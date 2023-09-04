Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России - 04.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230904/1049144131.html
Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России
Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России - 04.09.2023 Украина.ру
Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России
Официальный Ереван задекларировал очередную "стратегическую ошибку"
2023-09-04T11:58
2023-09-04T11:58
новости
армения
никол пашинян
нагорный карабах
карабах
минская группа по карабаху
карабахский конфликт
российские миротворцы
торговля оружием
многовекторность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/18/1041162887_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_5bedef73249c91259f18ddd1f2d7dec0.jpg
Россия не оправдала надежд официального Еревана. Об этом в интервью влиятельному итальянскому изданию заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Глава правительства Армении обвинил Азербайджан в "этнических чистках" на территории непризнанной официальным Ереваном Нагорно-Карабахской Республики. При этом Пашинян заявилитальянской газете La Repubblica о неспособности России снабжать Армению оружием и боеприпасами, а также исполнять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе.Пашинян уверен, что и в будущем Россия при всём желании "не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности". В этой связи он отметил, что "в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой".Премьер-министр Армении сообщил изданию ЕС, что руководством постсоветской республики предпринимаются "весьма смутные попытки диверсифицировать" политику в сфере безопасности. Он указал на неспособность России выполнять миротворческие функции, сославшись на затруднения армянских поставок в Карабах по Лачинскому коридору.
https://ukraina.ru/20230727/1048286704.html
https://ukraina.ru/20230528/1046639117.html
https://ukraina.ru/20230901/1049072634.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/18/1041162887_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_535c9b3b00051ccc4bfef6e9cd661ae6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, никол пашинян, нагорный карабах, карабах, минская группа по карабаху, карабахский конфликт, российские миротворцы, торговля оружием, многовекторность, постсоветское пространство
Новости, Армения, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Карабах, Минская группа по Карабаху, Карабахский конфликт, российские миротворцы, торговля оружием, многовекторность, постсоветское пространство

Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России

11:58 04.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный Ереван задекларировал очередную "стратегическую ошибку"
Россия не оправдала надежд официального Еревана. Об этом в интервью влиятельному итальянскому изданию заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян астрология
27 июля, 08:50
"Революция Пашиняна": когда и почему современная Армения отреклась от КарабахаВ Москве прошла трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Она представляла собой очередной раунд переговоров по вопросу заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку, которые ведутся все последние месяцы.
Глава правительства Армении обвинил Азербайджан в "этнических чистках" на территории непризнанной официальным Ереваном Нагорно-Карабахской Республики. При этом Пашинян заявилитальянской газете La Repubblica о неспособности России снабжать Армению оружием и боеприпасами, а также исполнять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе.
Ростислав Ищенко интервью
28 мая, 05:43
Ростислав Ищенко о том, как Азербайджан воспользовался окном возможностей, чтобы вернуть Нагорный КарабахАрмяно-азербайджанский конфликт окончательно разрешится лет через сто, когда старые обиды уйдут в прошлое, когда родятся новые люди, когда эти новые люди убедятся в том, что через границу живут не какие-то непонятные изверги, а такие же люди, как они, считает политолог Ростислав Ищенко.
Пашинян уверен, что и в будущем Россия при всём желании "не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности". В этой связи он отметил, что "в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой".
На одной из улиц Цхинвали в День празднования независимости Республики Южная Осетия. - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 03:58Главное в деталях
ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств"На днях президент РФ Владимир Путин поздравил власти Южной Осетии и Абхазии с очередной годовщиной признания независимости. Напомним, это случилось в 2008 году, и непосредственной причиной, побудившей Россию к признанию суверенитета двух закавказских республик, стала агрессия Грузии против Южной Осетии
Премьер-министр Армении сообщил изданию ЕС, что руководством постсоветской республики предпринимаются "весьма смутные попытки диверсифицировать" политику в сфере безопасности. Он указал на неспособность России выполнять миротворческие функции, сославшись на затруднения армянских поставок в Карабах по Лачинскому коридору.
 
НовостиАрменияНикол ПашинянНагорный КарабахКарабахМинская группа по КарабахуКарабахский конфликтроссийские миротворцыторговля оружиеммноговекторностьпостсоветское пространство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ
13:36Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о Мариуполе
13:35Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис
13:27Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео
13:18Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины
13:15Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентября
13:15Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО
13:14Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев
12:38Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО
12:30Борьба миров началась. Будущее уже здесь
12:15Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка
12:03"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных
11:58Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России
11:46Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Работино — Балицкий
11:40Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидов
11:28"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
11:21Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
11:06Нобелевский фонд отказался приглашать Россию, Украина поддержала
10:55Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео
10:51"Думала, что это шарфик": Поплавская вступилась за Ахеджакову в скандале с флагом Украины
Лента новостейМолния