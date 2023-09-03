Зеленский конкретно поговорил с Макроном об "актуальных потребностях"
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский сообщил о планах работы над двусторонним документом о гарантиях безопасности для Украины после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Зеленский, по его словам, подробно описал ситуацию на поле боя на каждом из направлений, а также передал французскому лидеру "актуальные потребности в обороне".
"Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей", - сообщил он.
Кроме того, Зеленскаий и Макрон обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией киевской "формулы мира".
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