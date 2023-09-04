"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных
© AP
© AP
Тот факт, что в ВСУ теперь будут призывать психически больных и ВИЧ-положительных, свидетельствует о катастрофических потерях украинской армии. Об этом 4 сентября в своем Телеграм-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов
"То, что призывать намерены и такой контингент, дает ответ, насколько реалистичны были рассуждения о двух или даже трех миллионах в ВСУ. Всё это миф. Нет у них для такой численности человеческого ресурса, если приходится вычерпывать людей с самого донышка. Это же - лишнее свидетельство катастрофических потерь, которые несут ВСУ. Именно они "съели" призывные возрасты и тех, кто безусловно годен к службе", - написал Константинов.
Однако, отметил он, киевский режим не выказывает никаких признаков к тому, чтобы остановиться в своем преступном намерении уничтожить украинский народ. И причины такого положения дел, уверен Константинов, вполне очевидные - с февраля прошлого года Украина получила от Запада военной помощи равной $100 миллиардам.
"Можно только представить, сколько из этих сумм прилипло к рукам украинских чиновников", - констатировал глава крымского парламента.
Накануне Минобороны Украины обновило перечень болезней, которые не являются преградой для службы в армии. Согласно документу, потенциальными призывниками стали лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, а также люди с легкими формами расстройства психики, медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы и пароксизмальными расстройствами (характеризуются приступообразным течением - Ред.).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.
Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.
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