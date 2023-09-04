"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя - 04.09.2023 Украина.ру
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"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя - 04.09.2023 Украина.ру
"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
Смена министра обороны на Украине никак не отразится на ситуации на фронте. Об этом 4 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2023-09-04T11:28
2023-09-04T11:28
резников
денис пушилин
новости
отставка
министр обороны
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"Для нас это особо ничего не поменяет, это внутренняя политическая кухня. Резников себя уже достаточно серьезно дискредитировал, мы видели все эти скандалы с закупками, с ценами и прочим. Причем он к военной составляющей все же имеет достаточно условное отношение. Поэтому - политические игрища, на поле боя особо это никак не отразится", - сказал Пушилин.Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.В понедельник 4 сентября Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду.
https://ukraina.ru/20230904/1049138889.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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резников, денис пушилин, новости, отставка, министр обороны
Резников, Денис Пушилин, Новости, отставка, министр обороны

"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя

11:28 04.09.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© vk.com / Денис Пушилин
Читать в
Смена министра обороны на Украине никак не отразится на ситуации на фронте. Об этом 4 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Для нас это особо ничего не поменяет, это внутренняя политическая кухня. Резников себя уже достаточно серьезно дискредитировал, мы видели все эти скандалы с закупками, с ценами и прочим. Причем он к военной составляющей все же имеет достаточно условное отношение. Поэтому - политические игрища, на поле боя особо это никак не отразится", - сказал Пушилин.
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.
В понедельник 4 сентября Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2023
09:37
New York Times раскрыл настоящую причину отставки РезниковаОтставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство. С такими выводами в понедельник, 4 августа, вышла новая статья американской газеты The New York Times
 
РезниковДенис ПушилинНовостиотставкаминистр обороны
 
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