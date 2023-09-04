Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео - 04.09.2023 Украина.ру
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Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео
Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео - 04.09.2023 Украина.ру
Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео
Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в студии Украина.ру рассказал об истории создания биооружия массового... Украина.ру, 04.09.2023
2023-09-04T13:27
2023-09-04T13:27
геннадий онищенко
видео
россия
украина
сво
сша
биолаборатории
оружие
эпидемия
конвенция
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Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в студии Украина.ру рассказал об истории создания биооружия массового уничтожения, а также раскрыл проблему, связанную с разработками США биологического оружия, нацеленного на этносы: 00:33 - Об истории создания и запрета биологического оружия массового уничтожения;11:59 - Можно ли поймать США с поличным (в части применения биологического оружия); 17:49 - Для чего США вышли из конвенции Генассамблеи ООН 1972 года? 21:15 - Почему США так прельщает биологическое оружие? 23:45 - О действии этнического оружия; 24:55 - О вспышке и распространении легионеллеза в Польше; 33:15 - О риске для собственной популяции при применении биологического оружия;36:40 - Почему после развала СССР на Украине не были построены биолаборатории?
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геннадий онищенко, видео, россия, украина, сво, сша, биолаборатории, оружие, эпидемия, конвенция, генетика, этносы, нация, польша, видео
Геннадий Онищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, США, биолаборатории, оружие, эпидемия, конвенция, генетика, этносы, нация, Польша

Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео

13:27 04.09.2023
 
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Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в студии Украина.ру рассказал об истории создания биооружия массового уничтожения, а также раскрыл проблему, связанную с разработками США биологического оружия, нацеленного на этносы:
00:33 - Об истории создания и запрета биологического оружия массового уничтожения;
11:59 - Можно ли поймать США с поличным (в части применения биологического оружия);
17:49 - Для чего США вышли из конвенции Генассамблеи ООН 1972 года?
21:15 - Почему США так прельщает биологическое оружие?
23:45 - О действии этнического оружия;
24:55 - О вспышке и распространении легионеллеза в Польше;
33:15 - О риске для собственной популяции при применении биологического оружия;
36:40 - Почему после развала СССР на Украине не были построены биолаборатории?
 
Геннадий ОнищенкоВидеоРоссияУкраинаСВОСШАбиолабораторииоружиеэпидемияконвенциягенетикаэтносынацияПольша
 
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