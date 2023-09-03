https://ukraina.ru/20230903/1049129218.html

Украинская комедия масок. Что означает арест олигарха Коломойского

Украинская комедия масок. Что означает арест олигарха Коломойского - 03.09.2023 Украина.ру

Украинская комедия масок. Что означает арест олигарха Коломойского

Один из главных олигархов Украины – Игорь Коломойский- отправлен в СИЗО. Именно ему обязан Владимир Зеленский своим политическим бенефисом. Из бизнес-сотрудничества бизнесмена и шоумена получился сомнительный союз, который сегодня, наконец, логически и окончательно расторгнут.

2023-09-03T19:12

2023-09-03T19:12

2023-09-03T19:12

эксклюзив

украина

игорь коломойский

эксперты

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О том, так ли выглядит настоящая деолигархизация, при чем здесь США и какая судьба ждет остальных влиятельных бизнесменов, вовлеченных в политику, в России и Украине высказались многие эксперты.Политтехнолог Дмитрий РаимовМы вступаем в новую эпоху передела. когда новое поколение бизнесменов станет олигархами, а наше классическое разделение властей, денег, влияния исчезнет. Ему на смену придут другие: молодые, образованные и технологически подкованные. Не цыпленки, а этакие стартаперы. Однако с тем же источником для прибыли – государственный бюджет. Через семь лет мы станем частью Европейского союза, где новая когорта "замены старых" будет уже уважаемыми европарламентариями и бизнесменами. Отдельно еще доберутся до Ахметова, если только старик не согласится сам уйти на пенсию. Другие со временем будут раскулачены до уровня среднего бизнеса. Без доступа к крупным контрактам послевоенной страны. Я в политологии с 16 лет. Событие посадки "олигарха" сравнится с двумя революциями и бегством одного президента. Историческое событие.Политолог Владимир ФесенкоКоломойский в СИЗО. Если бы четыре года назад сказали, что такое может произойти, то это назвали бы ерундой или пропагандистской манипуляцией. Над этим посмеялись бы и сам Коломойский, и Порошенко, и многие другие серьезные люди. Такую ситуацию назвали бы шуткой и ненаучной фантастикой в стиле сериала "Слуга народа". Но это случилось!И это еще один пример того, что нет смысла прогнозировать украинскую политику на несколько лет вперед. В 2014 г. глупой шуткой казалась сама идея о том, что Владимир Зеленский мог стать Президентом Украины. Если бы в 2019 г. и даже в 2021 г. сказали, что Президента Зеленского в западном мире будут называть новым Черчилем, над этим хохотали бы не только у Порошенко. Но и это тоже произошло. Украинская политика принципиально непредсказуема на долгосрочный и даже среднесрочный период. Всё может быстро поменяться, и не так, как ожидалось.Безусловно, СИЗО – это не судебный приговор. Но любопытно, что Коломойский не вышел под залог. Политико-правовой сериал "Дело Коломойского" только начинается. И он может занять годы.Первые резонансные антикоррупционные дела до сих пор в судах, и еще не известно, когда и чем они закончатся. Между прочим, это и о том, что недостаточно усилить наказание за коррупцию, надо прежде всего навести порядок с работой правоохранительных органов, и особенно с судебной системой. Очевидно, что подозрение Коломойскому и его пребывание в СИЗО – это демонстративный акт. С точки зрения политической тактики это демонстрация борьбы с коррупцией и неприкосновенных не будет.Стратегически это предупреждение на будущее для многих представителей политических и бизнес-элит. И нет сомнений, что такое предупреждение им не понравится. Во вчерашнем телеобращении Президент Зеленский подчеркнул, что не будет "многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил". Но следует помнить, что закон и правила должны работать универсально, в том числе и к тем, кто сегодня является частью власти. И чтобы закон работал эффективно и неукоснительно, нужно в определенной степени усовершенствовать сам закон (как минимум в процессуальном измерении), а также сформировать такую систему судопроизводства, когда судьи будут работать на закон, а не на себя.Политтехнолог Карл ВолохИтак: американцы вызывают делегацию НАБУ-САП-ВАКС в Вашингтон, чтобы выразить им полную поддержку и побудить к более решительной работе. Несомненно, одним из центральных вопросов на этих встречах дело Коломойского. Не успевают антикоррупционеры вернуться домой, как СБУ сообщает Бени о подозрении по какому-то смехотворному эпизоду. Почему смехотворному? Потому что чувак украл из Привата более сотни миллиардов гривен вкладчиков, да и из Укрнафты неслыханную сумму. Он только через компанию Зеленского отмывал сумму в разы больше. А здесь ему инкриминируют банальное отмывание на полмиллиарда. Этот факт уже вызывает сомнение, что власть интересует привлечение Коломойского к ответственности. Скорее – наоборот.Тем более учитывая полную зависимость следствия СБУ и Генпрокуратуры от ОПы (Офиса президента - Ред.). Скорее всего, САП в скором времени также объявит подозрение Коломойскому. И тут, вероятно, вмешается Генеральный прокурор. Рискну предположить, что будет реализована ранее отработанная схема спасения Татарова, только в более элегантном варианте. Дела объединят. Под следствием СБУ. А дальше будет продолжаться долгая и грязная борьба с неопределенным результатом. По крайней мере, до смены властиИнвестиционный банкир Сергей ФурсаКоломойский на скамье подсудимых – это, конечно, уникальный кадр. Какой сам Коломойский вряд ли мог представить раньше, например, 31 декабря 2018 года. И о котором многие мечтали годами. Но и сам Коломойский уникальный кадр. Ибо только Коломойский выберет изолятор СБУ, если альтернативой является туристическая поездка в США или Европу. Тем более у него уже есть такой удобный спортивный костюм с логотипом футбольного клуба, который с ним, конечно, совершенно не связан. Хотя о чем же я… граждане Украины до 60 лет не могут уехать за границу. Разве что как опытные волонтеры. А Игорь Валерьевич кто угодно, но не волонтер… …Однако очень опытный. Но правда в том, что единственный судебный процесс над Коломойским, которому действительно будет доверие, должен проходить в США. Любой же судебный процесс над Коломойским в Украине будет вызывать сомнения у общества. И не важно, будут ли на это основания или общество будет в плену теорий заговора. Доверие будет только когда в зал Коломойского суда заведет ФБР, но никак не СБУ. Кстати, это (ФБР, которое заводит Коломойского в зал Американского суда) повысит уровень доверия к украинским властям со стороны Вашингтона. Что может привести к более быстрым решениям по поставкам вооружения, например.Бывший народный депутат Сергей ЛещенкоВижу, как в соцсетях вбрасывают лживый нарратив: "СБУ выдвинула подозрение Коломойскому в Украине для того, чтобы не выдавать его в США". К сожалению, даже информированные эксперты делают такой вывод. Это неправда. Правда, в том, что государство США не выдвигало Коломойскому никаких обвинений (indictment) и запрос на экстрадицию в Украину не направлялся. Против недвижимости, которая принадлежит связанным с Коломойским компаниям "Оптима", выдвинуты гражданские (!) иски о конфискации. Обвинение в США выдвигает большое жюри, состоящее из жителей штата, к которым идет прокурор с собранными доказательствами ФБР. Если обвинение не выдвинуто, значит, ФБР не собрало доказательств совершения Коломойским федеральных уголовных преступлений на территории США – таких доказательств, которые были бы убедительны для жюри – "beyond a reasonable doubt". Доказательства преступлений в США должны быть столь весомыми, чтобы американские присяжные сказали: "У нас нет другого выбора, как утвердить обвинение". А потом последует процесс по существу обвинений. Советую перечитать воспоминания главы ФБР Коми для того, чтобы понимать, как работает юридическая система США. Или мою книгу об американском процессе над Лазаренко, построенную на анализе судебного архива Окружного суда северного округа Калифорнии. Потому непонятно, что делать Украине в этих обстоятельствах? Не выдвигать подозрение, пока гранд жюри во Флориде не выдвинет подозрение Коломойскому? А если оно никогда его не выдвинет? Тогда пусть будет без подозрения в Украине?Собственно, этот вопрос ставит в тупик многих тех, кто не хочет признать гораздо более простую истину: то, какой была раньше жизнь для олигархов, больше ее уже не будет никогда.Народный депутат Александр ДубинскийИгорь Коломойский привел в бизнес (в том числе, медийный) и политику очень большое количество людей. Без его поддержки, советов и дружеского плеча эти люди на вряд ли достигли бы своего текущего положения и состояния. В том числе, кстати, и Зеленский. В этой связи мне совершенно удивительно наблюдать, как большинство этих людей (кроме Зеленского, с которым давно все ясно) сегодня в лучшем случае делают вид, что не знакомы с Коломойским. В худшем гадко хихикают. Со своей стороны, могу открыто заявить о готовности поддержать Игоря Коломойского в суде, и при необходимости выступить поручителем. Думаю, люди, хорошо его знающие и сохранившие совесть, поступят также. Особенно учитывая явную политизированность и самого процесса и момента, в котором он происходит: многомиллиардные хищения власти на армии нужно чем-то или, как в данном случае, кем-то "перекрывать".Российский политтехнолог Алексей ЧесноковУкраинская комедия. Кампания по перевыборам Зеленского плавно начала набирать ход. Сначала Зеленский в интервью одному из западных СМИ заявляет о готовности идти на выборы. Почему не украинским? И так сожрут. Рейтинги позволяют. Все каналы под контролем. Первым ходом зашли со старых карт. Обещанную пять лет назад борьбу с олигархами нужно же наглядно продемонстрировать. Кто тут лучше Коломойского? Задержали. Почему раньше не трогали? Держали в качестве подходящей консервы под выборы. Дураку понятно. Время пришло. Знакомый драматургический конструкт: Кронос (Зеленский) оскопляет отца Урана (Коломойский). А в засаде уже поджидает сыночек Зевс (Ермак). Понаблюдаем за украинской комедией масок.Общественный деятель Татьяна ПопКоломойский в СИЗО. Адвокаты сказали, что залог вносить не будут. (Что-то там о правосудии и законе юморят). А вообще, это могло произойти и месяц, и два, и три назад, и сразу после обыска в январе. Но вчерашнее событие - это подготовка к сентябрьскому визиту Зеленского в США. Нужно везти за океан хоть какой-нибудь результат работы. И если у контрнаступления нет результата, то есть вариант - сдавать ближайших друзей или партнёров. Партнёров, которые тебя сделали президентом, но наследили в Штатах...Была бы необходимость Зеля сдал бы и Кошевого, и Юзика, и Кравец, и Пикалова... Сейчас, когда-то большой мир Бени Коломойского с интересами в Австралии и в штате Техас, участием в судьбах страны через создание банков и телеканалов, созданием частной армии, которая штурмовала Иловайск, грабежом госпредприятий и казны сжалась до размера тюремной камеры. Даже не смотря на шоу. Но вряд ли для хозяев Зеленского будет достаточно такой мелкой жертвы как бывший олигарх. Только новая глобальная мобилизация украинцев на гибель может быть обменена на гарантии будущего для колониальной администрации во главе с Зеленским. Только готовность жертвовать населением и дальше может быть принята. Спрыгнуть с поезда, который несётся в пропасть, Зеленскому не дадут. Ну, а Порошенко и Ахметову, Кличко и рыбе помельче дан сигнал: рыпнетесь со своими проектами против Голобородько - вас ждёт судьба жидобандеровца Коломойского. И, да. Коломойский точно не читал Макиавелли. А он предупреждал: бойся людей, которых ты видел слабыми. Беня видел Зеленского всяким. В том числе, и скоморошничавшим на его одиозных котлетных вечеринках. Месть за унижения неизбежна.Журналист Семен УраловЧто происходит с Коломойским Сейчас развилка такая: - если выдают в США, значит начинается зачистка тех, кто представляет центры силы и контролирует власть. Плюс нужна показательная жертва, чтобы показать всемогущество США над любым индейцем, даже если у него есть миллиард. - если не выдают, значит обилечивают молодые волчары из 95 квартала. В таком случае понятно, почему полмиллиарда гривен залога. От выбора на развилке будет понятен дальнейший сценарий.

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эксклюзив, украина, игорь коломойский, эксперты