"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных - 04.09.2023 Украина.ру
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"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных
"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных - 04.09.2023 Украина.ру
"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных
Тот факт, что в ВСУ теперь будут призывать психически больных и ВИЧ-положительных, свидетельствует о катастрофических потерях украинской армии. Об этом 4 сентября в своем Телеграм-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов
2023-09-04T12:03
2023-09-04T12:03
новости
украина
всу
потери
владимир константинов
вич
призыв
минобороны украины
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Однако, отметил он, киевский режим не выказывает никаких признаков к тому, чтобы остановиться в своем преступном намерении уничтожить украинский народ. И причины такого положения дел, уверен Константинов, вполне очевидные - с февраля прошлого года Украина получила от Запада военной помощи равной $100 миллиардам."Можно только представить, сколько из этих сумм прилипло к рукам украинских чиновников", - констатировал глава крымского парламента.Накануне Минобороны Украины обновило перечень болезней, которые не являются преградой для службы в армии. Согласно документу, потенциальными призывниками стали лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, а также люди с легкими формами расстройства психики, медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы и пароксизмальными расстройствами (характеризуются приступообразным течением - Ред.).Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.
https://ukraina.ru/20230903/1049127692.html
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новости, украина, всу, потери, владимир константинов, вич, призыв, минобороны украины
Новости, Украина, ВСУ, потери, Владимир Константинов, ВИЧ, призыв, Минобороны Украины

"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных

12:03 04.09.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP
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Тот факт, что в ВСУ теперь будут призывать психически больных и ВИЧ-положительных, свидетельствует о катастрофических потерях украинской армии. Об этом 4 сентября в своем Телеграм-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов
"То, что призывать намерены и такой контингент, дает ответ, насколько реалистичны были рассуждения о двух или даже трех миллионах в ВСУ. Всё это миф. Нет у них для такой численности человеческого ресурса, если приходится вычерпывать людей с самого донышка. Это же - лишнее свидетельство катастрофических потерь, которые несут ВСУ. Именно они "съели" призывные возрасты и тех, кто безусловно годен к службе", - написал Константинов.
Однако, отметил он, киевский режим не выказывает никаких признаков к тому, чтобы остановиться в своем преступном намерении уничтожить украинский народ. И причины такого положения дел, уверен Константинов, вполне очевидные - с февраля прошлого года Украина получила от Запада военной помощи равной $100 миллиардам.
"Можно только представить, сколько из этих сумм прилипло к рукам украинских чиновников", - констатировал глава крымского парламента.
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Вчера, 17:12
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Накануне Минобороны Украины обновило перечень болезней, которые не являются преградой для службы в армии. Согласно документу, потенциальными призывниками стали лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, а также люди с легкими формами расстройства психики, медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы и пароксизмальными расстройствами (характеризуются приступообразным течением - Ред.).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.
Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.
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1 сентября, 16:43
Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУВСУ терпят поражение, за два месяца контрнаступления они не сумели даже приблизиться к первой линии российской обороны. Итог затеи плачевный - официально 43 тысячи погибших украинцев и огромное число инвалидов, которые уже никогда не смогут быть цветом нации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сказал военный обозреватель Виктор Литовкин
 
НовостиУкраинаВСУпотериВладимир КонстантиновВИЧпризывМинобороны Украины
 
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