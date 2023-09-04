https://ukraina.ru/20230904/1049140793.html

"Думала, что это шарфик": Поплавская вступилась за Ахеджакову в скандале с флагом Украины

"Думала, что это шарфик": Поплавская вступилась за Ахеджакову в скандале с флагом Украины - 04.09.2023 Украина.ру

"Думала, что это шарфик": Поплавская вступилась за Ахеджакову в скандале с флагом Украины

Российская актриса Яна Поплавская отреагировала на скандал с появлением флага Украины в руках ее 85-летней коллеги, русофобки Лии Ахеджаковой. По мнению Поплавской, пожилую женщину попросту использовали

2023-09-04T10:51

2023-09-04T10:51

2023-09-04T11:12

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ахеджакова

яна поплавская

актриса

флаг

украина

скандал

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Она добавила, что Москва могла бы последовать Киеву и по такому же примеру "скупать" всех забытых звезд Голливуда, "потерявших ум", чтобы те скандировали, что "Россия – мать всех городов Штатов и Европы".На днях вокруг Лии Ахеджаковой разгорелся скандал. Причиной стал отрывок видеозаписи со спектакля "Мой внук Вениамин", который проходил в немецком Бремене в конце июня. В кадре пожилая актриса прижимает к себе украинский флаг.Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении артистки по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.Сама Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей "подбросили" с букетом цветов."Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг Украины]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", - сказала пожилая артистка.Лия Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске, с 1977 года работала в театре "Современник". После начала специальной военной операции на Украине артистка неоднократно выступала против действий России.В частности, в конце февраля прошлого года стало известно, что пожилая артистка, которая в последние годы не скрывала свою нелюбовь к России, пожертвовала 10 тысяч долларов (760 тыс. руб.) на нужны украинской армии.Также ее имя и вовсе стало нарицательным, сложившись в термин "ахеджакнуться", после того, как актриса в июле 2014 г. выступила с публичным покаянием от лица русского народа за сбитый пассажирский авиалайнер, при том, что виновники трагедии не были однозначно установлены.Осенью прошлого года из репертуара "Современника" пропал спектакль "Первый хлеб" с Ахеджаковой в главной роли. В январе в Петербурге отменили антрепризу по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", где также играла Ахеджакова. В феврале с репертуара "Современника" сняли последний спектакль с артисткой - "Игра в джин".Весной этого года Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать артистку Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее три уголовных дела: по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и возбуждении ненависти. Кроме того, ее предлагают лишить государственных наград и почетных званий

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новости, ахеджакова, яна поплавская, актриса, флаг, украина, скандал