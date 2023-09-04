https://ukraina.ru/20230904/1049140650.html

Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на Артемовск

Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на Артемовск - 04.09.2023 Украина.ру

Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на Артемовск

На сайте госзакупок Prozorro появились тендеры на ремонт трассы "Константиновка - Артемовск", от которой линия фронта находится в 20 километрах. Информация об этом появилась на сайте Prozorro

2023-09-04T10:19

2023-09-04T10:19

2023-09-04T10:19

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Общая сумма тендеров превышает 63 миллиона гривен (более 163 млн. руб.)."Как хорошо что есть такие заботливые начальники! Пусть воруют, зато дроны не купят", "Если учесть, что дорога всего 20,5 километров, то один километр получается три миллиона гривен или почти восемь миллионов рублей... Это из чего они полотно будут делать??", - отреагировали пользователи сети.На днях на сайте госзакупок Prozorro появился другой интересный тендер: северодонецкое троллейбусное управление закупает троллейбусы на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.).При этом город находится под контролем России. Предупреждая вопросы, представитель Киева заявил, что делается это потому что он "не сомневается в деоккупации", а для восстановления территорий нужно заранее "сформировать ресурс".Тендеры, объявляемые на Украине часто становятся предметами скандалов. В числе самых громких - покупка барабанов в столичные убежища и турецких курток по завышенной цене.

https://ukraina.ru/20230811/1048626179.html

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2023

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новости, новости украины, ремонт, дорога, тендер, фронт, артемовск