https://ukraina.ru/20230903/1049124011.html

NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени

NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени - 03.09.2023 Украина.ру

NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени

Пожар, вспыхнувший в порту Рени Одесской области после ночной атаки российских дронов-камикадзе, зафиксировал спутник NASA. Об этом сообщает RT

2023-09-03T13:03

2023-09-03T13:03

2023-09-03T13:13

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Ночью дроны-камикадзе "Герань-2" атаковали стоянку бензовозов, один из БПЛА попал в топливохранилище. Местные жители сообщили о зареве, которое поднялось над городом.По данным официальных властей, порт атаковали 25 дронов. Якобы украинской ПВО удалось сбить 22 из них.Российские дроны атаковали также припортовые объекты противника также в Измаиле и в Николаевской области.Портовая инфраструктура используется киевским режимом для перевалки военных грузов для ВСУ из стран Запада.

https://ukraina.ru/20230903/1049118886.html

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новости, nasa, спутник, рени, одесская область, всу