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Робер Шуман: французский министр, который помог США создать Европейский Союз

Робер Шуман: французский министр, который помог США создать Европейский Союз - 04.09.2023 Украина.ру

Робер Шуман: французский министр, который помог США создать Европейский Союз

Европейский Союз берёт начало с Европейского объединения угля и стали. Идею же наднационального контроль над металлургической и угольной отраслями Франции и ФРГ предложил глава МИД Франции Робер Шуман. Человек, подтолкнувший, не без влияния США, Европу к объединению умер 60 лет назад – 4 сентября 1963 года

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

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Знаменитый французский мыслитель Анри де Сен-Симон называл императора Карла Великого истинным основателем европейского единства. На целое столетие правления Каролингской династии "Новая Европа", как часто величали тогда Латинский Запад, стала политически единой. Да и хронисты Карла Великого нередко называли его "отцом Европы" (pater Europae) или "королем Европы" (rex Europae). "Европа Каролингов" как идея дожила до середины ХХ века. В частности, генерал де Голль неоднократно упоминал о ней в связи с западноевропейской интеграцией.Однако европейская империя оказалась непрочной. В 843 году трое внуков Карла Великого, собравшись в Вердене, заключили договор об окончательном разделе империи. Именно это соглашение положило начало существованию трёх современных государств: Франции, Германии и Италии.Западно-Франкское королевство, включавшее основные территории будущей Франции, досталось при разделе Карлу Лысому. На этих землях господствовал романский язык, легший в основу французского. Средний из братьев, Людовик Немецкий, завладел областями, лежащими к востоку от Рейна и к северу от Альп, население которых было чисто германским.Наконец, Лотар, сохранивший по старшинству императорский титул, воцарился в Италии. Но в его государство вошли также земли, расположенные вдоль Рейна, со смешанным населением. Символично, что в ХIХ веке на этих землях, получивших название Лотарингия, родился один из "отцов" современной западноевропейской интеграции Робер Шуман.Жан-Баптист Николя Робер Шуман появился на свет 29 июня 1886 года в Люксембурге, но его семья происходила из находящегося в нескольких километрах лотарингского городка Эвранж (в 1871-1918 годах – в составе Германской империи). Родным в семье был люксембургский язык, французский Робер выучил только в школе. В 1904-1910 годах он изучал право, экономику и политическую философию в университетах Берлина, Мюнхена, Бонна и Страсбурга, в последнем получив диплом юриста с наивысшим отличием.В 1912-м в городе Мец Шуман начал адвокатскую практику, которая была прервана началом Первой мировой войны. Поскольку Шуман имел немецкое подданство, его призвали на гражданскую службу в Германии, в армию он не попал по состоянию здоровья. После того как в 1918 году Лотарингия отошла Франции, он получил французское гражданство.Политическая карьера Робера Шумана началась в 1919 году, когда он был избран депутатом от департамента Мозель в Национальное собрание Франции. Он был членом французского парламента вплоть до нападения Германии в мае 1940-го. Тогда премьер Поль Рейно предложил Роберу Шуману пост заместителя госсекретаря по вопросам беженцев. Он сохранил этот пост и в первом правительстве маршала Филиппа Петена, а 10 июля 1940-го даже голосовал за предоставление маршалу неограниченных полномочий. Но в коллаборационистское "правительство Виши" Шуман войти отказался.Там в сентябре 1940 года Робер Шуман был арестован и отправлен в тюрьму города Мец. Но в апреле 1941-го ему удалось выйти под домашний арест, а в августе 1942 добраться в "Свободную зону" под управлением "правительства Виши". Он поселился в Лионе, где, по словам биографов, "присоединился к Сопротивлению". Однако никаких конкретных фактов на этот счёт нет, за исключением заседаний "Лотарингского комитета", объединявшего политиков из этого региона.После освобождения Франции войсками союзников Робер Шуман был поражён в правах как коллаборационист, но он обратился лично к Шарлю де Голлю с просьбой вмешаться. Генерал не отказал, и в сентябре 1945-го специальный суд снял с Шумана все обвинения. Он вернулся во французскую политику, вновь получив мандат депутата парламента Франции от Мозеля, который сохранял до 1962 года.Шуман стал одним из организаторов христианско-демократического Народно-республиканского движения, министром финансов Франции в 1946-1947 и премьером Четвёртой республики в 1947-1948 годах. Но слава ожидала Робера Шумана на посту главы МИД Франции, который он занял в июле 1948-го.Речь о знаменитой "Декларации Шумана" (или "плане Шумана"), провозглашённой им на заседании правительства Франции 9 мая 1950 года. Это считается чуть ли не днём рождения Европейского Союза – по крайней мере, День Европы там отмечают именно 9 мая. Однако с упомянутым документом, предлагающим создать международную организацию, которая поставила бы под свой контроль всё европейское производство угля и стали, всё не так просто.Во-первых, его подготовил не Шуман, а руководитель французской генеральной комиссии по планированию Жан Монне, который был адептом создания "Соединённых штатов Европы" как единого федеративного государства.Во-вторых, за этой идеей отчётливо виднелись уши США.22 апреля 1950 года госсекретарь США Дин Ачесон публично выступил с заявлением о необходимости подчинения тяжёлой промышленности Западной Европы планам производства вооружений для нужд НАТО. Одновременно французскому правительству была направлена нота, содержавшая требование определить свою позицию в отношении интеграции ФРГ в Западную Европу. Очевидно, что подобные заявления без подготовки не делаются, то есть план Монне по созданию "Европейского Объединения Угля и Стали" (ЕОУС) был ответом на пожелания американцев.Правда, именно Робер Шуман выполнил важнейшую функцию – через тайного эмиссара он 6 мая 1950 года согласовал план с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. А на следующий день Шуман встретился в Париже с госсекретарём США Ачесоном, прибывшим туда проездом в Лондон на сессию Совета НАТО, и беседовал с ним в присутствии американского посла Дэвида Брюса и самого Жана Монне.Шуман особо подчеркнул политический характер предполагаемого нового экономического объединения. В ходе данной беседы и состоявшейся 8 мая встречи Жана Монне с прибывшим в Париж американским верховным комиссаром в ФРГ Джоном Макклоем и другими американскими чиновниками были согласованы детали проекта.При этом члены французского правительства о плане всё ещё не подозревали: Монне, согласно бюрократической практике, уведомил о нём руководителя канцелярии премьера Франции Жоржа Бидо, но чиновник решил, что это слишком мелкий вопрос для главы правительства. Судя по всему, именно на такой ход событий и рассчитывали Монне и Шуман.9 мая 1950 года Шуман провозгласил свою декларацию на заседании правительства Франции, причём сделал это после его формального закрытия, когда часть министров уже покинула помещение. Глава МИД получил поддержку коллег, и вечером того же дня изложил свой план публично на пресс-конференции. Он говорил о стремлении обеспечить всеобщий мир, устранить "вековую вражду между Францией и Германией" путем объединения Европы, искренне веря в то, что проект увенчается созданием "Европейской Федерации". С другой стороны, Шуман признал, что "Европу не получится создать в один момент или на основании одного-единственного плана".Значение "Декларации Шумана", таким образом, выходило далеко за рамки двусторонних отношений между ФРГ и Францией. Шуман от имени французского правительства обратился ко всем европейским странам с призывом присоединиться к предполагаемому объединению. В это же время Конрад Аденауэр объявил о согласии своей страны с "планом Шумана".На следующий день после своего исторического выступления Робер Шуман отправился в Лондон на конференцию министров иностранных дел США, Великобритании и Франции, а также на заседание Совета НАТО. 11 мая 1950 года конференция провозгласила готовность трёх держав к "дружественному сотрудничеству" с ФРГ и одобрила в целом "план Шумана". Кстати, Шуман с большим трудом мог отвечать на конкретные вопросы, касающиеся плана, и вынужден был вызвать 14 мая в Лондон его главного автора, Жана Монне. На помощь французским политикам пришел и Дин Ачесон, с согласия Трумэна одобривший "далеко идущую французскую инициативу".Стоит отметить, что Ачесон и в дальнейшем проявил себя как надёжный сторонник и защитник "плана Шумана", который Вашингтон записывал исключительно в свой актив. Так, специальный представитель США в Европе Дрейпер сообщал 2 апреля 1952 года в Агентство Взаимной Безопасности о том, что США несут ответственность за создание "плана Шумана", после чего предлагается использовать "американское влияние" с тем, чтобы назначить на посты в руководстве ЕОУС угодных США людей.Дальнейшая история общеизвестна. В апреле 1951 года Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург (то есть три страны, которые Робер Шуман мог назвать родиной) подписали "Парижский договор" о создании Европейского объединения угля и стали. 25 июля 1952-го документ вступил в силу, председателем ЕОУС был единогласно избран Жан Монне.В 1957 году между теми же странами состоялось подписание исторических "Римских договоров" о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии. Днем основания ЕЭС считается 1 января 1958 года, когда договоры вступили в силу. "Римские договоры" в совокупности с "Парижским договором" создали институциональные основы будущего Европейского Союза, который ныне окончательно превратился в марионетку США – как и было задумано кукловодами "европейской интеграции".Все три Сообщества (ЕЭС, ЕОУС, Евратом) имели общие Парламентскую ассамблею (предтечу нынешнего Европейского парламента) и Суд. В 1958 году первым председателем Ассамблеи был единогласно избран Робер Шуман, которому устроили овацию, называя "отцом Европы". В том же году политик получил Международную премию имени Карла Великого, что также было весьма символично.В 1962 году Робер Шуман решил уйти из политики и вернулся в свой дом недалеко от города Мец. Он умер 4 сентября 1963-го, его останки покоятся в небольшом соборе Святого Квентина (XII век) напротив дома Шумана, где ныне расположен музей политика.9 июня 1990 года епископ Меца Пьер Раффен санкционировал начало процесса беатификации Робера Шумана – который при жизни был глубоко религиозным человеком. А 19 июня 2021-го Папа Римский Франциск подписал указ о признании "героических добродетелей" одного из основоположников ЕС. Католическая церковь теперь чествует Робера Шумана в статусе "преподобного". Это первый шаг на пути его канонизации – причисления к лику святых.

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история, европа, ес, сша, интеграция