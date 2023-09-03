NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени
13:03 03.09.2023 (обновлено: 13:13 03.09.2023)
Пожар, вспыхнувший в порту Рени Одесской области после ночной атаки российских дронов-камикадзе, зафиксировал спутник NASA. Об этом сообщает RT
Ночью дроны-камикадзе "Герань-2" атаковали стоянку бензовозов, один из БПЛА попал в топливохранилище. Местные жители сообщили о зареве, которое поднялось над городом.
По данным официальных властей, порт атаковали 25 дронов. Якобы украинской ПВО удалось сбить 22 из них.
Российские дроны атаковали также припортовые объекты противника также в Измаиле и в Николаевской области.
Портовая инфраструктура используется киевским режимом для перевалки военных грузов для ВСУ из стран Запада.
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