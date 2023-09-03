Зеленский конкретно поговорил с Макроном об "актуальных потребностях" - 03.09.2023 Украина.ру
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Зеленский конкретно поговорил с Макроном об "актуальных потребностях"
Зеленский конкретно поговорил с Макроном об "актуальных потребностях" - 03.09.2023 Украина.ру
Зеленский конкретно поговорил с Макроном об "актуальных потребностях"
Владимир Зеленский сообщил о планах работы над двусторонним документом о гарантиях безопасности для Украины после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном
2023-09-03T17:54
2023-09-03T17:54
новости
владимир зеленский
эммануэль макрон
снаряды
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Зеленский, по его словам, подробно описал ситуацию на поле боя на каждом из направлений, а также передал французскому лидеру "актуальные потребности в обороне".Кроме того, Зеленскаий и Макрон обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией киевской "формулы мира".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Решение Евросоюза отправить на Украину снаряды на сумму 1,1 миллиард евро вызвало возмущение лидера французской партии "Патриоты" Флориала Филиппо. Он в очередной раз публично обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в поддержке военной авантюры на украинском поле битвы с Россией.
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новости, владимир зеленский, эммануэль макрон, снаряды
Новости, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, снаряды

Зеленский конкретно поговорил с Макроном об "актуальных потребностях"

17:54 03.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Макрон
Зеленский Макрон
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский сообщил о планах работы над двусторонним документом о гарантиях безопасности для Украины после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Зеленский, по его словам, подробно описал ситуацию на поле боя на каждом из направлений, а также передал французскому лидеру "актуальные потребности в обороне".
"Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей", - сообщил он.
Кроме того, Зеленскаий и Макрон обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией киевской "формулы мира".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Решение Евросоюза отправить на Украину снаряды на сумму 1,1 миллиард евро вызвало возмущение лидера французской партии "Патриоты" Флориала Филиппо. Он в очередной раз публично обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в поддержке военной авантюры на украинском поле битвы с Россией.
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Вчера, 20:03
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