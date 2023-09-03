https://ukraina.ru/20230903/1049123556.html

Иногда они возвращаются. "Фантазер" Евдокимов и Ани Лорак пытаются, оплевав Россию, в ней зарабатывать

Иногда они возвращаются. "Фантазер" Евдокимов и Ани Лорак пытаются, оплевав Россию, в ней зарабатывать - 03.09.2023 Украина.ру

Иногда они возвращаются. "Фантазер" Евдокимов и Ани Лорак пытаются, оплевав Россию, в ней зарабатывать

Героями прошедшей недели стали совершенно разные исполнители. У них разная аудитория, разных возрастов, разных социальных слоёв. Но кое-что их объединяет. Это - стремление вернуться к выступлениям и деньгам в России. Общество - против. Но исполнителей это не смущает.

2023-09-03T13:33

2023-09-03T13:33

2023-09-03T13:33

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Фантазёр ЕвдокимовКто из молодежи что-нибудь знает о Ярославе Евдокимове? А между тем, это исполнитель знаменитого хита 80-х и 90-х : "Фантазёр - ты меня называла".Пел и пел Евдокимов своего "Фантазёра", и у него всегда были благодарные слушатели, в большинстве своем слушательницы. Кто-то молодость вспоминал, кому-то нравился и сам Ярослав (женщинам, конечно).Исполнял он много других произведений."Колодец, колодец, дай воды напиться". Много лирических песен. Много патриотических. Лирико-драматический баритон, красивый голос у певца.Говорят, что он лучше всех других исполнителей спел "Весну 45 года":"Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда."Имел (и имеет) звание заслуженного артиста России. Гражданин Российской федерации.Всегда считался Евдокимов "родом из Белоруссии". Но из Белоруссии у него только жена. Родился Ярослав в Ровно, в тюрьме. Там сидели его родители - украинские националисты. Вырастила мальчика бабушка в украинском селе Корысть.Всё это - эпизоды его личной жизни, которые до поры до времени никого не интересовали.Тем более, что в СССР певец занимал активную общественную позицию. Пел много песен о войне, о партизанах. Именно эти песни вывели его "в люди". Звание заслуженного артиста Белоруссии он получил из рук первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Петра Машерова, который сам был партизаном в годы войны.Участвовал в многочисленных правительственных концертах. Ездил с концертами в Афганистан. Получал звания, награды, участвовал в концертах на центральном телевидении, даже вёл передачу "Шире круг".Это кстати, к вопросу о том, как "ужасно" жилось детям украинских репрессированных в СССР. И музыкальную школу окончил, и образование получил, награды, звания, пел перед правительством много лет.Но видимо, всё-таки в душе оставался Евдокимов "украинским националистом". В последние годы певца, который пел раньше про "весну 45-го года", как подменили."Страшно и стыдно", говорит он, ему за Россию. "Уродливая страна". И много чего ещё, в таком же духе. Кстати, всё это он говорил ещё до 2022 года.Но зарабатывать в России, видимо, Ярославу Евдокимову не стыдно. Как не стыдно и оставаться заслуженным артистом России.В октябре Евдокимов собирается выступать на большом концерте в Подмосковье. Группа общественников обратилась в Минкульт и Следственный комитет РФ с просьбой не дать состояться этому выступлению.В этом году, по инициативе общественных организаций, уже были отменены гастроли Евдокимова в Петрозаводске, Краснодаре, Томске.Хорошо, что отменили. Вопрос в другом: почему Евдокимов с таким упорством стремится к этим концертам. Ему перестало быть страшно и стыдно?"Фантазёру" уже почти 77 лет. Муслим Магомаев, которому Евдокимов подражал, ушёл со сцены в 56 лет, как только ему показалось, что голос звучит немного не так, как раньше. Магомаев не стал даже устраивать юбилейный концерт к 60-летию. Девчонки в слезахИ кстати, почему Евдокимов, если ему уж так хочется петь на сцене, но "страшно и стыдно" за Россию, до сих пор поёт на русском? Пора запеть на украинском и присоединиться к группе девчонок родом из Украины, которые тоже очень любили зарабатывать в России, потом стали донатить ВСУ, кричать "Слава Украине!", а нынче сидят без концертов .В Риге, например, находится Брежнева Вера - она уже поменяла ненавистную ей теперь фамилию Генсека СССР на родную "Галушка".В Риге же рыдает на камеру Светлана Лобода: её никто не зовёт выступать, ни залов, ни стадионов, как раньше. Даже на корпоративы не зовут, даже в Дубай. Света стала "токсичной".Что говорить, если её даже Лайма Вайкуле не позвала на своё иноагентское "Рандеву" (причиной была внутренняя грызня украинских артистов).На Украине же её тоже буквально загрызают за то, что "работала на русских ". Куда ни кинь, всюду клин.А где Ани Лорак? Где Ёлка? Где Таня Либерман, которая выступает под именем Тина Кароль?Все исполнительницы - с Украины, все выбрали разные пути.Ёлка (настоящее имя Елизавета Иванцив) живёт и продолжает выступать в России, были концерты и в Москве, и в Петербурге. О политике не говорит вообще. Что в душе у Ёлки - неизвестно, но по крайней мере она благоразумно молчит.Тина Кароль (родившаяся в Магадане в семье инженеров под именем Таня Либерман) поёт на Украине и призывает проклятия на головы русских граждан. Недавно выступала на сцене на фоне горящего Кремля.На Украине сегодня только так: фото среди ВСУшников, фото с "прапором", в военной форме ВСУ. Иначе сцены тебе не видать. Всё это у Тины Кароль есть, и в полный рост, как говорится. Демонстрирует свою "благонадёжность" фашистскому режиму.Правда, у покровителя Тины, олигарха Коломойского, настали трудные времена. Но Тина-то тут при чём ? Найдёт другого покровителя.Каролина "на двух стульях"А что с Ани Лорак? В марте прошлого года она написала пост в поддержку Украины. Потом удалила. Стала выжидать: чья возьмёт.Осенью Лорак решила, что "Украина переможе", заявила, что она всегда чувствовала себя украинкой и теперь будет петь и выступать в Европе. На афишах были надписи "Ани Лорак, самая титулованная певица Украины". "Звезда Украины номер один". И так далее.Дальше произошло ожидаемое: украинская эмигрантская публика устроила "предательнице" "культуру отмены". Спеть в Европе у Лорак не получилось. И тогда она решила вернуться в Россию.Ани Лорак пытается всё ещё усидеть на двух стульях. "Я за мир", - говорит она. "Я вне политики. Я за музыку".Но при этом отправляет донаты "украинским беженцам".Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Мирославовна Куёк) хочет "просто петь" в России. Но концерты отменяются один за одним. Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар.Мэр Краснодара Евгений Наумов написал: "Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас".Но Лорак упорно "лезет" на сцену. Извините. Иначе не назовешь.В этом сентябре она должна появиться на НТВ в кресле судьи на шоу "Ты - супер!"А на своё 45-летие, 27 сентября, Ани Лорак решила арендовать Крокус Сити холл. Отметить юбилей. "Просто спеть". В прокуратуру уже отправлен запрос от общественных организаций.Не слишком ли жёстко? Всё-таки симпатичная девушка. "Просто поёт".Но вот, например, известный украинский националист и убийца (зарезал обычного человека ножом на улице в драке в Одессе, что доказал даже украинский суд) - Сергей Стерненко не так давно вступился за Каролину. Написал, что Каролина тайно "донатит ВСУ". Не трогайте, мол, украинские братья, Ани Лорак. Она "наша". Чем практически уничтожил её карьеру в России.Но Лорак продолжает улыбаться и говорить: "я просто за музыку".Ну что ж, наступил новый этап. Они пытаются вернуться. И у них даже кое-что получается. К сожалению.

https://ukraina.ru/20230810/1048614942.html

https://ukraina.ru/20230804/1048472321.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, украина, шоу-бизнес, ани лорак, вера брежнева, ёлка