Минобороны Румынии успокоило сограждан после ночного налета "Гераней" на порт Рени под Одессой
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Воздушные атаки украинской портовой инфраструктуры не угрожают территории Румынии. Об этом заявило румынское Минобороны
Ночью российские дроны-камикадзе уничтожили топливохранилище ВСУ в порту Рени Одесской области. Вспыхнувший пожар попал в объективы спутника NASA.
Сотрудники оборонного ведомства Румынии следили за ситуацией в режиме реального времени.
"Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - уверяют в Минобороны.
Тем не менее румынские военные укрепляют оборону на восточном фланге НАТО в соответствии с национальными и союзническими планами.
В июле стало известно о планах Бухареста открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения летчиков из числа союзников и партнеров по НАТО, в том числе и Украины.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг, в Румынии установилась проамериканская власть. Но, в отличие от Польши, у нее нет рвения напрямую воевать с Россией. И военных возможностей у нее тоже нет.
1 сентября, 03:40Михаил Амерберг: России придется страшно и долго давить ВСУ до Киева, если она достойно не возьмет ОдессуВ Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у нее нет рвения напрямую воевать с Россией. Хотя, в Румынии действует французский контингент. Сейчас французы злые из-за происходящего в Африке