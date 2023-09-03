https://ukraina.ru/20230903/1049127416.html

"Гадко хихикают": в Раде протянули руку помощи Коломойскому и напомнили о его заслугах перед Зеленским

"Гадко хихикают": в Раде протянули руку помощи Коломойскому и напомнили о его заслугах перед Зеленским - 03.09.2023 Украина.ру

"Гадко хихикают": в Раде протянули руку помощи Коломойскому и напомнили о его заслугах перед Зеленским

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк готов взять олигарха Игоря Коломойского на поруки.

2023-09-03T15:50

2023-09-03T15:50

2023-09-03T15:51

новости

игорь коломойский

рада

верховная рада

александр дубинский

ярослав железняк

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Ранее СБУ обвинила Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Суд постановил арестовать его на два месяца, назначив, впрочем, залог в 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). Однако Коломойский платить не станет, а подаст апелляцию, заявил его адвокат Александр Лысак.Нардеп Александр Дубинский, которого подозревают в служебном подлоге ради выезда за границу во время военного положения, напомнил, что Коломойский привел в бизнес (в том числе, медийный) и политику очень большое количество людей.При этом большинство людей делают вид, что не знакомы с Коломойским, а в худшем случае "гадко хихикают". По мнению Дубинского, возбудив судебное преследование олигарха, власти прикрывают многомиллиардные хищения средств, выделенных на армию.

https://ukraina.ru/20230902/1049114654.html

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новости, игорь коломойский, рада, верховная рада, александр дубинский, ярослав железняк