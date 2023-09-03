https://ukraina.ru/20230903/1049127692.html
Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ
Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ - 03.09.2023 Украина.ру
Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ
Новый указ Минобороны Украины содержит перечень болезней, которые отныне не являются преградой для службы в армии. Об этом сообщило украинское издание "Страна"
2023-09-03T17:12
2023-09-03T17:12
2023-09-03T18:07
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Надеть военную форму и взять в руки оружие теперь могут лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, болезнями эндокринной системы.В рядах ВСУ ждут людей с легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики; невротическими и соматоформные расстройствами при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; а также медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы, эпизодическими и пароксизмальные расстройствами.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, минобороны украины, психика, вич
Новости, ВСУ, Минобороны Украины, психика, ВИЧ
Психически больные и ВИЧ-инфицированные: кому Минобороны открыло дорогу для службы в ВСУ
17:12 03.09.2023 (обновлено: 18:07 03.09.2023)
Новый указ Минобороны Украины содержит перечень болезней, которые отныне не являются преградой для службы в армии. Об этом сообщило украинское издание "Страна"
Надеть военную форму и взять в руки оружие теперь могут лица с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, болезнями эндокринной системы.
В рядах ВСУ ждут людей с легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики; невротическими и соматоформные расстройствами при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; а также медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы, эпизодическими и пароксизмальные расстройствами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз.
Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.