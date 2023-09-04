ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактов - 04.09.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактов
ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактов - 04.09.2023 Украина.ру
ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 4 сентября проинформировала о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области
2023-09-04T09:58
2023-09-04T10:18
теракт
фсб
новости
бомбы
диверсанты
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины", - указали в службе.Задержанный передал исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона.Ему предъявили обвинение в приготовлении к теракту."Ранее принятыми мерами члены преступной группы задержаны, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 "Террористический акт" УК России", - отметили в ФСБ.
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теракт, фсб, новости, бомбы, диверсанты
теракт, ФСБ, Новости, бомбы, диверсанты

ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактов

09:58 04.09.2023 (обновлено: 10:18 04.09.2023)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
© ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 4 сентября проинформировала о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины", - указали в службе.
Задержанный передал исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона.
Ему предъявили обвинение в приготовлении к теракту.
"Ранее принятыми мерами члены преступной группы задержаны, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 "Террористический акт" УК России", - отметили в ФСБ.
ФСБ РФ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
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ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 31 августа сообщила о поимке в Навельском районе Брянской области диверсионной группы
 
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