ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ - 03.09.2023 Украина.ру
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ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ
ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ - 03.09.2023 Украина.ру
ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ
Оценка ущерба российскому аммиакопроводу станет частью новых предложений ООН по зерновой сделке. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на собственные источники
2023-09-03T15:23
2023-09-03T15:23
новости
зерновая сделка
аммиакопровод "тольятти-одесса"
мария захарова
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Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области вечером 5 июня.За время работы Черноморской инициативы более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн.Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы с 18 июля. Вскоре Минобороны РФ предупредило, что будет рассматривать с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты как потенциальные перевозчики военных грузов.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада, если они заинтересованы в возобновлении сделки, могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода.
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новости, зерновая сделка, аммиакопровод "тольятти-одесса", мария захарова
Новости, зерновая сделка, аммиакопровод "Тольятти-Одесса", Мария Захарова

ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ

15:23 03.09.2023
 
© dan-news.info
© dan-news.info
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Оценка ущерба российскому аммиакопроводу станет частью новых предложений ООН по зерновой сделке. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на собственные источники
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области вечером 5 июня.
"Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий", - говорится в сообщении.
За время работы Черноморской инициативы более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн.
Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы с 18 июля. Вскоре Минобороны РФ предупредило, что будет рассматривать с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты как потенциальные перевозчики военных грузов.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада, если они заинтересованы в возобновлении сделки, могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода.
Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
27 августа, 16:28
Кому выгодно приостановить зерновую сделку — эксперт клуба "Валдай" Фархад ИбрагимовЭксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов в студии Украина.ру рассказал о судьбе "Черноморской зерновой инициативы", возможных сценариях ее возобновления и проанализировал, что могут обсудить Путин и Эрдоган в сентябре
 
Новостизерновая сделкааммиакопровод "Тольятти-Одесса"Мария Захарова
 
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