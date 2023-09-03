https://ukraina.ru/20230903/1049123193.html

Люди не верили и боялись: правда о том, как возвращали к жизни Херсонскую область - Телегин

Люди не верили и боялись: правда о том, как возвращали к жизни Херсонскую область - Телегин - 03.09.2023 Украина.ру

Люди не верили и боялись: правда о том, как возвращали к жизни Херсонскую область - Телегин

Журналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский, находясь в Геническе Херсонской области, пообщались с и.о. руководителя департамента внутренней и внешней политики Херсонской ВГА и руководителем херсонского отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорем Телегиным

2023-09-03T11:42

2023-09-03T11:42

2023-09-03T11:42

видео

херсонская область

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Он рассказал о деятельности организации, специфике работы с молодежью в предложенных обстоятельствах, а также вспомнил о серии покушений и непростой эвакуации после взрыва Каховской ГЭС.00:53 – О целях и деятельности организации "Боевое братство"; 13:18 – Об организации и проведении эвакуации в районе Каховской ГЭС; 20:30 – Как ВСУ обстреливали спасателей и волонтёров в районе Каховской ГЭС; 21:30 – О дезинформации населения и лжепропаганде; 23:32 – О периоде терактов и серии покушений в Херсонской области.

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