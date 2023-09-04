Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео - 04.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230904/1049141462.html
Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео
Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео - 04.09.2023 Украина.ру
Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 04.09.2023
2023-09-04T10:55
2023-09-04T10:55
александр агеев
видео
россия
украина
сво
всу
владимир зеленский
выборы
зерновая сделка
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141208_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5be7cc393e6e93bd795d1ac2e8ce6fff.jpg
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о возможных мотивах проведения президентских выборов на Украине, а также прокомментировал ситуацию в африканских странах и отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: 00:41 - О президентских выборах на Украине; 04:35 - Что покажут голоса избирателей в плане статистики населения? 09:25 - Об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса; 11:44 - О новых условиях по зерновой сделке; 15:48 - О череде переворотов в странах Африки.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141208_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57211ef817e949bca80d8e6b0575cfbd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр агеев, видео, россия, украина, сво, всу, владимир зеленский, выборы, зерновая сделка, великобритания, бен уоллес, африка, владимир путин, эрдоган, президент, видео
Александр Агеев, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Владимир Зеленский, выборы, зерновая сделка, Великобритания, Бен Уоллес, Африка, Владимир Путин, Эрдоган, президент

Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео

10:55 04.09.2023
 
Читать в
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о возможных мотивах проведения президентских выборов на Украине, а также прокомментировал ситуацию в африканских странах и отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса:
00:41 - О президентских выборах на Украине;
04:35 - Что покажут голоса избирателей в плане статистики населения?
09:25 - Об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса;
11:44 - О новых условиях по зерновой сделке;
15:48 - О череде переворотов в странах Африки.
 
Александр АгеевВидеоРоссияУкраинаСВОВСУВладимир Зеленскийвыборызерновая сделкаВеликобританияБен УоллесАфрикаВладимир ПутинЭрдоганпрезидент
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала