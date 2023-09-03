https://ukraina.ru/20230903/1049127692.html

Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ

Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ - 03.09.2023 Украина.ру

Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ

Новый указ Минобороны Украины содержит перечень болезней, которые отныне не являются преградой для службы в армии. Об этом сообщило украинское издание "Страна"

2023-09-03T17:12

2023-09-03T17:12

2023-09-03T18:07

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Надеть военную форму и взять в руки оружие теперь могут лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, болезнями эндокринной системы.В рядах ВСУ ждут людей с легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики; невротическими и соматоформные расстройствами при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; а также медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы, эпизодическими и пароксизмальные расстройствами.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

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новости, всу, минобороны украины, психика, вич