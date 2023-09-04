Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на Артемовск - 04.09.2023 Украина.ру
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Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на Артемовск
Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на Артемовск - 04.09.2023 Украина.ру
Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на Артемовск
На сайте госзакупок Prozorro появились тендеры на ремонт трассы "Константиновка - Артемовск", от которой линия фронта находится в 20 километрах. Информация об этом появилась на сайте Prozorro
2023-09-04T10:19
2023-09-04T10:19
новости
новости украины
ремонт
дорога
тендер
фронт
артемовск
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Общая сумма тендеров превышает 63 миллиона гривен (более 163 млн. руб.)."Как хорошо что есть такие заботливые начальники! Пусть воруют, зато дроны не купят", "Если учесть, что дорога всего 20,5 километров, то один километр получается три миллиона гривен или почти восемь миллионов рублей... Это из чего они полотно будут делать??", - отреагировали пользователи сети.На днях на сайте госзакупок Prozorro появился другой интересный тендер: северодонецкое троллейбусное управление закупает троллейбусы на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.).При этом город находится под контролем России. Предупреждая вопросы, представитель Киева заявил, что делается это потому что он "не сомневается в деоккупации", а для восстановления территорий нужно заранее "сформировать ресурс".Тендеры, объявляемые на Украине часто становятся предметами скандалов. В числе самых громких - покупка барабанов в столичные убежища и турецких курток по завышенной цене.
https://ukraina.ru/20230811/1048626179.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, ремонт, дорога, тендер, фронт, артемовск
Новости, Новости Украины, ремонт, дорога, тендер, фронт, Артемовск

Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на Артемовск

10:19 04.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На сайте госзакупок Prozorro появились тендеры на ремонт трассы "Константиновка - Артемовск", от которой линия фронта находится в 20 километрах. Информация об этом появилась на сайте Prozorro
Общая сумма тендеров превышает 63 миллиона гривен (более 163 млн. руб.).
"Как хорошо что есть такие заботливые начальники! Пусть воруют, зато дроны не купят", "Если учесть, что дорога всего 20,5 километров, то один километр получается три миллиона гривен или почти восемь миллионов рублей... Это из чего они полотно будут делать??", - отреагировали пользователи сети.
© Телеграм-канал "Укропский фреш"
© Телеграм-канал "Укропский фреш"
На днях на сайте госзакупок Prozorro появился другой интересный тендер: северодонецкое троллейбусное управление закупает троллейбусы на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.).
При этом город находится под контролем России. Предупреждая вопросы, представитель Киева заявил, что делается это потому что он "не сомневается в деоккупации", а для восстановления территорий нужно заранее "сформировать ресурс".
Тендеры, объявляемые на Украине часто становятся предметами скандалов. В числе самых громких - покупка барабанов в столичные убежища и турецких курток по завышенной цене.
ФСБ России пресекла деятельность террористического сообщества
11 августа, 11:32
Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУМинобороны Украины сначала затянуло сроки закупок зимней экипировки для ВСУ, а потом, "превратило" тонкие "камуфляжные" куртки в "зимние воздухозащитные". Об этом 11 августа написало украинское издание zn.ua
 
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