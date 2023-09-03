Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ - 03.09.2023 Украина.ру
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Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ
Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ - 03.09.2023 Украина.ру
Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ
Новый указ Минобороны Украины содержит перечень болезней, которые отныне не являются преградой для службы в армии. Об этом сообщило украинское издание "Страна"
2023-09-03T17:12
2023-09-03T18:07
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Надеть военную форму и взять в руки оружие теперь могут лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, болезнями эндокринной системы.В рядах ВСУ ждут людей с легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики; невротическими и соматоформные расстройствами при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; а также медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы, эпизодическими и пароксизмальные расстройствами.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.
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новости, всу, минобороны украины, психика, вич
Новости, ВСУ, Минобороны Украины, психика, ВИЧ

Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ

17:12 03.09.2023 (обновлено: 18:07 03.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"бойцы 47-й омбр ВСУ
бойцы 47-й омбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"
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Новый указ Минобороны Украины содержит перечень болезней, которые отныне не являются преградой для службы в армии. Об этом сообщило украинское издание "Страна"
Надеть военную форму и взять в руки оружие теперь могут лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, болезнями эндокринной системы.
В рядах ВСУ ждут людей с легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики; невротическими и соматоформные расстройствами при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; а также медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы, эпизодическими и пароксизмальные расстройствами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.
Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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