"Гадко хихикают": в Раде протянули руку помощи Коломойскому и напомнили о его заслугах перед Зеленским - 03.09.2023 Украина.ру
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"Гадко хихикают": в Раде протянули руку помощи Коломойскому и напомнили о его заслугах перед Зеленским
"Гадко хихикают": в Раде протянули руку помощи Коломойскому и напомнили о его заслугах перед Зеленским - 03.09.2023 Украина.ру
"Гадко хихикают": в Раде протянули руку помощи Коломойскому и напомнили о его заслугах перед Зеленским
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк готов взять олигарха Игоря Коломойского на поруки.
2023-09-03T15:50
2023-09-03T15:51
новости
игорь коломойский
рада
верховная рада
александр дубинский
ярослав железняк
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Ранее СБУ обвинила Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Суд постановил арестовать его на два месяца, назначив, впрочем, залог в 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). Однако Коломойский платить не станет, а подаст апелляцию, заявил его адвокат Александр Лысак.Нардеп Александр Дубинский, которого подозревают в служебном подлоге ради выезда за границу во время военного положения, напомнил, что Коломойский привел в бизнес (в том числе, медийный) и политику очень большое количество людей.При этом большинство людей делают вид, что не знакомы с Коломойским, а в худшем случае "гадко хихикают". По мнению Дубинского, возбудив судебное преследование олигарха, власти прикрывают многомиллиардные хищения средств, выделенных на армию.
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новости, игорь коломойский, рада, верховная рада, александр дубинский, ярослав железняк
Новости, Игорь Коломойский, Рада, Верховная Рада, Александр Дубинский, Ярослав Железняк

"Гадко хихикают": в Раде протянули руку помощи Коломойскому и напомнили о его заслугах перед Зеленским

15:50 03.09.2023 (обновлено: 15:51 03.09.2023)
 
© скриншот видео "DW на русском"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "DW на русском"
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк готов взять олигарха Игоря Коломойского на поруки.
Ранее СБУ обвинила Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём.
Суд постановил арестовать его на два месяца, назначив, впрочем, залог в 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). Однако Коломойский платить не станет, а подаст апелляцию, заявил его адвокат Александр Лысак.
Нардеп Александр Дубинский, которого подозревают в служебном подлоге ради выезда за границу во время военного положения, напомнил, что Коломойский привел в бизнес (в том числе, медийный) и политику очень большое количество людей.
"Без его поддержки... эти люди на вряд ли достигли бы своего текущего положения и состояния. В том числе, кстати, и (Владимир) Зеленский... Могу открыто заявить о готовности поддержать Игоря Коломойского в суде и при необходимости выступить поручителем", - заверил Дубинский.
При этом большинство людей делают вид, что не знакомы с Коломойским, а в худшем случае "гадко хихикают". По мнению Дубинского, возбудив судебное преследование олигарха, власти прикрывают многомиллиардные хищения средств, выделенных на армию.
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Когда шаббат не шалом. Почему пришли к КоломойскомуНет, действительно – приходить с подозрением к обладателю персонального кресла в днепропетровской синагоге "Золотая роза" Игорю Коломойскому именно в шаббат – это чересчур. Режим явно пересёк все красные (в данном случае – сине-жёлтые) линии. А ведь Зеленский столько лет держался за олигарха, не смотря на все требования США отправить его в топку…
 
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