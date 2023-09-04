https://ukraina.ru/20230904/1049144131.html

Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России

Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России - 04.09.2023 Украина.ру

Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России

Официальный Ереван задекларировал очередную "стратегическую ошибку"

2023-09-04T11:58

2023-09-04T11:58

2023-09-04T11:58

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никол пашинян

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Россия не оправдала надежд официального Еревана. Об этом в интервью влиятельному итальянскому изданию заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Глава правительства Армении обвинил Азербайджан в "этнических чистках" на территории непризнанной официальным Ереваном Нагорно-Карабахской Республики. При этом Пашинян заявилитальянской газете La Repubblica о неспособности России снабжать Армению оружием и боеприпасами, а также исполнять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе.Пашинян уверен, что и в будущем Россия при всём желании "не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности". В этой связи он отметил, что "в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой".Премьер-министр Армении сообщил изданию ЕС, что руководством постсоветской республики предпринимаются "весьма смутные попытки диверсифицировать" политику в сфере безопасности. Он указал на неспособность России выполнять миротворческие функции, сославшись на затруднения армянских поставок в Карабах по Лачинскому коридору.

https://ukraina.ru/20230727/1048286704.html

https://ukraina.ru/20230528/1046639117.html

https://ukraina.ru/20230901/1049072634.html

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