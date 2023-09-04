Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника - 04.09.2023 Украина.ру
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Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника
Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника - 04.09.2023 Украина.ру
Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника
Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил 3 сентября вечером губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале
2023-09-04T07:11
2023-09-04T07:24
курская область
новости
украина
атака
беспилотник
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"В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", - написал Старовойт.Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Приграничными являются шесть районов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны противника.
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курская область, новости, украина, атака, беспилотник
Курская область, Новости, Украина, атака, беспилотник

Здание в Курчатове загорелось в результате атаки украинского беспилотника

07:11 04.09.2023 (обновлено: 07:24 04.09.2023)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил 3 сентября вечером губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале
"В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", - написал Старовойт.
Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Приграничными являются шесть районов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны противника.
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