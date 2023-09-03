Люди не верили и боялись: правда о том, как возвращали к жизни Херсонскую область - Телегин
Журналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский, находясь в Геническе Херсонской области, пообщались с и.о. руководителя департамента внутренней и внешней политики Херсонской ВГА и руководителем херсонского отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорем Телегиным
Он рассказал о деятельности организации, специфике работы с молодежью в предложенных обстоятельствах, а также вспомнил о серии покушений и непростой эвакуации после взрыва Каховской ГЭС.
00:53 – О целях и деятельности организации "Боевое братство";
13:18 – Об организации и проведении эвакуации в районе Каховской ГЭС;
20:30 – Как ВСУ обстреливали спасателей и волонтёров в районе Каховской ГЭС;
21:30 – О дезинформации населения и лжепропаганде;
23:32 – О периоде терактов и серии покушений в Херсонской области.