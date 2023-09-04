https://ukraina.ru/20230904/1049150970.html

Премьер Эстонии признала, что кредитовала связанный с Россией бизнес мужа

Премьер Эстонии признала, что кредитовала связанный с Россией бизнес мужа - 04.09.2023 Украина.ру

Премьер Эстонии признала, что кредитовала связанный с Россией бизнес мужа

Премьер Эстонии Кая Каллас финансировала компании мужа, предоставлявшие транспортные и складские услуги в России. В этом она призналась на заседании специальной антикоррупционной комиссии парламента страны, передает 4 сентября postimees.ee

2023-09-04T15:19

2023-09-04T15:19

2023-09-04T15:19

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Она оправдалась тем, что деньги, из которых бизнесу мужа были выданы два кредита общей суммой 370 тысяч евро, она получила, когда была адвокатом.По ее словам, тогда она получала в девять раз больше, чем сейчас, когда стала политиком. Премьер также подчеркнула, что выбрала карьеру политика не из-за денег, а из-за желания сделать что-то полезное для Эстонии.В конце августа премьер Эстонии попала в скандал из-за бизнеса супруга Арво Халлика в России. Тогда в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. Это вызвало большой резонанс в обществе.Оскандалившийся муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.Сама премьер заверяла, что "не имеет ни малейшего представления о его бизнесе". Она также подчеркивала, что не намерена покидать пост премьер-министра.Вопросы о финансах главы Кабмина возникли в связи с кредитами, которые она предоставила предприятию своего мужа Novaria Consult. Газета Eesti Paevaleht сообщила 29 августа, что эта фирма владела 25% капитала транспортной компании Stark Logistics и 30% - Stark Warehousing, которая специализировалась на складском бизнесе в РФ.С начала спецоперации многие западные государства стали вести откровенно русофобскую политику. Для большинства россиян закрыт въезд во все страны Балтии, в том числе и в Эстонию. Каллас постоянно требует и от эстонских компаний, и от компаний всего Евросоюза, чтобы они прекратили какие-либо контакты с Россией.

https://ukraina.ru/20230902/1049110944.html

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эстония, зарубежье, кредит, новости, компания