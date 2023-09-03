Минобороны Румынии успокоило сограждан после ночного налета "Гераней" на порт Рени под Одессой

Михаил Амерберг: России придется страшно и долго давить ВСУ до Киева, если она достойно не возьмет Одессу

В Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у нее нет рвения напрямую воевать с Россией. Хотя, в Румынии действует французский контингент. Сейчас французы злые из-за происходящего в Африке