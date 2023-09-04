Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
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Официальный Ереван задекларировал очередную "стратегическую ошибку"
Россия не оправдала надежд официального Еревана. Об этом в интервью влиятельному итальянскому изданию заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
27 июля, 08:50"Революция Пашиняна": когда и почему современная Армения отреклась от КарабахаВ Москве прошла трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Она представляла собой очередной раунд переговоров по вопросу заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку, которые ведутся все последние месяцы.
Глава правительства Армении обвинил Азербайджан в "этнических чистках" на территории непризнанной официальным Ереваном Нагорно-Карабахской Республики. При этом Пашинян заявилитальянской газете La Repubblica о неспособности России снабжать Армению оружием и боеприпасами, а также исполнять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе.
28 мая, 05:43Ростислав Ищенко о том, как Азербайджан воспользовался окном возможностей, чтобы вернуть Нагорный КарабахАрмяно-азербайджанский конфликт окончательно разрешится лет через сто, когда старые обиды уйдут в прошлое, когда родятся новые люди, когда эти новые люди убедятся в том, что через границу живут не какие-то непонятные изверги, а такие же люди, как они, считает политолог Ростислав Ищенко.
Пашинян уверен, что и в будущем Россия при всём желании "не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности". В этой связи он отметил, что "в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой".
1 сентября, 03:58Главное в деталяхЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств"На днях президент РФ Владимир Путин поздравил власти Южной Осетии и Абхазии с очередной годовщиной признания независимости. Напомним, это случилось в 2008 году, и непосредственной причиной, побудившей Россию к признанию суверенитета двух закавказских республик, стала агрессия Грузии против Южной Осетии
Премьер-министр Армении сообщил изданию ЕС, что руководством постсоветской республики предпринимаются "весьма смутные попытки диверсифицировать" политику в сфере безопасности. Он указал на неспособность России выполнять миротворческие функции, сославшись на затруднения армянских поставок в Карабах по Лачинскому коридору.