https://ukraina.ru/20230903/1049126879.html

Харьковский каминг-аут в экстазе дурости, патриотизма и ненависти

Харьковский каминг-аут в экстазе дурости, патриотизма и ненависти - 03.09.2023 Украина.ру

Харьковский каминг-аут в экстазе дурости, патриотизма и ненависти

Таков, видимо, закон насилия над природой: если натягиваешь сову на глобус, может получиться не тот эффект, на который рассчитываешь. И сова лопнет, и глобус не выдержит, и ерунда получится.

2023-09-03T15:23

2023-09-03T15:23

2023-09-03T19:19

мнения

харьков

владимир скачко

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Второй спикер украинского парламента времен становления независимости Украины, великий народный мудрец-острослов Иван Степанович Плющ как-то предостерег слишком расшалившихся и торопящихся коллег, которые любой ценой хотели ускорить процесс и достичь искомого результата: "Ну то чого ж його пхати, як воно не лізе" (ну зачем его пихать, когда оно не лезет). Или другой вариант на ту же тему: "Вони хочуть впихнути невпихуєме" (Они хотят впихнуть невпихуемое).Говорил он это естественно и всегда к месту, но не слушали Ивана Степановича -- пихали и допихались. Ну, плохо приживаются в православной стране Украине, где большинство людей привержены традиционным семейным ценностям и устоявшимся межполовым отношениям, нововведения из жизни педофилов и зоофилов, бобров-трансвеститов и тушканчиков-трансгендеровКак, например, 2 сентября 2023 года не срослось в Харькове, когда там решили объединить в одном пропагандистском флаконе показной украинский патриотизм, неотъемлемую сегодня ненависть к России и хорошо проплаченную приверженность так называемым "общечеловеческим ценностям".Как? А провести гей-парад или марш местного ЛГБТ-прайда и его сторонников. В поддержку ВСУ, сражающихся на фронтах спецвоенной операции (СВО) против России, но под названием "Невидимые фигуры" и под лозунгом "Конвертируй свою гомофобию в русофобию".Получилось, скажем прямо, не очень. Вот уж действительно: из-за нездоровой головы не только ногам было больно, но и… Ну, вы меня понимаете.Во-первых, ЛГБТ-бойцов не набралось даже на полноценную роту смельчаков, готовых рискнуть и подставить новым веяниям все доступные части тела. В гей-параде приняли участие человек 50. То ли не набралось в Харькове больше извращенцев, то ли их напугали близость фронта, неоднозначные для ВСУ бои на Купянском направлении и слухи о том, что русские могут ударить по колонне "настоящих европейцев" какой-нибудь ракетой.Короче, смелось европейцев и приверженность европейскому в чувственно-демонстративном экстазе слить не удалось. Жиденько, жиденько все протекало. Победила врожденная глупость.Во-вторых, вместо демонстрации сексуальных ноу-хау и сбора средств в поддержку ВСУ (еще одна задача гей-парада) получился большой и коллективный каминг-аут. Простой философский и текстуальный анализ лозунга мероприятия гласит: как ни крути, но получается, что если ты гомофоб, то значит, русофил. И твою ненависть к ЛГБТ-извращенцам еще нужно конвертировать и в ненависть к России. Следовательно, наоборот -- если ты русофоб, а значит, и украинский патриот, то ты автоматически и ЛГБТ-активист, и педераст.Русофоб = извращенец – это, как кажется, однозначно не то, что хотели бы сказать украинскому обществу организаторы гей-парада в Харькове. Не хотели, но сказали. Потому что, может быть, не головой думали.Как интересовались в одном из телеграм-каналов: "Один только вопрос, а что делать тем украинским хлопцам, которые не собираются становиться ни педерастами, ни русофобами (с последующим превращением в удобрения на полях)? У них в стране вечного дурдома остался хоть какой-то выбор"?У меня нет ответов на эти вопросы. Как говорят в Украине в таких случаях, сами захотели, сами и зашкварились.А что было в головах организаторов школьной линейки в одном из украинских населенных пунктов, где детей вырядили в одежду в цветах ЛГБТ-радуги, потому что хотели подчеркнуть этим европейский выбор и геополитическую ориентацию Украины?И дело не в том, что украинцы – как-то особо нетерпимы к чужим страстям и отклонениям или чрезмерно гомофобны. Нет, все в рамках среднестатистических показателей любой обычной страны. Все, как и в России: украинцы, как и россияне, готовы терпеть выбор каждого, если он (выбор) не мешает им жить. Если его не навязывают твоим детям, не делают обязательной привычкой или – хуже того -- традицией или обязательной школьной дисциплиной.Но в Украине так, увы, не получается. Хотят, как лучше, а получается, как всегда. Жителям Украины не просто навязывают новые идеи. Показные и демонстративные ненависть к России и любовь к ЛГБТ давно стали не просто маркерами правильной ориентации, но еще и способом доказать свою суперлояльность нововведениям и таким образом засветиться – получить поощрения, повысить статус, претендовать на более высокую должность и т. д. и т. п.И люди на это ведутся. Но общий-то эффект получается обратный: действие рождает противодействие. И ранее терпимый или безразличный к геям становится нетерпимым, если гей или от его имени что-либо навязывают силой, заставляют починяться, калечат психику детей с юных лет.Но в Украине навязывание подобных ноу-хау идет полным ходом. Форсировано разрывается культурно-нравственная преемственность. Люди живут сегодняшним днем: им не стыдно за то, что было, и они не думают о том, что будет потом. Есть только мир между прошлым и будущим. Или как сказал все тот же вышеупомянутый Иван Плющ: "Я за життя стiльки сала з'їв, що соромно свиньям в очi дивитися" (Я за жизнь столько сала съел, что стыдно свиньям в глаза смотреть).И стыдно-то стыдно, но сало съедено, результат был налицо, а свиней уже не вернуть...

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230703/1047776604.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, харьков, владимир скачко