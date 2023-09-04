https://ukraina.ru/20230904/1049142060.html

"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя

"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя - 04.09.2023 Украина.ру

"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя

Смена министра обороны на Украине никак не отразится на ситуации на фронте. Об этом 4 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2023-09-04T11:28

2023-09-04T11:28

2023-09-04T11:28

резников

денис пушилин

новости

отставка

министр обороны

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"Для нас это особо ничего не поменяет, это внутренняя политическая кухня. Резников себя уже достаточно серьезно дискредитировал, мы видели все эти скандалы с закупками, с ценами и прочим. Причем он к военной составляющей все же имеет достаточно условное отношение. Поэтому - политические игрища, на поле боя особо это никак не отразится", - сказал Пушилин.Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.В понедельник 4 сентября Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду.

https://ukraina.ru/20230904/1049138889.html

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резников, денис пушилин, новости, отставка, министр обороны