https://ukraina.ru/20230904/1049141462.html
Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео
Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео - 04.09.2023 Украина.ру
Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 04.09.2023
2023-09-04T10:55
2023-09-04T10:55
2023-09-04T10:55
александр агеев
видео
россия
украина
сво
всу
владимир зеленский
выборы
зерновая сделка
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141208_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5be7cc393e6e93bd795d1ac2e8ce6fff.jpg
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о возможных мотивах проведения президентских выборов на Украине, а также прокомментировал ситуацию в африканских странах и отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: 00:41 - О президентских выборах на Украине; 04:35 - Что покажут голоса избирателей в плане статистики населения? 09:25 - Об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса; 11:44 - О новых условиях по зерновой сделке; 15:48 - О череде переворотов в странах Африки.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141208_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57211ef817e949bca80d8e6b0575cfbd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр агеев, видео, россия, украина, сво, всу, владимир зеленский, выборы, зерновая сделка, великобритания, бен уоллес, африка, владимир путин, эрдоган, президент, видео
Александр Агеев, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Владимир Зеленский, выборы, зерновая сделка, Великобритания, Бен Уоллес, Африка, Владимир Путин, Эрдоган, президент