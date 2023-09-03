https://ukraina.ru/20230903/1049125206.html

Новые знаки на беретах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 сентября

Новые знаки на беретах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 сентября - 03.09.2023 Украина.ру

Новые знаки на беретах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 сентября

Три рода Вооружённых сил Украины получили новые знаки на береты. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-03T13:38

2023-09-03T13:38

2023-09-03T13:38

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 86 ударов по территории этого региона РФ."На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на светлодарском 2 обстрела из РСЗО, выпустив 273 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины в Старомихайловке. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Александровке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 домостроений в Киевском, Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки. Также были Повреждены 9 объектов гражданской инфраструктуры в Киевском, Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Мироновском."Донецк продолжают обстреливать кассетными снарядами. Есть погибшие и раненные в западных районах города. Снаряды такого типа, на секундочку, специально предназначены для уничтожения живой силы противника. Их основной поражающий фактор - осколки. Ими не подбить танк, не завалить блиндаж. Это оружие - строго для убийства людей. Бить такими по городской застройке - умышленно совершать военное преступление. Это процесс намеренного уничтожения мирного населения, который традиционно не заметят западные правозащитники. И это лишнее подтверждение давно известной в Донбассе истины - вражеских артиллеристов в плен не брать. Не заслужили такой чести", - прокомментировал удары по Донецку в тот день российский военкор Александр Коц.При этом кассетные боеприпасы Украине поставляют США.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 36 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Никитовскому и Калининскому районам Горловки - 14 снарядов калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 10 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 7 снарядов калибром 155 мм.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении двух мужчин 1952 и 1953 годов рождения.По данным издания "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 57 снарядов."Вчера днём ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 12; Таврийск — 10; Крынки — 9; Голая Пристань — 12; Солонцы — 14", - информировало издание.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Крынки, Подстепное, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отмечалось в публикации.Утром 3 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ. Согласно информации Гладкова, в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три. Также в Нехотеевке с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет."В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 7 снарядов из РСЗО "Град". К сожалению, есть погибший – молодой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё двое человек пострадали. Женщина с осколочными ранениями лица, шеи, предплечья и спины доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки отпущен на амбулаторное лечение после обработки ран. Различные повреждения зафиксированы в 29 частных домовладениях. Повреждены 23 хозпостройки и 4 легковых автомобиля. Аварийные бригады оперативно восстановили электро- и газоснабжение поселка. В селе Долгое с БПЛА сброшены два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал. Есть повреждения на одном инфраструктурном объекте связи. В одном частном домовладении выбиты окна, поврежден легковой автомобиль", - также рассказал Гладков.Кроме того, в Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка украинские военные сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. В районе хутора Масычево и селе Антоновка было сбито по одному украинскому беспилотнику противника. Также в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье – было зафиксировано 11 прилётов, 5 из которых пришлись на окраину села.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе из миномёта обстреляли село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. В результате обстрела выбито остекление в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 миномётных снарядов, по хутору Панков и МАПП "Шебекино" – по два, по посёлку Ленинский – один миномётный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - также указал Гладков.Позже он сообщил о том, что утром 3 сентября под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших не было. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения и один легковой автомобиль. Кроме того, на подлёте к Белгороду был сбит украинский беспилотник.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Новые знакиМинобороны Украины утвердило новые образцы беретных знаков для военнослужащих отдельных родов войск - Медицинских сил, Сил поддержки и Сил логистики.Так, для бойцов Медицинских сил утвердили символом круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеёй, что является отсылкой к посоху Асклепия.Для Сил логистики утверждён беретный знак в виде стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и кадуцей — жезл Гермеса (Меркурия) - расположенный по вертикали.Примечательно, что кадуцей армия США использует для медицинской службы.Что касается Сил поддержки ВСУ, то для них беретный знак смоделирован в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных перчатках, соединённые между собой в замок. При этом мечи беретных знаках трёх сил - каролингского типа, что отсылает к эпохе Руси - именно такими мечами пользовались викинги и древнерусские воины. В то же время, латные перчатки такого типа, который использовали для символа Сил поддержки ВСУ, появились на несколько столетий позже, чем мечи каролинского типа вышли из употребления.После государственного переворота в 2014 году в украинской армии началась масштабная реформа, касающаяся символики. Целью реформы было порвать с историческими традициями, корнями уходящими во времена Российской империи и Советского Союза.

https://ukraina.ru/20230903/1049122249.html

https://ukraina.ru/20230902/1049118153.html

https://ukraina.ru/20230902/1049115076.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив