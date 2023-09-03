https://ukraina.ru/20230903/1049127290.html
ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ
ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ - 03.09.2023 Украина.ру
ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ
Оценка ущерба российскому аммиакопроводу станет частью новых предложений ООН по зерновой сделке. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на собственные источники
2023-09-03T15:23
2023-09-03T15:23
2023-09-03T15:23
новости
зерновая сделка
аммиакопровод "тольятти-одесса"
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102982/28/1029822815_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1ac3cf8ec174b373551bd4cc50dfdda3.jpg
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области вечером 5 июня.За время работы Черноморской инициативы более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн.Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы с 18 июля. Вскоре Минобороны РФ предупредило, что будет рассматривать с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты как потенциальные перевозчики военных грузов.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада, если они заинтересованы в возобновлении сделки, могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода.
https://ukraina.ru/20230827/1048960792.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102982/28/1029822815_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_5f6e01defd94e4f5e5de485c46e852ad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, аммиакопровод "тольятти-одесса", мария захарова
ООН оценит ущерб аммиакопроводу Тольятти-Одесса ради возобновления зерновой сделки - СМИ
Оценка ущерба российскому аммиакопроводу станет частью новых предложений ООН по зерновой сделке. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на собственные источники
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области вечером 5 июня.
"Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий", - говорится в сообщении.
За время работы Черноморской инициативы более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн.
Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы с 18 июля. Вскоре Минобороны РФ предупредило, что будет рассматривать с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты как потенциальные перевозчики военных грузов.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада, если они заинтересованы в возобновлении сделки, могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода.