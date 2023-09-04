https://ukraina.ru/20230904/1049141462.html

Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео

Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео - 04.09.2023 Украина.ру

Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 04.09.2023

2023-09-04T10:55

2023-09-04T10:55

2023-09-04T10:55

александр агеев

видео

россия

украина

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всу

владимир зеленский

выборы

зерновая сделка

великобритания

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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о возможных мотивах проведения президентских выборов на Украине, а также прокомментировал ситуацию в африканских странах и отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: 00:41 - О президентских выборах на Украине; 04:35 - Что покажут голоса избирателей в плане статистики населения? 09:25 - Об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса; 11:44 - О новых условиях по зерновой сделке; 15:48 - О череде переворотов в странах Африки.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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