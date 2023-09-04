ВКС РФ уничтожили четыре катера с десантом ВСУ
09:15 04.09.2023 (обновлено: 09:24 04.09.2023)
© Прес-центр Командування ВМС ЗС України
ВСУ не оставляют самоубийственных попыток высадиться на российском побережье
Самолётами морской авиации Черноморского флота ночью 4 сентября уничтожены четыре быстроходных военных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Они были уничтожены в северо-западной части акватории Чёрного моря.
4 августа, 17:05Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и КиевУдары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу