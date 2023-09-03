Минобороны Румынии успокоило сограждан после ночного налета "Гераней" на порт Рени под Одессой - 03.09.2023 Украина.ру
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Минобороны Румынии успокоило сограждан после ночного налета "Гераней" на порт Рени под Одессой
Минобороны Румынии успокоило сограждан после ночного налета "Гераней" на порт Рени под Одессой - 03.09.2023 Украина.ру
Минобороны Румынии успокоило сограждан после ночного налета "Гераней" на порт Рени под Одессой
Воздушные атаки украинской портовой инфраструктуры не угрожают территории Румынии. Об этом заявило румынское Минобороны
2023-09-03T16:24
2023-09-03T16:24
новости
румыния
рени
одесса
порт
герань
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Ночью российские дроны-камикадзе уничтожили топливохранилище ВСУ в порту Рени Одесской области. Вспыхнувший пожар попал в объективы спутника NASA.Сотрудники оборонного ведомства Румынии следили за ситуацией в режиме реального времени.Тем не менее румынские военные укрепляют оборону на восточном фланге НАТО в соответствии с национальными и союзническими планами.В июле стало известно о планах Бухареста открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения летчиков из числа союзников и партнеров по НАТО, в том числе и Украины.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг, в Румынии установилась проамериканская власть. Но, в отличие от Польши, у нее нет рвения напрямую воевать с Россией. И военных возможностей у нее тоже нет.
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новости, румыния, рени, одесса, порт, герань
Новости, Румыния, Рени, Одесса, порт, Герань

Минобороны Румынии успокоило сограждан после ночного налета "Гераней" на порт Рени под Одессой

16:24 03.09.2023
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Воздушные атаки украинской портовой инфраструктуры не угрожают территории Румынии. Об этом заявило румынское Минобороны
Ночью российские дроны-камикадзе уничтожили топливохранилище ВСУ в порту Рени Одесской области. Вспыхнувший пожар попал в объективы спутника NASA.
Сотрудники оборонного ведомства Румынии следили за ситуацией в режиме реального времени.
"Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - уверяют в Минобороны.
Тем не менее румынские военные укрепляют оборону на восточном фланге НАТО в соответствии с национальными и союзническими планами.
В июле стало известно о планах Бухареста открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения летчиков из числа союзников и партнеров по НАТО, в том числе и Украины.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг, в Румынии установилась проамериканская власть. Но, в отличие от Польши, у нее нет рвения напрямую воевать с Россией. И военных возможностей у нее тоже нет.
Михаил Амерберг интервью
1 сентября, 03:40
Михаил Амерберг: России придется страшно и долго давить ВСУ до Киева, если она достойно не возьмет ОдессуВ Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у нее нет рвения напрямую воевать с Россией. Хотя, в Румынии действует французский контингент. Сейчас французы злые из-за происходящего в Африке


 
НовостиРумынияРениОдессапортГерань
 
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