https://ukraina.ru/20230904/1049142060.html
"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя - 04.09.2023 Украина.ру
"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
Смена министра обороны на Украине никак не отразится на ситуации на фронте. Об этом 4 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2023-09-04T11:28
2023-09-04T11:28
2023-09-04T11:28
резников
денис пушилин
новости
отставка
министр обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041651848_154:98:779:450_1920x0_80_0_0_32d31a1a3f2b6eb0a6878b2a9eb95147.jpg
"Для нас это особо ничего не поменяет, это внутренняя политическая кухня. Резников себя уже достаточно серьезно дискредитировал, мы видели все эти скандалы с закупками, с ценами и прочим. Причем он к военной составляющей все же имеет достаточно условное отношение. Поэтому - политические игрища, на поле боя особо это никак не отразится", - сказал Пушилин.Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.В понедельник 4 сентября Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду.
https://ukraina.ru/20230904/1049138889.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041651848_72:0:961:667_1920x0_80_0_0_59007689d7f81e98fbe85e50b8694553.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
резников, денис пушилин, новости, отставка, министр обороны
Резников, Денис Пушилин, Новости, отставка, министр обороны
"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
Смена министра обороны на Украине никак не отразится на ситуации на фронте. Об этом 4 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Для нас это особо ничего не поменяет, это внутренняя политическая кухня. Резников себя уже достаточно серьезно дискредитировал, мы видели все эти скандалы с закупками, с ценами и прочим. Причем он к военной составляющей все же имеет достаточно условное отношение. Поэтому - политические игрища, на поле боя особо это никак не отразится", - сказал Пушилин.
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.
В понедельник 4 сентября Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду.