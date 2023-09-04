"Думала, что это шарфик": Поплавская вступилась за Ахеджакову в скандале с флагом Украины
10:51 04.09.2023 (обновлено: 11:12 04.09.2023)
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВечер памяти Валентина Гафта в театре "Современник"
Российская актриса Яна Поплавская отреагировала на скандал с появлением флага Украины в руках ее 85-летней коллеги, русофобки Лии Ахеджаковой. По мнению Поплавской, пожилую женщину попросту использовали
"Грешно измываться над сумасшедшими. МВД нужно возбуждать дело против тех, кто воспользовался слабоумием Ахеджаковой, и заняться помещением ее в психлечебницу, пока старушку не угробили", - написала Поплавская в своем Телеграм-канале.
Она добавила, что Москва могла бы последовать Киеву и по такому же примеру "скупать" всех забытых звезд Голливуда, "потерявших ум", чтобы те скандировали, что "Россия – мать всех городов Штатов и Европы".
На днях вокруг Лии Ахеджаковой разгорелся скандал. Причиной стал отрывок видеозаписи со спектакля "Мой внук Вениамин", который проходил в немецком Бремене в конце июня. В кадре пожилая актриса прижимает к себе украинский флаг.
Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении артистки по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Сама Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей "подбросили" с букетом цветов.
"Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг Украины]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", - сказала пожилая артистка.
10 марта, 12:36"Сетевой трибунал возмущен моей нелюбовью к родине": Ахеджакову отправили на покойАктриса Лия Ахеджакова, спектакли с которой ранее сняли с репертуара в "Современнике", попрощалась со сценой. Соответствующее письмо артистка написала в четверг, 9 марта, для публикации в "Новой газете", которую в прошлом году лишили регистрации
Лия Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске, с 1977 года работала в театре "Современник". После начала специальной военной операции на Украине артистка неоднократно выступала против действий России.
В частности, в конце февраля прошлого года стало известно, что пожилая артистка, которая в последние годы не скрывала свою нелюбовь к России, пожертвовала 10 тысяч долларов (760 тыс. руб.) на нужны украинской армии.
Также ее имя и вовсе стало нарицательным, сложившись в термин "ахеджакнуться", после того, как актриса в июле 2014 г. выступила с публичным покаянием от лица русского народа за сбитый пассажирский авиалайнер, при том, что виновники трагедии не были однозначно установлены.
Осенью прошлого года из репертуара "Современника" пропал спектакль "Первый хлеб" с Ахеджаковой в главной роли. В январе в Петербурге отменили антрепризу по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", где также играла Ахеджакова. В феврале с репертуара "Современника" сняли последний спектакль с артисткой - "Игра в джин".
Весной этого года Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать артистку Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее три уголовных дела: по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и возбуждении ненависти. Кроме того, ее предлагают лишить государственных наград и почетных званий