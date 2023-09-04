https://ukraina.ru/20230904/1049140351.html

ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактов

ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактов - 04.09.2023 Украина.ру

ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 4 сентября проинформировала о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области

2023-09-04T09:58

2023-09-04T09:58

2023-09-04T10:18

теракт

фсб

новости

бомбы

диверсанты

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины", - указали в службе.Задержанный передал исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона.Ему предъявили обвинение в приготовлении к теракту."Ранее принятыми мерами члены преступной группы задержаны, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 "Террористический акт" УК России", - отметили в ФСБ.

https://ukraina.ru/20230831/1049056939.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

теракт, фсб, новости, бомбы, диверсанты