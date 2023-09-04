ВКС РФ уничтожили четыре катера с десантом ВСУ

Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и Киев

Удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу