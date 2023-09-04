https://ukraina.ru/20230904/1049143902.html

"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных

"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных - 04.09.2023 Украина.ру

"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных

Тот факт, что в ВСУ теперь будут призывать психически больных и ВИЧ-положительных, свидетельствует о катастрофических потерях украинской армии. Об этом 4 сентября в своем Телеграм-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов

2023-09-04T12:03

2023-09-04T12:03

2023-09-04T12:03

новости

украина

всу

потери

владимир константинов

вич

призыв

минобороны украины

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Однако, отметил он, киевский режим не выказывает никаких признаков к тому, чтобы остановиться в своем преступном намерении уничтожить украинский народ. И причины такого положения дел, уверен Константинов, вполне очевидные - с февраля прошлого года Украина получила от Запада военной помощи равной $100 миллиардам."Можно только представить, сколько из этих сумм прилипло к рукам украинских чиновников", - констатировал глава крымского парламента.Накануне Минобороны Украины обновило перечень болезней, которые не являются преградой для службы в армии. Согласно документу, потенциальными призывниками стали лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, а также люди с легкими формами расстройства психики, медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы и пароксизмальными расстройствами (характеризуются приступообразным течением - Ред.).Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.

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https://ukraina.ru/20230904/1049142787.html

https://ukraina.ru/20230901/1049101668.html

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новости, украина, всу, потери, владимир константинов, вич, призыв, минобороны украины