ВКС РФ уничтожили четыре катера с десантом ВСУ - 04.09.2023 Украина.ру
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ВКС РФ уничтожили четыре катера с десантом ВСУ
ВКС РФ уничтожили четыре катера с десантом ВСУ - 04.09.2023 Украина.ру
ВКС РФ уничтожили четыре катера с десантом ВСУ
ВСУ не оставляют самоубийственных попыток высадиться на российском побережье
2023-09-04T09:15
2023-09-04T09:24
новости
всу
потери всу
десант
вкс
черное море
сво
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Самолётами морской авиации Черноморского флота ночью 4 сентября уничтожены четыре быстроходных военных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Они были уничтожены в северо-западной части акватории Чёрного моря.
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новости, всу, потери всу, десант, вкс, черное море, сво
Новости, ВСУ, потери ВСУ, десант, ВКС, Черное море, СВО

ВКС РФ уничтожили четыре катера с десантом ВСУ

09:15 04.09.2023 (обновлено: 09:24 04.09.2023)
 
© Прес-центр Командування ВМС ЗС України  / Перейти в фотобанкВМС Украины катер корабль
ВМС Украины катер корабль
© Прес-центр Командування ВМС ЗС України
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ВСУ не оставляют самоубийственных попыток высадиться на российском побережье
Самолётами морской авиации Черноморского флота ночью 4 сентября уничтожены четыре быстроходных военных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
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Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФЭкипаж Су-24 морской авиации уничтожил ещё один катер ВСУ в районе острова Змеиный, сообщили в Минобороны РФ 30 августа
Катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Они были уничтожены в северо-западной части акватории Чёрного моря.
Александр Перенджиев интервью
4 августа, 17:05
Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и КиевУдары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу
 
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