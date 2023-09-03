NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени - 03.09.2023 Украина.ру
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NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени
NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени - 03.09.2023 Украина.ру
NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени
Пожар, вспыхнувший в порту Рени Одесской области после ночной атаки российских дронов-камикадзе, зафиксировал спутник NASA. Об этом сообщает RT
2023-09-03T13:03
2023-09-03T13:13
новости
nasa
спутник
рени
одесская область
всу
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Ночью дроны-камикадзе "Герань-2" атаковали стоянку бензовозов, один из БПЛА попал в топливохранилище. Местные жители сообщили о зареве, которое поднялось над городом.По данным официальных властей, порт атаковали 25 дронов. Якобы украинской ПВО удалось сбить 22 из них.Российские дроны атаковали также припортовые объекты противника также в Измаиле и в Николаевской области.Портовая инфраструктура используется киевским режимом для перевалки военных грузов для ВСУ из стран Запада.
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новости, nasa, спутник, рени, одесская область, всу
Новости, NASA, спутник, Рени, Одесская область, ВСУ

NASA показало последствия удара российских БПЛА по порту Рени

13:03 03.09.2023 (обновлено: 13:13 03.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Пожар, вспыхнувший в порту Рени Одесской области после ночной атаки российских дронов-камикадзе, зафиксировал спутник NASA. Об этом сообщает RT
Ночью дроны-камикадзе "Герань-2" атаковали стоянку бензовозов, один из БПЛА попал в топливохранилище. Местные жители сообщили о зареве, которое поднялось над городом.
По данным официальных властей, порт атаковали 25 дронов. Якобы украинской ПВО удалось сбить 22 из них.
Российские дроны атаковали также припортовые объекты противника также в Измаиле и в Николаевской области.
Портовая инфраструктура используется киевским режимом для перевалки военных грузов для ВСУ из стран Запада.
07:52
Желающих умереть за Зеленского все меньше. В Киеве лихорадочно ищут выходНа Украине представители власти заговорили о намерении призывать в ряды ВСУ студентов и частично годных к воинской службе. В частности, о возможности призыва частично годных заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.
 
НовостиNASAспутникРениОдесская областьВСУ
 
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