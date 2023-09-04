Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка - 04.09.2023 Украина.ру
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Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка
Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка - 04.09.2023 Украина.ру
Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка
Лето 2023-го стало для Донбасса не менее, а то и более тяжелым, чем предыдущее
2023-09-04T12:15
2023-09-04T12:15
эксклюзив
донецк
кассетные боеприпасы
обстрелы
украина
беспилотники
лето
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Причины тому очевидны: противник, обласканный коллективным Западом, сделался наглее, и вооружения, эффективного против гражданских, у него прибавилось. А вот сил и терпения у живых мишеней с донбасской пропиской заметно поубавилось.Точку в истории о кровавом донбасском лете 2023-го поставил украинский снаряд, оборвавший жизнь шестилетней дончанки аккурат в День знаний. Успел "победить" хоть кого-нибудь до официального завершения летней кампании.Сперва они украли детство у ребятишек Донбасса, вынудив прятаться в подвалах, как хотел того олигарх-президент Порошенко, затем стали отнимать у них жизнь. А что же "международное сообщество"? Оно совсем не против геноцида, если геноцид проводится в интересах "международного сообщества". Хвалят убийц через СМИ и снаряды подтаскивают.Новость застала меня в ПВД 200-й бригады, что где-то под Соледаром. Застала врасплох. Сказал ребятам – тихо выругались, помолчали. Не для того сказал, чтобы дать мотивацию. С этим сейчас на фронте все замечательно. Другое дело, что невозможно оставаться наедине с такими новостями. Страшно.Пишу, а район уже второй час плотно-плотно "чешут" кассетными боеприпасами и шуршит за окном так, будто рис кто рассыпал по кафелю. Раньше-то в это время детские ножки по листьям опавшим шуршали. Каштаны ближе к середине августа листву сбрасывают… да. Быть может прямо сейчас у республики отняли еще одного малыша, но в сводки пока не попало. Здесь так бывает."Этот телефон я никогда не продам и не выброшу", – интригует женщина-таксист, согласившаяся отвезти меня на Петровку, когда все прочие отказались. "Мальчики боятся ездить, а я вот считаю, что если да, то да", - спокойно заявила она. Без осуждения заявила. Люди, мол, имеют право бояться.А с телефоном чего? Сломался у нее телефон. Теряет сеть и все тут. Дважды возила на радиорынок по наставлению супруга, но все напрасно. Сразу бы выбросила и новый купила, но там же рабочие приложения, с переустановкой которых возиться не хочется."Стою на перекрестке, жалуюсь мужу, а он все уговаривает и уговаривает в третий раз съездить к мастеру. Решила выбросить и новый купить, а он все уговаривает. Согласилась и свернула не туда, куда собиралась. А туда, куда собиралась, в следующую минуту снаряд прилетел. Но главное-то не в этом! Приехала, отдала телефон мастеру. Он вздохнул, разобрал его, собрал и включил. И телефон заработал! Вот так он мне жизнь спас", – рассказывает женщина. А я слушаю ее и вспоминаю буквально десятки подобных историй.На той неделе отмечали День города и День шахтера. Два праздника по цене одного! Ну, как "отмечали"? В былые времена отмечали с пролетарским размахом: жители шахтерских поселков ходили друг к другу в гости, в парках устраивали танцы, а на площадях – концерты. Году к 2006-м свели все к масштабным гуляниям в центре города – с концертами приглашенных "звезд" и салютами. В 2023-м на главной площади города музыка играла для никого. В прошлом году было то же самое.Накануне украинские "воины света" отмечали день своего флага и, конечно же, били по городам ДНР с удвоенным энтузиазмом. Так уж повелось еще с 2014-го, что украинский праздник без человеческих жертвоприношений полноценным не считается. А уж нам праздник испортить – святое дело для них. Вот и отмечали по домам и квартирам важнейшие для региона праздники.Я сидел на скамейке и наблюдал за тем, как редкие прохожие фотографируются у инсталляций "Донецк – город герой" и "С днем рождения, Донецк!" А над площадью гремел трек "Этот город" группы "Браво". Сдержанно так гремел, осторожно. Будто исполнитель слушал небо вместе с горожанами.Люди в соцсетях провожают лето, а здесь его будто и не было. Просто в какой-то момент все мы сбросили куртки и ходили в футболках. Теперь вот наденем ветровки и двинемся в осень. Разницы-то, в общем и целом, никакой. Зима выделяется, но лишь за счет Нового года. Потому, что обстрелы или нет, а елочку надо украсить.Выборы надвигаются, но как-то с фланга. На рекламных плоскостях они есть, а в умах и беседах практически не присутствуют. Так, например, в прифронте мне в руки сунули газету с логотипом "Единой России". – Лично я думаю, что в Донбассе затащат именно коммунисты, – тут же прокомментировал знакомый боец.– Почему коммунисты?– А потому, что вы тут все левые! Вот я в тылу на линейке был. Знаешь, в чем детки пришли? В советской школьной форме.– Что с того? В большой России не так?– Не так! У нас приходят кто в чем. А у вас люди помнят.Насчет памяти народной боец абсолютно прав, но выводы его ошибочны, потому что Донбасс, как правило, голосует за тех, кого знает. А в условиях войны, когда и телевизор-то смотреть некогда, рекламные плоскости с понятными тезисами и знакомыми лицами являются чем-то вроде супероружия. Что дальше? Осень – это распутица и дожди, а дожди – это украинские беспилотники, которые не летают над головою и артиллерию не корректируют. Главное – до середины октября дотянуть, а где-то там должна быть долгожданная передышка.
https://ukraina.ru/20230821/1048823909.html
https://ukraina.ru/20230807/1048520500.html
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, донецк, кассетные боеприпасы, обстрелы, украина, беспилотники, лето
Эксклюзив, Донецк, кассетные боеприпасы, обстрелы, Украина, беспилотники, лето

Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка

12:15 04.09.2023
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Лето 2023-го стало для Донбасса не менее, а то и более тяжелым, чем предыдущее
Причины тому очевидны: противник, обласканный коллективным Западом, сделался наглее, и вооружения, эффективного против гражданских, у него прибавилось. А вот сил и терпения у живых мишеней с донбасской пропиской заметно поубавилось.
Точку в истории о кровавом донбасском лете 2023-го поставил украинский снаряд, оборвавший жизнь шестилетней дончанки аккурат в День знаний. Успел "победить" хоть кого-нибудь до официального завершения летней кампании.
Сперва они украли детство у ребятишек Донбасса, вынудив прятаться в подвалах, как хотел того олигарх-президент Порошенко, затем стали отнимать у них жизнь. А что же "международное сообщество"? Оно совсем не против геноцида, если геноцид проводится в интересах "международного сообщества".
Хвалят убийц через СМИ и снаряды подтаскивают.
Новость застала меня в ПВД 200-й бригады, что где-то под Соледаром. Застала врасплох. Сказал ребятам – тихо выругались, помолчали. Не для того сказал, чтобы дать мотивацию. С этим сейчас на фронте все замечательно. Другое дело, что невозможно оставаться наедине с такими новостями. Страшно.
Пишу, а район уже второй час плотно-плотно "чешут" кассетными боеприпасами и шуршит за окном так, будто рис кто рассыпал по кафелю. Раньше-то в это время детские ножки по листьям опавшим шуршали.
21 августа, 12:21
Кошмар как норма жизни. Записки из ДонецкаЛюбой кризис, затянувшийся надолго, вынуждает участников либо сдаться, либо примириться и адаптироваться. Именно это происходит с дончанами в конце лета 2023 года
Каштаны ближе к середине августа листву сбрасывают… да. Быть может прямо сейчас у республики отняли еще одного малыша, но в сводки пока не попало. Здесь так бывает.
"Этот телефон я никогда не продам и не выброшу", – интригует женщина-таксист, согласившаяся отвезти меня на Петровку, когда все прочие отказались.
"Мальчики боятся ездить, а я вот считаю, что если да, то да", - спокойно заявила она.
Без осуждения заявила. Люди, мол, имеют право бояться.
А с телефоном чего? Сломался у нее телефон. Теряет сеть и все тут. Дважды возила на радиорынок по наставлению супруга, но все напрасно. Сразу бы выбросила и новый купила, но там же рабочие приложения, с переустановкой которых возиться не хочется.
"Стою на перекрестке, жалуюсь мужу, а он все уговаривает и уговаривает в третий раз съездить к мастеру. Решила выбросить и новый купить, а он все уговаривает. Согласилась и свернула не туда, куда собиралась. А туда, куда собиралась, в следующую минуту снаряд прилетел.
Но главное-то не в этом! Приехала, отдала телефон мастеру. Он вздохнул, разобрал его, собрал и включил. И телефон заработал! Вот так он мне жизнь спас", – рассказывает женщина.
А я слушаю ее и вспоминаю буквально десятки подобных историй.
На той неделе отмечали День города и День шахтера. Два праздника по цене одного!
Ну, как "отмечали"? В былые времена отмечали с пролетарским размахом: жители шахтерских поселков ходили друг к другу в гости, в парках устраивали танцы, а на площадях – концерты.
Году к 2006-м свели все к масштабным гуляниям в центре города – с концертами приглашенных "звезд" и салютами. В 2023-м на главной площади города музыка играла для никого. В прошлом году было то же самое.
© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
4 из 5
© Игорь Гомольский
5 из 5
© Игорь Гомольский
Накануне украинские "воины света" отмечали день своего флага и, конечно же, били по городам ДНР с удвоенным энтузиазмом.
Так уж повелось еще с 2014-го, что украинский праздник без человеческих жертвоприношений полноценным не считается. А уж нам праздник испортить – святое дело для них. Вот и отмечали по домам и квартирам важнейшие для региона праздники.
Я сидел на скамейке и наблюдал за тем, как редкие прохожие фотографируются у инсталляций "Донецк – город герой" и "С днем рождения, Донецк!" А над площадью гремел трек "Этот город" группы "Браво".
Сдержанно так гремел, осторожно. Будто исполнитель слушал небо вместе с горожанами.
Люди в соцсетях провожают лето, а здесь его будто и не было. Просто в какой-то момент все мы сбросили куртки и ходили в футболках. Теперь вот наденем ветровки и двинемся в осень. Разницы-то, в общем и целом, никакой.
Зима выделяется, но лишь за счет Нового года. Потому, что обстрелы или нет, а елочку надо украсить.
Выборы надвигаются, но как-то с фланга. На рекламных плоскостях они есть, а в умах и беседах практически не присутствуют. Так, например, в прифронте мне в руки сунули газету с логотипом "Единой России".
– Лично я думаю, что в Донбассе затащат именно коммунисты, – тут же прокомментировал знакомый боец.
– Почему коммунисты?
– А потому, что вы тут все левые! Вот я в тылу на линейке был. Знаешь, в чем детки пришли? В советской школьной форме.
Что с того? В большой России не так?
– Не так! У нас приходят кто в чем. А у вас люди помнят.
Насчет памяти народной боец абсолютно прав, но выводы его ошибочны, потому что Донбасс, как правило, голосует за тех, кого знает. А в условиях войны, когда и телевизор-то смотреть некогда, рекламные плоскости с понятными тезисами и знакомыми лицами являются чем-то вроде супероружия.
7 августа, 12:48
Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из ДонецкаНе успели дончане скромно порадоваться частичному решению водной проблемы, как украинская сторона организовала новую – кассетные боеприпасы западного образца: точные, дальнобойные и смертоносные
Что дальше? Осень – это распутица и дожди, а дожди – это украинские беспилотники, которые не летают над головою и артиллерию не корректируют. Главное – до середины октября дотянуть, а где-то там должна быть долгожданная передышка.
 
ЭксклюзивДонецккассетные боеприпасыобстрелыУкраинабеспилотникилето
 
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