистого золота», — считает бывший депутат Государственной Думы от республики Крым Руслан Бальбек.*Террористическая организация, запрещённая в РФ.** Экстремистская организация, запрещённая в РФ.

https://ukraina.ru/20230904/1049138889.html

https://ukraina.ru/20230904/1049153142.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, рустем умеров, украина, турция, эрдоган, гюлен, сша, министерство обороны украины, крымские татары, зарубежье