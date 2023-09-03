https://ukraina.ru/20230903/1049128893.html

F-16 и хоббиты, ограниченно годные в войсках. Итоги 3 сентября на Украине

F-16 и хоббиты, ограниченно годные в войсках. Итоги 3 сентября на Украине - 03.09.2023 Украина.ру

F-16 и хоббиты, ограниченно годные в войсках. Итоги 3 сентября на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что первые F-16 появятся на фронте весной 2024 года. Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому мобилизовать будут ограниченно годных людей, в т.ч. и больных ВИЧ

2023-09-03T18:00

2023-09-03T18:00

2023-09-03T18:39

эксклюзив

хроники

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О том, что ВСУ смогут применять F-16 на фронте весной 2024 года Резников сообщил в интервью государственному агентству "Укринформ"."Я думаю, в следующем году (будут самолёты F-16 - Ред.), весной. Я имею в виду - уже в применении. Потому что на сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры. Но, как для любителей, я вам приведу такую метафору, нет, аллегорию, скорее. Есть трилогия Толкина "Властелин колец". И в своё время был вопрос, почему хоббиты не могли сесть на орлов и легко доставить кольцо на огненную гору? Да не могли на самом деле. Потому что это должны были быть: а) политическая воля о предоставлении орлов; б) получение согласования от "правительств орлиных государств"; в) надо было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнёздах, г) и весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: "А зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбиваетесь от Саурона", - заявил Резников.Он отметил, что отказ Запада предоставить Украине F-16 был связан не с политикой, а с тем, что западные государства боялись эскалации и хотели избежать войны НАТО с Россией.Резников подчеркнул, что написал "не одно письмо" обязательств, что Украина не будет использовать НАТОвское оружие на территории России."Поверьте, я не одно письмо обязательств написал, что мы не будем использовать их летальное оружие на территории официально признанного российского государства, мы будем использовать его только с целью деоккупации временно оккупированных территорий Украины. Временно оккупированные земли – это и те, которые официально признаны международно в пределах наших границ по состоянию на 1991 год. Это означает Крым, Луганск, Донецк и всё остальное", - заявил Резников.Это, по его словам, "тоже немного в начале беспокоило партнёров". Однако после того, как Россия, по заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в качестве "жеста доброй воли" вывела гарнизон с острова Змеиный, продемонстрировав, что "Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", Запад начал наращивать поставки вооружения Украине, сообщил Резников.За несколько дней до этого, 31 августа, в интервью португальскому телеканалу RTP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его страны есть договорённости по поставке около полусотни истребителей F-16."Сегодня у нас есть договорённость о будущих 50-60 самолётах. Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы это был мощный воздушный флот, который бы не давал России доминировать в небе", - отметил Зеленский.По его словам, сейчас для Украины самое главное, что этот процесс начат, хотя это и произошло "чуть позже", чем он хотел.Также Зеленский попытался уверить западных журналистов в том, что F-16 нужны Украине не для наступления, а для защиты гражданского населения и зернового коридора.Президент Украины отметил, что ожидает появления западных истребителей в украинском небе в начале 2024 года.Всех в стройМинобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовать ограниченно пригодных к военной службе мужчин. Пока на самом сайте оборонного ведомства документ недоступен, однако документ есть на сайте Верховной Рады и его активно цитируют украинские СМИ."Главное: по "спорным" статьям пригодными будут признавать всех (статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены). Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: Военно-врачебная комиссия будет принимать соответствующее постановление. Упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов", - передало суть указа украинское издание "Страна".Примечательно, что согласно этому приказу теперь не являются основанием для признания человека негодным к несению воинской службы такие болезни: клинически излеченный туберкулёз (статья 2-в); вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций (статья 4-в), бессимптомный ВИЧ (статья 5-в); хронические заболевания крови и кровеносных органов (статья 12-в); болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций (статья 13-в); лёгкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики (статья 14-в); невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (статья 17-в); медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (статья 21-в) и эпизодические и пароксизмальные расстройства (статья 22-в).Как указал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники во власти, тотальной мобилизации от руководства страны ранее добивались военные."Наш источник из Офиса президента сообщал, что Генштаб долго добивался от Зеленского всеобщей мобилизации, но в конце августа смогли дожать трек, теперь будут призывать всех. Для пополнения резервов необходимо призвать 300 тысяч, а их просто нет в Украине, вот и решили призывать ограничено пригодных, причем для этого даже законы не меняли, а просто сделали приказ", - отмечалось в публикации канала.Ранее, 30 августа, Зеленский заявлял, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решили провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были вынесены с 24 февраля 2022 года."Провёл заседание СНБО. Тематика — военно-врачебные комиссии. Итоги проверки всей системы ВВК по стране. Доклады о нарушениях. Шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК. Докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и генпрокурор. Решения следующие: провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители. По результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии", — заявил Зеленский.Тогда же президент Украины анонсировал пересмотр системы определения годности к военной службе "с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности".Кроме Зеленского о том, что правоохранители проверят справки, предоставляющие украинцам отсрочку от мобилизации, сообщал и представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский.В коррупции упрекал военно-врачебные комиссии и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец."Я лично президенту и всем членам СНБО сказал, что по моему мнению, вопрос номер один и проблема номер один в ВВК — это коррупция. Это системная коррупция. Мы даже не представляем масштабов. На этом все хотят зарабатывать. За деньги ты можешь получить любой диагноз. Человеку писали, что у него одна почка, хотя у него две почки и никогда не было хирургических вмешательств", — рассказывал Лубинец 31 августа в эфире телемарафона.Однако уже тогда многие СМИ усмотрели в нападках на ВВК и желании пересмотреть их решение свидетельство катастрофической нехватки личного состава в ВСУ и других формированиях и намёк на ужесточение мобилизации. Новый приказ Минобороны Украины свидетельствует: в стране ожидается масштабная мобилизация, что может свидетельствовать о больших потерях, которые сегодня несёт Украина."Пройдусь по фактам. Во-первых, сам факт такой новеллы обнуляет байку о "низких потерях". Во-вторых, полная неэффективность такого контингента очевидна, а наличие невротиков и шизофреников гарантирует еще и "огонь по своим". А в-третьих, учитывая тенденцию, можно не сомневаться в том, что дальше начнут гнать на убой подростков 17 лет и женщин. Потому что всё оплачено", - прокомментировал новый приказ украинского Минобороны политолог и историк Лев Вершинин.Ранее также стало известно о возможной отмене некоторых отсрочек от мобилизации, касающихся получения высшего образования (в т.ч. второго высшего образования).

https://ukraina.ru/20230903/1049125206.html

https://ukraina.ru/20230903/1049122249.html

https://ukraina.ru/20230902/1049118153.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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