https://ukraina.ru/20230904/1049133500.html

Финляндия хотела войти в НАТО до СВО. Финны тоже мечтают о реванше

Финляндия хотела войти в НАТО до СВО. Финны тоже мечтают о реванше - 04.09.2023 Украина.ру

Финляндия хотела войти в НАТО до СВО. Финны тоже мечтают о реванше

Вступление Финляндии в НАТО существенно изменило конфигурацию сил этого агрессивного блока на границах РФ. И сегодня в этой северной соседке России изо всех сил разжигают неистовую русофобскую вакханалию

2023-09-04T09:41

2023-09-04T09:41

2023-09-04T13:22

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Северная «Югославия»Как обычно, и в Финляндии застрельщиком антироссийской кампании тоже выступили «независимые» СМИ. Впрочем, для Суоми нападки на Россию долгое время не были характерны. Имея внеблоковый статус, финны в послевоенные десятилетия получали немалые выгоды от экономического сотрудничества с СССР, а потом — и РФ. Но вероятно, требование глобальных западных игроков сегодня сильнее любого суверенитета и национальных интересов.Но важно отметить, что русофобия стала нагнетаться в финском обществе не с началом СВО, а значительно раньше.С 1948 года между Финляндией и СССР действовал Договор о дружбе и добрососедстве (YVA-sopimus). Финляндия получала колоссальные заказы по кораблестроению, включая ледоколы концерна Wärtsilä, до 1952 года выполнявшиеся в рамках репараций, а затем ставшие коммерческими. < Hietalahden telakka rakentaa taas laivoja Tekniikka & Talouden verkkolehti. 3.11.2011. Arkistoitu 4.11.2011. >Лариса — бывшая советская гражданка, вышедшая замуж за жителя Финляндии. Она рассказывает:— В Ленинград приезжали тысячи финских туристов, в «Финку» можно было ездить почти как в соцстрану, скажем, Югославию. Финны же Костамукшу строили. Мы также продавали туда свою продукцию, на финских дорогах было полно наших «жигулей». Сейчас же местная пропаганда представляет это взаимовыгодное сотрудничество как некие «репарации», к которым коммунисты якобы принудили Хельсинки после войны.Высоким был и уровень культурного обмена, и научного сотрудничества. С 1985 года в СССР и Республике Финляндия проводились совместные празднества и конференции, посвященные народному эпическому произведению «Калевала».Экономическое сотрудничество продолжилось и после развала СССР, в 1992 году договор между Финляндией и РФ был перезаключен. Например, финские корпорации SKANSKA, DESTIA и другие имели выгодные строительные и геодезические подряды в РФ вплоть до Сочинской олимпиады включительно, а «Росатом» получил контракт на сооружение в Финляндии новой АЭС (ныне этот проект прекращен). Первую же АЭС в Финляндии в Ловииса советские атомщики построили еще в 1971–1977 годах, до сих пор она дает 10 % всей электроэнергии страны. Даже волостные общества потомков граждан Финляндии, переселенных с территорий, отошедших к СССР после 1940 года, не выказывали еще недавно никакой враждебности, а сотрудничали с местными администрациями РФ в Питкярантском и Лахденпохском районах республики Карелия и на Карельском перешейке в Ленинградской области.Первый звонок раздался в связи со строительством «Северного потока — 1» в 2007 году. Тогда, словно по чьей-то команде, началась «зеленая» кампания против сооружения этого газопровода — якобы он сильно повредит балтийской нерпе. Одновременно в Финляндии резко усилилась поддержка российской либеральной оппозиции и террористов на Северном Кавказе.Затем грянул Евромайдан, и именно связанные с ним события и стали водоразделом между старой, дружественной России Финляндией и новой страной НАТО.«Нам словно в душу наплевали…»С началом Евромайдана в Киеве в финляндских СМИ царила просто эйфория по поводу всего происходящего в Киеве. А уже в 2014 году был заключен договор о сотрудничестве с НАТО. Согласно этому соглашению о «стране-хостере», Финляндия брала на себя обязательства принимать у себя силы Североатлантического альянса, включая американские авианосцы с ядерным оружием. Характерно, что этот договор о взаимодействии с НАТО был принят без утверждения парламентом. Но со стороны РФ сотрудничество с Финляндией продолжалось.Характерно, что министр иностранных дел Туомия и министр обороны Хугланд тогда заявили, что этот договор «о принимающей стране» приближает Финляндию к НАТО. И это тоже вполне красноречиво говорит о том, что курс на присоединение к Североатлантическому альянсу был взят уже давно, просто сейчас его стали оправдывать событиями в Украине.Наша собеседница делится следующими впечатлениями:— С этого момента вся информационная повестка по России в финских СМИ стала полностью совпадать с украинским официозом. До такой степени, что финские газеты и сайты можно было не читать — достаточно было просмотреть украинские ресурсы или «Новую газету». А еще в 2014 году на улице, случалось, за русскую речь чуть не били. Бабушки-переселенки из Эстонии жаловались: приходишь в воскресенье в евангелическую церковь или к пятидесятникам за благотворительными продуктами, а там на всю стену «пастор» Турчинов. Правда, сегодня проблема с русской речью снята — ведь подавляющее большинство украинских беженцев тоже гвоорит по-русски.Также в 2014 году в Финляндии активизировал свою работу т. н. «Медиапул» при «Антикризисном центре». Это очень непрозрачная государственная структура, находящаяся вне поля парламентского и общественного контроля. Ряд левых интернет-самиздатовских ресурсов связывают Антикризисный центр с ЦРУ. Все это время русофобия в финском официозе продолжала расти как на дрожжах. Так, в 2009 году в Суоми с помпой отмечали 200 лет финской государственности — Великое Княжество Финляндское было провозглашено в 1809 году во главе с Александром I. И тогда никто не протестовал против этого исторического факта. Но вот следующий юбилей, 100 лет независимости, отмечали в 2017 году уже под знаком ярой неприязни к России. А гражданскую войну в Финляндии, когда были казнены или погибли в концлагерях до 20 тысяч «красных» (и это только по официальным оценкам) вновь стали называть «освободительной войной» (Vapaussota) — как во времена Маннергейма. Также сегодня в Финляндии всячески прославляются националистические «шюцкоры» (охранные корпуса, финская «белая гвардия»), печально известные в свое время своим националистическим и антисоветским террором.С того же 2017 года в Финляндии начинается кампания по выявлению «путинских агентов» в социальных сетях и в обществе. Все, кто хоть минимально критиковал НАТО, выступал против этого блока и войны даже с позиций чистого пацифизма, пытался напомнить о мирных гражданах, погибающих на Донбассе, автоматически записывались в «путинские тролли». Все люди с собственным взглядом на события на Украине, не совпадающим хоть в чем-то с киевским официозом, травились и подлежали пресловутой «отмене». Одним из лидеров кампании по выявлению «путинских агентов» стала журналистка модельной внешности Йессика Аро. Когда же ее оппоненты обнародовали официальные данные о том, что красавица — «борец с троллями» была в свое время уличена в хранении тяжелых наркотиков, разоблачителей привлекли к судебной ответственности «за клевету», назначив реальные тюремные сроки.А к Рождеству 2021 года был выпущен документальный телесериал «Финляндия времен холодной войны» прозаика-детективщика Яри Терво и сценаристки Марью Вилкко, в котором в негативном свете подавались прежние советско-финляндские дружественные отношения. Т. н. «финляндизация» представлялась как пример унизительной практики. В сериале показывается, как финнов якобы всячески унижали в СССР, даже на бытовом уровне — ненавидели в гостиницах и магазинах, задерживали и доставляли в КГБ. Бывшая петербурженка Елена говорит:— Я хорошо помню, как радушно относились к гостям из Суоми мои родители, как встречали с традиционным советским гостеприимством, какие столы им накрывали. После просмотра этого сериала у меня было ощущение, что нам в душу наплевали.Все происходящее сейчас в Финляндии напоминает аналогичные события в Прибалтике. При этом некоторые эксперты синхронизируют эскалацию русофобии в Финляндии и фактически развертывание кампании с элементами психологической войны — с созданием Антикризисного центра. Но достоверно о деятельности этой организации мало что известно. Также некоторые левые общественные деятели Финляндии сообщают и о возможном существовании некоего общебалтийского регионального «антикризисного центра».На левом фланге НАТОНо вот что особенно интересно — решение о вступлении в НАТО Финляндии было принято еще до начала СВО. События развивались следующим образом. Еще 10 декабря 2021 года финляндский парламент (Эдускунта) утвердила предложение экспертной группы Минобороны закупить новые многоцелевые истребители НХ в количестве 64 вместо устаревших F/A-18C Hornet .Предрождественскому «самолетному» голосованию еще с 2019 года предшествовала нешуточная дискуссия. Потому что цена сделки была в 10 миллиардов евро (называлась и сумма в 40 миллиардов), что являлось одной из крупнейших военных закупок в Финляндии .Но для массового сознания усиленно рисовались картины вторжения в Финляндию армады российских танков. И внушалось, что спастись от них можно только купив новые самолеты. Робкие возражения пацифистов из левого лагеря о том, что заключать такие дорогостоящие сделки при внушительном внешнем долге неразумно, были легко блокированы с помощью кампании по борьбе с теми же «путинскими троллями». И контракт был заключен.А 6 декабря 2021 года, на День независимости, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что Финляндия вступит в НАТО. Характерно, что это заявление о намерении Суоми вступить в НАТО прозвучало раньше, чем Россия 15 декабря официально передала Западу свои требования о гарантиях безопасности.С началом же СВО жизнь россиян в Финляндии стала сопровождаться беспрецедентным психологическим давлением. Очевидцы рассказывают, что после 24 февраля на улице к ним постоянно подходили знакомые финны и говорили: «Осуди! Ты уже отказался от гражданства? А идешь ли на митинг в поддержку Украины?» Предлагали и публично сжечь российский паспорт. В то время началось демонстративное сожжение продуктов с русскоязычными надписями на этикетках или расфасованных в РФ, а АЗС «Лукойл» стали мазать краской. Также 70 городов в Финляндии разорвали отношения с городами-побратимами в РФ. После начала СВО в результате хакерской атаки произошла блокировка карточек «Сбербанка». Госсовет запретил прием свифт-переводов из российских подсанкционных банков в марте 2022 , при этом некоторые финские политики долго находились в составе совета директоров «Cбербанка». Так, бывший премьер-министр Эско Ахо не хотел уходить оттуда вплоть до конца января 2023 года. Что касается политических партий в целом, то они от правых до левых сегодня единодушны в своей поддержке Украины. Но на левом фланге все же не так все однозначно. Тут долгое время имело место и негативное отношение к НАТО, и несколько отличное от западного мейнстрима восприятие событий в Украине. Так, партия «Левый союз» всегда была против вступления Финляндии в НАТО. Во время «исторического» голосования в парламенте за вступление в НАТО в мае 2022 из 8 депутатов, проголосовавших против, 6 принадлежали к «Левому союзу». Еще один антинатовский голос был от депутата новообразованной партии «Власть принадлежит народу», и один — от диссидента внутри правопопулисткой партии «Истинные финны». Кстати, сегодня эта партия входит в правящую коалицию с партией «Кокоомус» («Коалиционная партия») и также занимает жесткую позицию поддержки режима Банковой.Также «Левый союз» и партия «Зеленые» издают газету Voima, которая бесплатно распространяется большим тиражом. В ней хоть и изредка, но все же можно найти упоминания и о жертвах среди мирного населения Донбасса, и о нарушениях ВСУ обычаев войны.Еще более противоречивая позиция свойственна некоторым пацифистским НПО. В частности, организация «Защитники мира» (Rauhanpuolustajat), в прошлом активно протестовавшая против войны в Ираке, ныне поддерживает Украину. Активист Теему Мантипуро выступал в свое время с критикой договора Финляндии с НАТО, сейчас участвует в проукраинских митингах, но одновременно говорит и военных преступления киевского режима c этой единственно возможной трибуны. Также ветеран антивоенного движения Кирсти Эра, протестовавшая против закупки новых самолетов для финских ВВС, с весны 2022 года присутствует на митингах в поддержку Украины.А вот финская партия «Зеленые», входившая до последних выборов в правящую «самую левую коалицию», является авангардом пронатовских партий.Откровенно против поддержки режима Банковой публично выступает только группа ветеранов левого движения. Среди них – экс-депутат от СДП Микко Эло, писатель и журналист Кари Арвола, учившийся в 80-х годах в Москве, и другие члены общественной организации NAAPURISEURA («Соседский кружок»).Завалы на лесных дорогах, депортация и визовые ограниченияСегодня нагнетание русофобии в финских СМИ продолжается. При этом все лето муссировалась тема Белоруссии и якобы предстоящего из нее вторжения ЧВК «Вагнер» в Сувалкский коридор между Польшей и Литвой. Огромный резонанс был придан и смерти финского добровольца на Украине.Ныне на щит также активно поднимается тема прошлых войн с финской Красной Гвардией в 1918 году и с Красной Армией в 1940-х. Например, с гордостью сообщается о том, что ВСУ якобы переняла тактику завалов и засад на лесных дорогах (Motti) — от финских стрелков времен «зимней войны» и «войны продолжения» (1941–1944 гг.). А еще для патриотического воодушевления в последнее время активно внедряется не соответствующий историческим фактам тезис о том, что Финляндия якобы не проиграла ни одной войны. О «победе» Финляндии в войне с СССР в частности прямо заявляла недавняя премьер Санна Марин, пытаясь воодушевить этим «примером» Зеленского.Сегодня между Финляндией и Россий отсутствует железнодорожное сообщение, которое так и не было восстановлено после пандемии, действуют только автобусные маршруты. Для россиян также существуют ограничения как на вывоз, так и на ввоз товаров через границу. Из РФ запрещено провозить продукты, алкоголь и табачные изделия. Так, если раньше можно было везти с собой 10 пачек сигарет, то сейчас — ни одной. Но запрещен и вывоз товаров из Финляндии на сумму свыше 300 евро. Говорят, что в связи с этим были случаи, когда финские таможенники снимали с плеч россиянок дорогие брендовые сумки.Большой скандал вызвала в Финляндии история с прибывшим туда участником СВО из России Яном Петровским-Торденом. После чего в финских СМИ прошла очередная страшилка о том, что из-за предполагаемой выдачи задержанного россиянина Украине теперь в РФ станут «похищать финских дипломатов».Говорят также, что после этого финская полиция государственной безопасности SUPO будет более тщательно координироваться с пограничной службой, а все имеющие российское либо двойное гражданство лица — более тщательно проверяться. SUPO также считает, что отказ в выдаче виз россиянам привел к тому, что количество «кадровых российских разведчиков» сократилось вдвое.И из самого последнего: на семинаре под эгидой бывшего министра иностранных дел, ныне депутата от «Зеленых» и кандидата в президенты Пекки Хаависто прозвучало предложение о депортации из Финляндии лиц, не отказавшихся от российского гражданства. Высылка может коснуться прежде всего 40 тысяч человек, имеющих двойное, финское и российское, гражданство.Правда, есть и обратная тенденция. На днях визовые центры Суоми возобновили выдачу виз гражданам России. Говорит ли это, что в Хельсинки все же укрепились позиции «партии мира»? Или только о том, что финская экономика несет немалые потери из-за отсутствия российских туристов? Убытки же финских компаний из-за присоединения к санкциям и ухода с российского рынка составили до 4 миллиардов евро.Разорвано не только российско-финское экономическое и культурное сотрудничество, но даже взаимодействие в правоохранительной сфере. На сегодня, в порядке исключения, проводится только одно совместное уголовное расследование — об исчезновении (убийстве) гражданки РФ Юлии Середенко в Коувола в 2013 году, и то только потому, что это произошло до присоединения Крыма.Но договор о добрососедстве, заключенный между РФ еще в 1992 году все же еще не отменен. И хочется надеется, что логика здравомыслия и сотрудничества рано или поздно, но все же возобладает в стране Суоми.

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Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Георгий Василевский

эксклюзив, зарубежье, финляндия