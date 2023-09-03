https://ukraina.ru/20230903/1049127290.html

ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ

ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ - 03.09.2023 Украина.ру

ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ

Оценка ущерба российскому аммиакопроводу станет частью новых предложений ООН по зерновой сделке. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на собственные источники

2023-09-03T15:23

2023-09-03T15:23

2023-09-03T15:23

новости

зерновая сделка

аммиакопровод "тольятти-одесса"

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102982/28/1029822815_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1ac3cf8ec174b373551bd4cc50dfdda3.jpg

Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области вечером 5 июня.За время работы Черноморской инициативы более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн.Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы с 18 июля. Вскоре Минобороны РФ предупредило, что будет рассматривать с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты как потенциальные перевозчики военных грузов.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада, если они заинтересованы в возобновлении сделки, могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода.

https://ukraina.ru/20230827/1048960792.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерновая сделка, аммиакопровод "тольятти-одесса", мария захарова