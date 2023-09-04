https://ukraina.ru/20230904/1049135544.html

Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника

Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника - 04.09.2023 Украина.ру

Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника

Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил 3 сентября вечером губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале

2023-09-04T07:11

2023-09-04T07:11

2023-09-04T07:24

курская область

новости

украина

атака

беспилотник

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"В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", - написал Старовойт.Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Приграничными являются шесть районов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны противника.

https://ukraina.ru/20230902/1049116404.html

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

курская область, новости, украина, атака, беспилотник