https://ukraina.ru/20230904/1049148780.html

Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео

Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео - 04.09.2023 Украина.ру

Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в студии Украина.ру рассказал об истории создания биооружия массового... Украина.ру, 04.09.2023

2023-09-04T13:27

2023-09-04T13:27

2023-09-04T13:27

геннадий онищенко

видео

россия

украина

сво

сша

биолаборатории

оружие

эпидемия

конвенция

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Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в студии Украина.ру рассказал об истории создания биооружия массового уничтожения, а также раскрыл проблему, связанную с разработками США биологического оружия, нацеленного на этносы: 00:33 - Об истории создания и запрета биологического оружия массового уничтожения;11:59 - Можно ли поймать США с поличным (в части применения биологического оружия); 17:49 - Для чего США вышли из конвенции Генассамблеи ООН 1972 года? 21:15 - Почему США так прельщает биологическое оружие? 23:45 - О действии этнического оружия; 24:55 - О вспышке и распространении легионеллеза в Польше; 33:15 - О риске для собственной популяции при применении биологического оружия;36:40 - Почему после развала СССР на Украине не были построены биолаборатории?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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